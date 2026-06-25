Винисиус Жуниор Анселотти билан гаровда ютди: Бразилия юлдузидан тарихий натижа
Бразилия терма жамоасининг юлдузли ҳужумчиси Винисиус Жуниор Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичидаги ёрқин ўйинидан сўнг, Реал Мадрид бош мураббийи Карло Анселотти билан боғлиқ қизиқарли воқеани очиқлади. Шотландияга қарши кечган баҳсда дубл қайд этган футболчи, нафақат жамоасининг ғалабасини таъминлади, балки мураббийи билан бўлган ўзига хос гаровда ҳам ғолиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маями шаҳридаги Ҳард Рокк Стадиум ўйингоҳида бўлиб ўтган учрашувда Бразилия терма жамоаси Шотландия устидан ишончли ғалабага эришиб, "К" гуруҳи пешқадами сифатида плей-офф босқичига йўл олди. Ўйиннинг асосий қаҳрамонига айланган Винисиус Жуниор учрашувдан сўнг берган интервюсида мураббийи Карло Анселотти унинг бош билан гол ура олишига шубҳа қилганини таъкидлади.
Анселотти ва "имконсиз" голGoal.com нашрининг хабар беришича, Винисиус ва Анселотти ўртасида ўзига хос шахсий келишув бўлган. Мураббий бразилиялик ҳужумчининг ҳаводаги курашларда ва бош билан зарба беришда унчалик кучли эмаслигини айтиб, унинг бош билан гол уришини "имконсиз" деб атаган эди. Бироқ Шотландия билан ўйинда айнан Бруно Гуимараеснинг узатмасидан сўнг Винисиус Жуниор бош билан рақиб дарвозасини ишғол қилди.
"Мен статистикалар ҳақида қайғурмайман, асосийси Селекао учун фойда келтириш. Бугун ҳаттоки бош билан ҳам гол урдим. Мен буни мураббийимга вада қилган эдим, у эса буни деярли имконсиз деб ҳисоблаб, агар уддаласам совға беришини айтганди. Энди совғани кутаман", — дея ҳазиллашди 25 ёшли форвард.
Тарихий натижа ва афсоналар сафига қўшилишУшбу ўйиндаги муваффақият Винисиус Жуниор учун шунчаки ғалаба эмас, балки тарихий кўрсаткичга айланди. У Жаҳон чемпионатининг битта таҳририда гуруҳ босқичининг барча ўйинларида гол уришга муваффақ бўлган саккизинчи бразилиялик футболчи сифатида тарихга кирди. Шу тариқа, у Бразилия футболи афсоналари эришган натижани такрорлашга муваффақ бўлди.
Шунга қарамай, ҳужумчи шахсий ютуқлардан кўра жамоавий муваффақиятни устун қўймоқда. Унинг сўзларига кўра, эндиги асосий мақсад плей-офф босқичида янада кучлироқ ўйин кўрсатиш ва чемпионлик сари одимлашдир. Шотландия билан баҳсда бразилияликлар рақиб ҳимоясидаги хатолардан унумли фойдаланиб, ўзларининг фаворит эканликларини яна бир бор исботлашди.
Ўйиннинг 7-дақиқасидаёқ ҳисобни очган Винисиус, биринчи бўлим якунланиши арафасида ўзининг иккинчи голини нишонлади. VAR тизими унинг яна бир голини қоидабузарлик сабабли бекор қилганига қарамай, ҳужумчи ўз мақсадига эришди. Эндиликда бутун футбол жамоатчилиги Карло Анселотти ўз шогирдига қандай совға тайёрлашини қизиқиш билан кутмоқда.
…