Алишер Қодиров Ўзбекистон терма жамоаси футболчиларини кескин танқид қилди
Қонунчилик палатаси вице-спикери Алишер Қодиров Ўзбекистон миллий терма жамоасининг сўнгги ўйинларига муносабат билдириб, футболчиларнинг майдондаги ҳаракати ва жамоа таркибини танқид қилди.
Унинг фикрича, терма жамоа аъзолари аввало ўз шаъни ва ғурури учун ўйнаши керак. Қодиров рақиблар сифат жиҳатидан кескин устун бўлмаганини, аммо Ўзбекистон футболчиларида керакли даражада фидойилик кўринмаганини айтди.
Сиёсатчи жамоа таркибини шакллантиришда «хизмат кўрсатган» футболчиларга таянишдан воз кечиб, ёшларга имконият бериш зарурлигини билдирди. У Абдуқодир Ҳусанов, Аббосбек Файзуллаев ва Беҳруз Асқаров каби футболчилар атрофида янги жамоа қуриш мумкинлигини таъкидлади.
Қодиров, шунингдек, терма жамоада малакали дарвозабон етишмаётганини ҳам алоҳида қайд этди.
Унинг фикрича, ҳозирги таркиб билан Осиё Кубогида катта натижаларни кўзлашдан кўра, кейинги Жаҳон чемпионати саралаш босқичига кучли жамоа тайёрлаш муҳимроқ.
Алишер Қодиров ҳозирги даражада Ўзбекистон терма жамоаси Осиёнинг етакчи жамоалари қаторига киришга ҳали тайёр эмаслигини билдирди.
…