Samsung янги буклама телефонлари Европада рекорд ўрнатди

·80·Техно
Samsung янги буклама телефонлари Европада рекорд ўрнатди
Қисқача

Samsungнинг янги авлод буклама смартфонлари Европада дастлабки буюртмалар бўйича олдинги рекорддан 17 фоиз юқори натижа қайд этди. Galaxy Z Fold8 ва Fold8 Ultra моделларига қизиқиш ўтган йилларга нисбатан 70 фоизга ошди. Барча дастлабки буюртмаларнинг 40 фоизи Galaxy Z Fold8 моделига тўғри келди. Samsung янги қурилмаларни Европа мамлакатларида расман сотувга чиқарди.

Samsung компаниясининг янги авлод буклама смартфонлари Европа бозорида мисли кўрилмаган қизиқишга сабаб бўлиб, дастлабки буюртмалар сони бўйича мутлақ рекордни янгилади. ГСМ Арена нашрининг маълумот беришича, Жанубий Корея гиганти ўзининг энг сўнгги гаджетлари олдинги ютуқлардан нақ 17 фоизга ошиб тушганини расман маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Европа минтақасида бошланган олдиндан буюртма бериш жараёни компания кутганидан ҳам юқори натижаларни кўрсатди. Янги турдаги қурилмалар истеъмолчилар орасида катта талабга эга бўлиб, харидорларнинг афзалликлари турли моделлар кесимида сезиларли даражада фарқ қилганини намоён этди.

Моделлар бўйича талаб ва қизиқиш

Таҳлилий маълумотларга кўра, энг сўнгги флагманлардан бўлган Galaxy Z Fold8 ҳамда Fold8 Ultra моделларига қизиқиш ўтган йиллардагига нисбатан 70 фоизга ошган. Бу эса фойдаланувчиларнинг мукаммаллаштирилган буклама технологияларига бўлган ишончи ортиб бораётганидан далолат беради.

Айниқса, бутунлай ўзгача дизайн ва янги шакл-факторга эга бўлган Galaxy Z Fold8 модели харидорлар эътиборини энг кўп тортди. Мазкур қурилманинг ўзига биргина Европа бўйича барча дастлабки буюртмаларнинг нақ 40 фоизи тўғри келгани унинг бозорда етакчига айланганини кўрсатади.

Сотувлар ва келгусидаги кутилмалар

Мазкур рекорд кўрсаткичлардан сўнг, Samsung компанияси Европа мамлакатларида ўзининг янги буклама смартфонларини расман савдога чиқарди. Янги қурилмалар аллақачон харидорлар қўлига етиб бора бошлади.

Мутахассисларнинг фикрича, дастлабки буюртмалардаги юқори фаоллик яқин кунларда бошланадиган реал савдо ҳажмларида ҳам ўз аксини топади. Samsung тез орада ушбу гаджетларнинг илк савдо натижалари бўйича ҳам янги молиявий ва оммабоплик ютуқларини эълон қилиши кутилмоқда.

SamsungGalaxy Z Fold8СмартфонларЕвропаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Креиос Спасе Ер атмосферасида ишлайдиган космик двигателни синовдан ўтказадиКреиос Спасе Ер атмосферасида ишлайдиган космик двигателни синовдан ўтказадиБугун, 04:28Хитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаХитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53Сунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиСунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиБугун, 01:53АҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиАҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиБугун, 01:27Anthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиAnthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиБугун, 00:26Subaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқдаSubaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқдаБугун, 00:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди