Аргентина 1/16 финалда Кабо-Верде билан тўқнашади

·0·Спорт
Аргентина 1/16 финалда Кабо-Верде билан тўқнашади

Амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина миллий жамоасининг 2026 йилги мундиал 1/16 финал босқичидаги рақиби маълум бўлди.

Аргентиналиклар «J» гуруҳини биринчи ўринда якунлаб, плей-офф йўлланмасини қўлга киритди. Уларнинг навбатдаги рақиби эса жаҳон чемпионатида илк бор иштирок этаётган Кабо-Верде бўлади.

Африка вакиллари «H» гуруҳида учта дуранг қайд этиб, иккинчи поғонани эгаллади. Шу тариқа, Кабо-Верде дебют мундиалидаёқ плей-офф босқичига чиқиб, тарихий натижага эришди.

Аргентина ва Кабо-Верде ўртасидаги 1/16 финал учрашуви 3 июль куни Майами шаҳрида бўлиб ўтади. Амалдаги чемпион баҳс фаворити ҳисобланса-да, Кабо-Верде гуруҳ босқичида мағлубиятсиз ҳаракат қилиб, осон рақиб эмаслигини кўрсатди.

«H» гуруҳини биринчи ўринда якунлаган Испания эса 1/16 финалда «J» гуруҳининг иккинчи поғона соҳиби билан куч синашади.

Ушбу йўлланма учун Австрия ва Жазоир миллий жамоалари кураш олиб бормоқда. Шу сабаб Испаниянинг плей-оффдаги рақиби гуруҳнинг сўнгги учрашувларидан кейин аниқ бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"H" гуруҳи. Испания пешқадам, Кабо-Верде эса тарихий плей-оффда"H" гуруҳи. Испания пешқадам, Кабо-Верде эса тарихий плей-оффдаБугун, 09:50Усмон Дембеле Норвегияга қарши ўйинда шоу кўрсатди: Франция гуруҳда пешқадамУсмон Дембеле Норвегияга қарши ўйинда шоу кўрсатди: Франция гуруҳда пешқадамБугун, 02:31Каннаваро: «Конгони мағлуб этиш учун бор кучимизни берамиз»Каннаваро: «Конгони мағлуб этиш учун бор кучимизни берамиз»Бугун, 00:53Одил Ҳамробеков: «Конгога қарши боримизни берамиз»Одил Ҳамробеков: «Конгога қарши боримизни берамиз»Бугун, 00:19Сенегал ва Ироқ учинчи ўрин учун майдонга тушадиСенегал ва Ироқ учинчи ўрин учун майдонга тушадиКеча, 23:18Франция ва Норвегия гуруҳ пешқадамлиги учун курашмоқда...Франция ва Норвегия гуруҳ пешқадамлиги учун курашмоқда...Кеча, 23:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди