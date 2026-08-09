Samsung янги буклама телефонлари Европада рекорд ўрнатди
Samsungнинг янги авлод буклама смартфонлари Европада дастлабки буюртмалар бўйича олдинги рекорддан 17 фоиз юқори натижа қайд этди. Galaxy Z Fold8 ва Fold8 Ultra моделларига қизиқиш ўтган йилларга нисбатан 70 фоизга ошди. Барча дастлабки буюртмаларнинг 40 фоизи Galaxy Z Fold8 моделига тўғри келди. Samsung янги қурилмаларни Европа мамлакатларида расман сотувга чиқарди.
Samsung компаниясининг янги авлод буклама смартфонлари Европа бозорида мисли кўрилмаган қизиқишга сабаб бўлиб, дастлабки буюртмалар сони бўйича мутлақ рекордни янгилади. ГСМ Арена нашрининг маълумот беришича, Жанубий Корея гиганти ўзининг энг сўнгги гаджетлари олдинги ютуқлардан нақ 17 фоизга ошиб тушганини расман маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Европа минтақасида бошланган олдиндан буюртма бериш жараёни компания кутганидан ҳам юқори натижаларни кўрсатди. Янги турдаги қурилмалар истеъмолчилар орасида катта талабга эга бўлиб, харидорларнинг афзалликлари турли моделлар кесимида сезиларли даражада фарқ қилганини намоён этди.
Моделлар бўйича талаб ва қизиқишТаҳлилий маълумотларга кўра, энг сўнгги флагманлардан бўлган Galaxy Z Fold8 ҳамда Fold8 Ultra моделларига қизиқиш ўтган йиллардагига нисбатан 70 фоизга ошган. Бу эса фойдаланувчиларнинг мукаммаллаштирилган буклама технологияларига бўлган ишончи ортиб бораётганидан далолат беради.
Айниқса, бутунлай ўзгача дизайн ва янги шакл-факторга эга бўлган Galaxy Z Fold8 модели харидорлар эътиборини энг кўп тортди. Мазкур қурилманинг ўзига биргина Европа бўйича барча дастлабки буюртмаларнинг нақ 40 фоизи тўғри келгани унинг бозорда етакчига айланганини кўрсатади.
Сотувлар ва келгусидаги кутилмаларМазкур рекорд кўрсаткичлардан сўнг, Samsung компанияси Европа мамлакатларида ўзининг янги буклама смартфонларини расман савдога чиқарди. Янги қурилмалар аллақачон харидорлар қўлига етиб бора бошлади.
Мутахассисларнинг фикрича, дастлабки буюртмалардаги юқори фаоллик яқин кунларда бошланадиган реал савдо ҳажмларида ҳам ўз аксини топади. Samsung тез орада ушбу гаджетларнинг илк савдо натижалари бўйича ҳам янги молиявий ва оммабоплик ютуқларини эълон қилиши кутилмоқда.
…