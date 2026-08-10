Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқ
Манчестер Юнайтеднинг 19 ёшли ҳимоячи Хорхе Салинасни трансфер қилиш истагига Расинг Santander бош мураббийи Хосе Алберто футболчининг ёзда клубни тарк этиш нияти йўқлигини айтиб, тўсиқ бўлди. Салинас жамоанинг Ла Лигага чиқишида муҳим рол ўйнагани учун трансфер бозорида талаб юқори бўлиб, унга Барселона ҳам қизиқиш билдирмоқда.
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби Испаниянинг истиқболли ёш ҳимоячиси Хорхе Салинасни ўз сафига қўшиб олиш йўлидаги уринишларида жиддий қийинчиликка дуч келди. Расинг Santander бош мураббийи Хосе Алберто футболчининг жорий ёзги трансфер ойнасида клубни тарк этиш нияти йўқлигини қатъий таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, 19 ёшли испаниялик футболчи Расинг жамоасининг Ла Лигага чиқишидаги муҳим ҳиссаси туфайли ёзги трансфер даврининг энг кўп муҳокама қилинадиган номларидан бирига айланди. Манчестер Юнайтед раҳбарияти уни ҳимоя чизиғини кучайтириш учун асосий нишон сифатида белгилаган эди.
Мураббий ва раҳбариятнинг муносабатиАлавесга қарши ўртоқлик ўйинидан сўнг сўз олган Хосе Алберто ўз футболчилари атрофидаги тинимсиз миш-мишлардан норозилигини яширмади. Унинг сўзларига кўра, Салинас ва Густаво Пуэрта амалдаги шартномага эга ва жамоа учун жуда муҳим ўйинчилар ҳисобланади.
"Уларнинг кетиш нияти йўқлигини ҳар куни кўрсатишмоқда. Лекин биз бу дунё қандай ишлашини яхши биламиз, товон пули белгиланган шартлар мавжуд. Агар қайсидир жамоа келиб товон пулини тўласа, улар энди бизнинг футболчимиз бўлмай қолади", — дея қўшимча қилди Расинг бош мураббийи.
Трансфер бозоридаги молиявий рақобатМанчестер Юнайтед бу трансферда асосий вариант сифатида қаралаётган Люис Ҳолл бўйича музокаралар тўхтаб қолгач, Салинасга эътибор қаратди. Инглиз клуби жароҳатларга мойил бўлган Люк Шоуга муносиб ўринбосар топиш мақсадида футболчининг трансфер ҳуқуқини қўлга киритишга тайёр.
Бироқ, бу борада Каталониянинг Барселона клуби ҳам жиддий рақобат олиб бормоқда. Каталонияликлар Салинасни чап қанот ҳимоясидаги узоқ йиллик муаммони ҳал қилувчи мукаммал ечим сифатида кўрмоқда. Шунга қарамай, уларнинг молиявий чекловлари Премер-лига грандига имконият тақдим этмоқда.
Товон пули ва келажакдаги режаларМанбаларга кўра, Испания ёшлар терма жамоаси аъзосини ўз сафига қўшиб демоқчи бўлган клублар тўлиқ 16 миллион евро миқдоридаги товон пулини тўлаши шарт. Манчестер Юнайтед бу суммани дарҳол тўлашга қодир бўлса-да, Барселона турли бонуслар ва ижара шартларини ўз ичига олган бўлиб-бўлиб тўлаш таклифларини бермоқда.
Расинг спорт директори Чема Арагон клуб юқори дивизионга қайтганидан сўнг таркибни сақлаб қолишни исташини, бироқ Европа грандларининг молиявий қудрати олдида ожиз қолишлари мумкинлигини тан олди. Клуб ўз тарбияланувчисини арзон нархда қўйиб юбормаслиги ва уни қадрлашини қатъий таъкидлади.
…