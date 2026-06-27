Шомуродов: «Асосий мақсадимиз — халқимизни ғалаба билан хурсанд қилиш»
Ўзбекистон миллий жамоаси сардори Элдор Шомуродов 2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 3-туридан ўрин олган Конго ДРга қарши муҳим учрашув олдидан ўз фикрларини билдирди.
Ҳужумчининг таъкидлашича, жамоанинг асосий мақсади — Ўзбекистон халқини илк ғалаба билан қувонтириш.
«Асосий мақсадимиз — бизни қўллаб-қувватлаётган халқимизни хурсанд қилиш. Жаҳон чемпионатидаги биринчи голимизни урдик, энди вазифамиз илк ғалабани қўлга киритиш», — деди Шомуродов.
Сардор жамоа фақат ҳужум ҳақида ўйлаб, ҳимояни эътибордан четда қолдирмаслигини ҳам таъкидлади.
«Гол уришга интилиб, орқа чизиқни унутмоқчи эмасмиз. Тартибли ўйин кўрсатишимиз ва биринчи навбатда ғалабага эришишимиз муҳим», — дея қўшимча қилди у.
Шомуродов мухлисларнинг қўллаб-қувватловини жамоа тўлиқ ҳис қилаётганини айтди.
«Нафақат стадиондаги, балки Ўзбекистондаги ишқибозларимизнинг ҳам қўллаб-қувватлашини ҳис қилдик. Уларга миннатдорчилик билдирамиз ва навбатдаги ўйинда хурсанд қилишга ҳаракат қиламиз», — дея футболчининг сўзларини келтирди ЎФА матбуот хизмати.
Ўзбекистон ва Конго ДР ўртасидаги учрашув 28 июнь куни Тошкент вақти билан соат 04:30 да бошланади. Африка вакили ҳисобида 1 очко бор, Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон эса ҳозирча очко жамғара олмаган.
…