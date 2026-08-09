Тревох Чалоба Челсини тарк этиб Комо жамоасига ўтди
Тревох Чалоба Челсидаги йигирма йиллик фаолиятини якунлаб, Италиянинг Комо жамоасига ўтди. Трансфер суммаси 30 миллион еврони ташкил этиб, келишувда яна 6 миллион евро бонуслар ҳамда келгусидаги сотувдан фоизлар кўзда тутилган. 9 ёшида Челси академиясига қўшилган Чалоба асосий таркибда ўтган мавсум барча мусобақаларда 47 та учрашув ўтказиб, 3 та гол урган. Ҳимоячи Комода жамоани бошқараётган Сескк Фабрегас лойиҳасига қўшилди.
Англиянинг Челси клуби тарбияланувчиси Тревох Чалоба ўзининг йигирма йиллик Лондондаги фаолиятига якун ясаб, Италиянинг Комо жамоасига кўчиб ўтди. Ҳимоячи фаолиятини А Серияда давом эттирадиган бўлди ва у ерда жамоани бошқараётган собиқ афсонавий футболчи Сескк Фабрегас лойиҳасига қўшилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com ва бошқа спорт нашрлари хабар беришича, клублар ўртасидаги трансфер суммаси 30 миллион еврони ташкил этиб, яна 6 миллион евро бонуслар ҳамда келгусидаги сотувдан фоизлар кўзда тутилган. Инглиз марказий ҳимоячиси бундан бир неча ҳафта олдинроқ Италия клуби билан шахсий шартнома шартларида келишиб олган эди.
Челси академиясидан А Сериягача бўлган йўлТревох Чалоба Челси сафига 9 ёшгача бўлган гуруҳда келиб қўшилган эди. У клуб академиясидан муваффақиятли ўтиб, 2016-йилда UEFA Ёшлар лигасида ғолиб чиққан таркибнинг муҳим қисмига айланди. Шунингдек, у кетма-кет икки бор Англия ёшлар кубогини қўлга киритиб, 2017-йилги ҳал қилувчи ўйинларда ҳам ўз ҳиссасини қўшган.
Асосий жамоага қўшилишдан олдин Чалоба Ипсвич Таун, Хаддерсфилд Таун ва Лорян клубларида ижара асосида тўп суриб, қимматли тажриба тўплади. У 22 ёшга тўлганидан сўнг Челси асосий таркибининг доимий футболчисига айланди ва ўтган мавсумда барча мусобақаларда 47 та учрашув ўтказиб, 3 та гол уришга муваффақ бўлди.
Комо учун муҳим қадамКомо жамоаси бош мураббийи Сескк Фабрегас ҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш учун фаоллик кўрсатгани бу трансфернинг аҳамиятини янада оширади. Лондон клубида Максенс Лакруа трансфер қилингач, Чалобанинг жамоадаги ўрни қисқарганди.
Янги жамоага ўтиши ҳақида гапирар экан, футболчи ўз таассуротлари билан ўртоқлашди: "Мен ўз тажрибамни жамоага олиб келишни, стадиондаги ажойиб муҳитни ҳис қилишни ва мухлислар билан боғланишни сабрсизлик билан кутяпман. Биргаликда тарих яратиш учун ҳар куни бор кучимни бераман", деди у.
…