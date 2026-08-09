Тревох Чалоба Челсини тарк этиб Комо жамоасига ўтди

·53·Спорт
Тревох Чалоба Челсини тарк этиб Комо жамоасига ўтди
Қисқача

Тревох Чалоба Челсидаги йигирма йиллик фаолиятини якунлаб, Италиянинг Комо жамоасига ўтди. Трансфер суммаси 30 миллион еврони ташкил этиб, келишувда яна 6 миллион евро бонуслар ҳамда келгусидаги сотувдан фоизлар кўзда тутилган. 9 ёшида Челси академиясига қўшилган Чалоба асосий таркибда ўтган мавсум барча мусобақаларда 47 та учрашув ўтказиб, 3 та гол урган. Ҳимоячи Комода жамоани бошқараётган Сескк Фабрегас лойиҳасига қўшилди.

Англиянинг Челси клуби тарбияланувчиси Тревох Чалоба ўзининг йигирма йиллик Лондондаги фаолиятига якун ясаб, Италиянинг Комо жамоасига кўчиб ўтди. Ҳимоячи фаолиятини А Серияда давом эттирадиган бўлди ва у ерда жамоани бошқараётган собиқ афсонавий футболчи Сескк Фабрегас лойиҳасига қўшилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com ва бошқа спорт нашрлари хабар беришича, клублар ўртасидаги трансфер суммаси 30 миллион еврони ташкил этиб, яна 6 миллион евро бонуслар ҳамда келгусидаги сотувдан фоизлар кўзда тутилган. Инглиз марказий ҳимоячиси бундан бир неча ҳафта олдинроқ Италия клуби билан шахсий шартнома шартларида келишиб олган эди.

Челси академиясидан А Сериягача бўлган йўл

Тревох Чалоба Челси сафига 9 ёшгача бўлган гуруҳда келиб қўшилган эди. У клуб академиясидан муваффақиятли ўтиб, 2016-йилда UEFA Ёшлар лигасида ғолиб чиққан таркибнинг муҳим қисмига айланди. Шунингдек, у кетма-кет икки бор Англия ёшлар кубогини қўлга киритиб, 2017-йилги ҳал қилувчи ўйинларда ҳам ўз ҳиссасини қўшган.

Асосий жамоага қўшилишдан олдин Чалоба Ипсвич Таун, Хаддерсфилд Таун ва Лорян клубларида ижара асосида тўп суриб, қимматли тажриба тўплади. У 22 ёшга тўлганидан сўнг Челси асосий таркибининг доимий футболчисига айланди ва ўтган мавсумда барча мусобақаларда 47 та учрашув ўтказиб, 3 та гол уришга муваффақ бўлди.

Комо учун муҳим қадам

Комо жамоаси бош мураббийи Сескк Фабрегас ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш учун фаоллик кўрсатгани бу трансфернинг аҳамиятини янада оширади. Лондон клубида Максенс Лакруа трансфер қилингач, Чалобанинг жамоадаги ўрни қисқарганди.

Янги жамоага ўтиши ҳақида гапирар экан, футболчи ўз таассуротлари билан ўртоқлашди: "Мен ўз тажрибамни жамоага олиб келишни, стадиондаги ажойиб муҳитни ҳис қилишни ва мухлислар билан боғланишни сабрсизлик билан кутяпман. Биргаликда тарих яратиш учун ҳар куни бор кучимни бераман", деди у.

Тревох ЧалобаКомоЧелсиСескк ФабрегасА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)