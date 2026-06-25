Алишер Қодиров Ўзбекистон терма жамоаси футболчиларини кескин танқид қилди

·0·Спорт
Алишер Қодиров Ўзбекистон терма жамоаси футболчиларини кескин танқид қилди

Қонунчилик палатаси вице-спикери Алишер Қодиров Ўзбекистон миллий терма жамоасининг сўнгги ўйинларига муносабат билдириб, футболчиларнинг майдондаги ҳаракати ва жамоа таркибини танқид қилди.

Унинг фикрича, терма жамоа аъзолари аввало ўз шаъни ва ғурури учун ўйнаши керак. Қодиров рақиблар сифат жиҳатидан кескин устун бўлмаганини, аммо Ўзбекистон футболчиларида керакли даражада фидойилик кўринмаганини айтди.

Сиёсатчи жамоа таркибини шакллантиришда «хизмат кўрсатган» футболчиларга таянишдан воз кечиб, ёшларга имконият бериш зарурлигини билдирди. У Абдуқодир Ҳусанов, Аббосбек Файзуллаев ва Беҳруз Асқаров каби футболчилар атрофида янги жамоа қуриш мумкинлигини таъкидлади.

Қодиров, шунингдек, терма жамоада малакали дарвозабон етишмаётганини ҳам алоҳида қайд этди.

Унинг фикрича, ҳозирги таркиб билан Осиё Кубогида катта натижаларни кўзлашдан кўра, кейинги Жаҳон чемпионати саралаш босқичига кучли жамоа тайёрлаш муҳимроқ.

Алишер Қодиров ҳозирги даражада Ўзбекистон терма жамоаси Осиёнинг етакчи жамоалари қаторига киришга ҳали тайёр эмаслигини билдирди.

Алишер ҚодировЎзбекистонАбдуқодир ҲусановАббосбек ФайзуллаевБеҳруз АсқаровМиллий терма жамоа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Трансфер бомбаси: «Фенербаҳче» Шомуродов учун 3 та юлдуз ва миллионларни тикмоқчи!Бугун, 09:35Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Европа скаутлари Беҳруз Каримовни кузатишда давом этмоқда!Бугун, 09:15Конголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиКонголиклар Ўзбекистонга қарши ўйинни «ҳаёт-мамот баҳси» деб атадиБугун, 09:07Анчелотти: «Бразилия энди ҳақиқий жамоадек ўйнаяпти»Анчелотти: «Бразилия энди ҳақиқий жамоадек ўйнаяпти»Бугун, 08:58Винисиус кетма-кет учинчи марта энг яхши футболчи бўлдиВинисиус кетма-кет учинчи марта энг яхши футболчи бўлдиБугун, 08:54Марокаш 3-турда Ҳаитини мағлуб этиб гуруҳда 2-ўринни эгаллади (видео)Марокаш 3-турда Ҳаитини мағлуб этиб гуруҳда 2-ўринни эгаллади (видео)Бугун, 08:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»