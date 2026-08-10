SpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқда

·36·Техно
SpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқда
Қисқача

SpaceX Starship космик кемасини океандаги сузувчи платформалардан учириш ва қайтариб қўлга киритиш учун АҚШ регуляторларидан рухсат олиш устида ишламоқда. Денгиз майдончалари Starship парвозлари орасидаги вақтни қисқартириб, парвозлар частотаси ва тизим самарадорлигини ошириши кутилмоқда. Уларни океаннинг хавфсизлик талабларига мос ҳудудларига жойлаштириш ва қуруқликдаги инфратузилмага боғлиқликни камайтириш мумкин.

Аэрокосмик саноатининг етакчи ўйинчиси бўлган SpaceX компанияси келгусида ўта оғир Starship космик кема тизимини океандаги сузувчи платформалардан учириш ҳамда қайтариб қўлга киритиш ғоясини фаол равишда илгари сурмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, компания ушбу улкан режани амалга ошириш учун АҚШ регуляторларидан тегишли рухсатномаларни олиш устида иш олиб бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур денгиз майдончалари келгусида Starship'нинг мунтазам парвозларини таъминловчи инфратузилманинг муҳим қисмига айланиши кутилмоқда. Бундай ёндашув космик кемаларни учиришлар орасидаги вақт оралиғини сезиларли даражада қисқартириш имконини беради. Мутахассисларнинг фикрича, бу технология парвозлар частотасини ошириш ва тизим самарадорлигини янги босқичга олиб чиқишда ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Океан платформаларининг афзалликлари

Сузувчи мажмуаларни мавжуд космодромлар ва қуруқликдаги инфратузилмаларга боғланиб қолмасдан, океаннинг керакли туманларида жойлаштириш мумкин. Бу жиҳат айниқса SpaceX учун устувор аҳамиятга эга бўлиб, компания Starship тизимини тўлиқ қайта фойдаланиладиган қилишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган.

Ҳозирги кунда қуруқликдаги майдончалардан фойдаланиш маълум чекловларга сабаб бўлмоқда. Океанда эса хавфсизлик талабларидан келиб чиққан ҳолда мақбул нуқталарни танлаш имконияти кенгаяди. Бу эса келгусдаги кенг кўламли космик миссияларни муваффақиятли бажариш йўлидаги муҳим қадамдир.

Келажакдаги инфратузилма ва истиқболлар

Режаларга кўра, келгусида Starship Ерга мунтазам равишда қайтиб келадиган миссияларни бажариши керак. Бунга эришиш учун эса қуруқлик ва денгиздаги старт майдончаларининг кенг тармоғини яратиш талаб этилади. Денгиз платформалари ана шу глобал инфратузилманинг ажралмас қисмига айланиши кўзда тутилган.

Ҳозирда АҚШ регуляторлари томонидан кўриб чиқилаётган ушбу ташаббус ижобий ҳал этилса, хусусий космонавтика тарихида яна бир улкан саҳифа очилади. SpaceX ўз олдига қўйган улкан мақсадларга эришиш ва инсониятнинг космосга чиқиш имкониятларини янада кенгайтириш учун техник имкониятларини босқичма-босқич кенгайтириб бормоқда.

SpaceXStarshipКосмосТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Zeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиZeekr 7X электрокроссоверининг ёниш сабаби маълум қилиндиБугун, 16:52Хитойда тармоққа боғланмайдиган кузатув камералари бозори яримта улушдан ошдиХитойда тармоққа боғланмайдиган кузатув камералари бозори яримта улушдан ошдиБугун, 15:50Elon Musk барча автомобиллар Starlink билан жиҳозланишини айтдиElon Musk барча автомобиллар Starlink билан жиҳозланишини айтдиБугун, 15:22Starlink орбитал гуруҳи 100 мингта сунъий йўлдошга етказиладиStarlink орбитал гуруҳи 100 мингта сунъий йўлдошга етказиладиБугун, 14:52Elon Musk Starlink глобал ИП-трафигининг 90 фоизидан ортиғини эгаллашини айтдиElon Musk Starlink глобал ИП-трафигининг 90 фоизидан ортиғини эгаллашини айтдиБугун, 14:22Хитойда кузатув камералари бозори қисқармоқда, Xiaomi эса етакчилигича қолмоқдаХитойда кузатув камералари бозори қисқармоқда, Xiaomi эса етакчилигича қолмоқдаБугун, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди