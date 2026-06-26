Эквадор Германияни мағлуб этиб, плей-офф йўлланмасига эга бўлди (видео)

·37·Спорт
Эквадор Германияни мағлуб этиб, плей-офф йўлланмасига эга бўлди (видео)

2026 йилги жаҳон чемпионатида «E» гуруҳининг сўнгги тур учрашувлари бўлиб ўтди.

Муддатидан аввал плей-офф йўлланмасини ҳал қилиб бўлган Германия миллий жамоаси Эквадорга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлди. Ушбу ғалаба Лотин Америкаси вакилига энг яхши учинчи ўрин эгалари қаторида кейинги босқичга чиқиш имконини берди.

Учрашув шиддатли бошланди. 2-дақиқада Лерой Сане Германияни ҳисобда олдинга олиб чиқди. Бироқ немисларнинг устунлиги узоққа чўзилмади.

9-дақиқада Ангуло жавоб голини уриб, ҳисобни тенглаштирди. Иккинчи бўлимда Эквадор босимни кучайтирди ва 77-дақиқада Плата жамоасининг иккинчи голини киритди.

Қолган вақтда Германия ҳисобни тенглаштиришга ҳаракат қилди, аммо Эквадор ҳимояда ишончли ҳаракат қилиб, муҳим ғалабани сақлаб қолди.

ЖЧ-2026. «E» гуруҳи, 3-тур

Эквадор — Германия — 2:1

Голлар: Ангуло, 9; Плата, 77 — Сане, 2.

Эквадор: Галиндес, Франко (Пресиадо, 64), Ордонез, Пачо, Ҳинкапи (Эступинан, 71), Йебоа (Торрес, 85), М. Кайседо, Вите, Ангуло (Х. Кайседо, 85), Плата, Валенсия (Родригес, 64).

Германия: Нойер, Киммих (Тиав, 60), Та, Рюдигер, Сане, Нмеча (Байер, 64), Павлович (Штиллер, 46), Раум, Мусиала, Виртц (Гросс, 73), Ҳавертц (Ундав, 60).

Огоҳлантиришлар: Ҳинкапи, 43; Павлович, 44; Франко, 50; Плата, 89.

Шу тариқа, Германия 6 очко билан плей-офф босқичига йўл олди. Эквадор эса 4 очко тўплаб, энг яхши учинчи ўрин эгалари қаторида турнирни давом эттиради.

ЭквадорГерманияЛерой СанеАнгулоПлата
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 10:03Япония Швеция билан дуранг ўйнаб, иккинчи ўринни эгаллади (видео)Япония Швеция билан дуранг ўйнаб, иккинчи ўринни эгаллади (видео)Бугун, 09:51Кот-д’Ивуар Кюрасаони енгиб, 1/16 финалга йўл олди (видео)Кот-д’Ивуар Кюрасаони енгиб, 1/16 финалга йўл олди (видео)Бугун, 09:45Нидерландия Тунисни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадами бўлди (видео)Нидерландия Тунисни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадами бўлди (видео)Бугун, 09:30Туркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашдиТуркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашдиБугун, 09:18Лионель Месси 39 ёшда ҳам ҳайратлантиришда давом этмоқда: Педри собиқ жамоадоши ҳақидаЛионель Месси 39 ёшда ҳам ҳайратлантиришда давом этмоқда: Педри собиқ жамоадоши ҳақидаБугун, 02:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди