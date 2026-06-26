Кот-д’Ивуар Кюрасаони енгиб, 1/16 финалга йўл олди (видео)

·1·Спорт
Кот-д’Ивуар Кюрасаони енгиб, 1/16 финалга йўл олди (видео)

2026 йилги жаҳон чемпионатида «E» гуруҳининг сўнгги тур учрашувлари бўлиб ўтди.

Кот-д’Ивуар миллий жамоаси Кюрасаони 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, гуруҳда иккинчи ўринни эгаллади ва 1/16 финал босқичига йўл олди.

Учрашув африкаликларнинг фаол ҳужумлари билан бошланди. 7-дақиқада Николя Пепе ҳисобни очиб, жамоасини олдинга олиб чиқди.

Иккинчи бўлимда ҳам Кот-д’Ивуар ташаббусни қўлдан бой бермади. 64-дақиқада Пепе яна бир бор рақиб дарвозасини ишғол этиб, дубль қайд этди ва учрашув тақдирини амалда ҳал қилди.

Қолган вақтда Кюрасао ҳисобни қисқартиришга ҳаракат қилди, аммо Кот-д’Ивуар ҳимояда ишончли ҳаракат қилиб, муҳим ғалабани сақлаб қолди.

ЖЧ-2026. «E» гуруҳи, 3-тур

Кюрасао — Кот-д’Ивуар — 0:2

Голлар: Пепе, 7, 64.

Кюрасао: Рум, Бренет (Самбо, 90), Гаари (Кастанер, 77), Обиспо, Фонвилл (Нослин, 77), Флоранюс, Комененция (Антонис, 61), Л. Бакуна, Ж. Бакуна, Локадиа (Кувас, 90).

Кот-д’Ивуар: Фофана, Дуэ, Коссуну, Диоманде, Опери, Сангаре, Кессиэ (Сери, 77), Диалло (Оулаи, 46), Пепе (Ваи, 67), Диоманде (Туре, 67), Бонни (Диаките, 67).

Огоҳлантиришлар: Пепе, 35; Ж. Бакуна, 75; Кастанер, 83.

Шу тариқа, Кот-д’Ивуар 6 очко билан «E» гуруҳида иккинчи ўринни эгаллаб, плей-офф босқичига чиқди. Кюрасао эса 1 очко билан гуруҳда сўнгги поғонада қолди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эквадор Германияни мағлуб этиб, плей-офф йўлланмасига эга бўлди (видео)Эквадор Германияни мағлуб этиб, плей-офф йўлланмасига эга бўлди (видео)Бугун, 09:37Нидерландия Тунисни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадами бўлди (видео)Нидерландия Тунисни мағлуб этиб, гуруҳ пешқадами бўлди (видео)Бугун, 09:30Туркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашдиТуркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашдиБугун, 09:18Лионель Месси 39 ёшда ҳам ҳайратлантиришда давом этмоқда: Педри собиқ жамоадоши ҳақидаЛионель Месси 39 ёшда ҳам ҳайратлантиришда давом этмоқда: Педри собиқ жамоадоши ҳақидаБугун, 02:37Мейсон Гринвуд учун кураш: Ювентус ва Рома ўртасида трансфер жанги бошландиМейсон Гринвуд учун кураш: Ювентус ва Рома ўртасида трансфер жанги бошландиБугун, 02:35Неймар ва ФК Синсиннати ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиНеймар ва ФК Синсиннати ўртасидаги музокаралар боши берк кўчага кириб қолдиБугун, 01:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди