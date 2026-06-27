Аргентина 1/16 финалда Кабо-Верде билан тўқнашади
Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина миллий жамоасининг 2026 йилги мундиал 1/16 финал босқичидаги рақиби маълум бўлди.
Аргентиналиклар «J» гуруҳини биринчи ўринда якунлаб, плей-офф йўлланмасини қўлга киритди. Уларнинг навбатдаги рақиби эса жаҳон чемпионатида илк бор иштирок этаётган Кабо-Верде бўлади.
Африка вакиллари «H» гуруҳида учта дуранг қайд этиб, иккинчи поғонани эгаллади. Шу тариқа, Кабо-Верде дебют мундиалидаёқ плей-офф босқичига чиқиб, тарихий натижага эришди.
Аргентина ва Кабо-Верде ўртасидаги 1/16 финал учрашуви 3 июль куни Майами шаҳрида бўлиб ўтади. Амалдаги чемпион баҳс фаворити ҳисобланса-да, Кабо-Верде гуруҳ босқичида мағлубиятсиз ҳаракат қилиб, осон рақиб эмаслигини кўрсатди.
«H» гуруҳини биринчи ўринда якунлаган Испания эса 1/16 финалда «J» гуруҳининг иккинчи поғона соҳиби билан куч синашади.
Ушбу йўлланма учун Австрия ва Жазоир миллий жамоалари кураш олиб бормоқда. Шу сабаб Испаниянинг плей-оффдаги рақиби гуруҳнинг сўнгги учрашувларидан кейин аниқ бўлади.
…