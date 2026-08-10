Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқ

·30·Спорт
Манчестер Юнайтед ва Барселона курашидаги кутилмаган тўсиқ
Қисқача

Манчестер Юнайтеднинг 19 ёшли ҳимоячи Хорхе Салинасни трансфер қилиш истагига Расинг Santander бош мураббийи Хосе Алберто футболчининг ёзда клубни тарк этиш нияти йўқлигини айтиб, тўсиқ бўлди. Салинас жамоанинг Ла Лигага чиқишида муҳим рол ўйнагани учун трансфер бозорида талаб юқори бўлиб, унга Барселона ҳам қизиқиш билдирмоқда.

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби Испаниянинг истиқболли ёш ҳимоячиси Хорхе Салинасни ўз сафига қўшиб олиш йўлидаги уринишларида жиддий қийинчиликка дуч келди. Расинг Santander бош мураббийи Хосе Алберто футболчининг жорий ёзги трансфер ойнасида клубни тарк этиш нияти йўқлигини қатъий таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрининг хабар беришича, 19 ёшли испаниялик футболчи Расинг жамоасининг Ла Лигага чиқишидаги муҳим ҳиссаси туфайли ёзги трансфер даврининг энг кўп муҳокама қилинадиган номларидан бирига айланди. Манчестер Юнайтед раҳбарияти уни ҳимоя чизиғини кучайтириш учун асосий нишон сифатида белгилаган эди.

Мураббий ва раҳбариятнинг муносабати

Алавесга қарши ўртоқлик ўйинидан сўнг сўз олган Хосе Алберто ўз футболчилари атрофидаги тинимсиз миш-мишлардан норозилигини яширмади. Унинг сўзларига кўра, Салинас ва Густаво Пуэрта амалдаги шартномага эга ва жамоа учун жуда муҳим ўйинчилар ҳисобланади.

"Уларнинг кетиш нияти йўқлигини ҳар куни кўрсатишмоқда. Лекин биз бу дунё қандай ишлашини яхши биламиз, товон пули белгиланган шартлар мавжуд. Агар қайсидир жамоа келиб товон пулини тўласа, улар энди бизнинг футболчимиз бўлмай қолади", — дея қўшимча қилди Расинг бош мураббийи.

Трансфер бозоридаги молиявий рақобат

Манчестер Юнайтед бу трансферда асосий вариант сифатида қаралаётган Люис Ҳолл бўйича музокаралар тўхтаб қолгач, Салинасга эътибор қаратди. Инглиз клуби жароҳатларга мойил бўлган Люк Шоуга муносиб ўринбосар топиш мақсадида футболчининг трансфер ҳуқуқини қўлга киритишга тайёр.

Бироқ, бу борада Каталониянинг Барселона клуби ҳам жиддий рақобат олиб бормоқда. Каталонияликлар Салинасни чап қанот ҳимоясидаги узоқ йиллик муаммони ҳал қилувчи мукаммал ечим сифатида кўрмоқда. Шунга қарамай, уларнинг молиявий чекловлари Премер-лига грандига имконият тақдим этмоқда.

Товон пули ва келажакдаги режалар

Манбаларга кўра, Испания ёшлар терма жамоаси аъзосини ўз сафига қўшиб демоқчи бўлган клублар тўлиқ 16 миллион евро миқдоридаги товон пулини тўлаши шарт. Манчестер Юнайтед бу суммани дарҳол тўлашга қодир бўлса-да, Барселона турли бонуслар ва ижара шартларини ўз ичига олган бўлиб-бўлиб тўлаш таклифларини бермоқда.

Расинг спорт директори Чема Арагон клуб юқори дивизионга қайтганидан сўнг таркибни сақлаб қолишни исташини, бироқ Европа грандларининг молиявий қудрати олдида ожиз қолишлари мумкинлигини тан олди. Клуб ўз тарбияланувчисини арзон нархда қўйиб юбормаслиги ва уни қадрлашини қатъий таъкидлади.

Манчестер ЮнайтедБарселонаХорхе СалинасРасинг SantanderЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаJeff Bezos Ливерпул клуби акцияларининг учдан бир қисмини сотиб олмоқдаБугун, 16:55Рома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаРома Габриел Мартинелли трансфери устида ишламоқдаБугун, 16:13Майкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиМайкл Оуен Реал Мадридда Мбаппе ва Холанд тандемини истисно қилдиБугун, 15:54«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: Тафсилотлар«Пахтакор»нинг ОЧЛ Элитадаги бош мураббийи маълум бўлди: ТафсилотларБугун, 15:35Италия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятИталия футболида кескинлик: Малаго ва Малдини ўртасидаги зиддиятБугун, 15:34«Пахтакор»дан супер-трансфер: Эрон терма жамоаси ҳимоячиси Тошкентда!«Пахтакор»дан супер-трансфер: Эрон терма жамоаси ҳимоячиси Тошкентда!Бугун, 15:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)