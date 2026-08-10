SpaceX Starship кийимини океандан учириш ва тутиб олишга интилмоқда
SpaceX Starship космик кемасини океандаги сузувчи платформалардан учириш ва қайтариб қўлга киритиш учун АҚШ регуляторларидан рухсат олиш устида ишламоқда. Денгиз майдончалари Starship парвозлари орасидаги вақтни қисқартириб, парвозлар частотаси ва тизим самарадорлигини ошириши кутилмоқда. Уларни океаннинг хавфсизлик талабларига мос ҳудудларига жойлаштириш ва қуруқликдаги инфратузилмага боғлиқликни камайтириш мумкин.
Аэрокосмик саноатининг етакчи ўйинчиси бўлган SpaceX компанияси келгусида ўта оғир Starship космик кема тизимини океандаги сузувчи платформалардан учириш ҳамда қайтариб қўлга киритиш ғоясини фаол равишда илгари сурмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, компания ушбу улкан режани амалга ошириш учун АҚШ регуляторларидан тегишли рухсатномаларни олиш устида иш олиб бормоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур денгиз майдончалари келгусида Starship'нинг мунтазам парвозларини таъминловчи инфратузилманинг муҳим қисмига айланиши кутилмоқда. Бундай ёндашув космик кемаларни учиришлар орасидаги вақт оралиғини сезиларли даражада қисқартириш имконини беради. Мутахассисларнинг фикрича, бу технология парвозлар частотасини ошириш ва тизим самарадорлигини янги босқичга олиб чиқишда ҳал қилувчи рол ўйнайди.
Океан платформаларининг афзалликлариСузувчи мажмуаларни мавжуд космодромлар ва қуруқликдаги инфратузилмаларга боғланиб қолмасдан, океаннинг керакли туманларида жойлаштириш мумкин. Бу жиҳат айниқса SpaceX учун устувор аҳамиятга эга бўлиб, компания Starship тизимини тўлиқ қайта фойдаланиладиган қилишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган.
Ҳозирги кунда қуруқликдаги майдончалардан фойдаланиш маълум чекловларга сабаб бўлмоқда. Океанда эса хавфсизлик талабларидан келиб чиққан ҳолда мақбул нуқталарни танлаш имконияти кенгаяди. Бу эса келгусдаги кенг кўламли космик миссияларни муваффақиятли бажариш йўлидаги муҳим қадамдир.
Келажакдаги инфратузилма ва истиқболларРежаларга кўра, келгусида Starship Ерга мунтазам равишда қайтиб келадиган миссияларни бажариши керак. Бунга эришиш учун эса қуруқлик ва денгиздаги старт майдончаларининг кенг тармоғини яратиш талаб этилади. Денгиз платформалари ана шу глобал инфратузилманинг ажралмас қисмига айланиши кўзда тутилган.
Ҳозирда АҚШ регуляторлари томонидан кўриб чиқилаётган ушбу ташаббус ижобий ҳал этилса, хусусий космонавтика тарихида яна бир улкан саҳифа очилади. SpaceX ўз олдига қўйган улкан мақсадларга эришиш ва инсониятнинг космосга чиқиш имкониятларини янада кенгайтириш учун техник имкониятларини босқичма-босқич кенгайтириб бормоқда.
…