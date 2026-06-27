Шомуродов: «Асосий мақсадимиз — халқимизни ғалаба билан хурсанд қилиш»

·0·Спорт
Шомуродов: «Асосий мақсадимиз — халқимизни ғалаба билан хурсанд қилиш»

Ўзбекистон миллий жамоаси сардори Элдор Шомуродов 2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 3-туридан ўрин олган Конго ДРга қарши муҳим учрашув олдидан ўз фикрларини билдирди.

Ҳужумчининг таъкидлашича, жамоанинг асосий мақсади — Ўзбекистон халқини илк ғалаба билан қувонтириш.

«Асосий мақсадимиз — бизни қўллаб-қувватлаётган халқимизни хурсанд қилиш. Жаҳон чемпионатидаги биринчи голимизни урдик, энди вазифамиз илк ғалабани қўлга киритиш», — деди Шомуродов.

Сардор жамоа фақат ҳужум ҳақида ўйлаб, ҳимояни эътибордан четда қолдирмаслигини ҳам таъкидлади.

«Гол уришга интилиб, орқа чизиқни унутмоқчи эмасмиз. Тартибли ўйин кўрсатишимиз ва биринчи навбатда ғалабага эришишимиз муҳим», — дея қўшимча қилди у.

Шомуродов мухлисларнинг қўллаб-қувватловини жамоа тўлиқ ҳис қилаётганини айтди.

«Нафақат стадиондаги, балки Ўзбекистондаги ишқибозларимизнинг ҳам қўллаб-қувватлашини ҳис қилдик. Уларга миннатдорчилик билдирамиз ва навбатдаги ўйинда хурсанд қилишга ҳаракат қиламиз», — дея футболчининг сўзларини келтирди ЎФА матбуот хизмати.

Ўзбекистон ва Конго ДР ўртасидаги учрашув 28 июнь куни Тошкент вақти билан соат 04:30 да бошланади. Африка вакили ҳисобида 1 очко бор, Фабио Каннаваро бошчилигидаги Ўзбекистон эса ҳозирча очко жамғара олмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аргентина 1/16 финалда Кабо-Верде билан тўқнашадиАргентина 1/16 финалда Кабо-Верде билан тўқнашадиБугун, 09:55"H" гуруҳи. Испания пешқадам, Кабо-Верде эса тарихий плей-оффда"H" гуруҳи. Испания пешқадам, Кабо-Верде эса тарихий плей-оффдаБугун, 09:50Усмон Дембеле Норвегияга қарши ўйинда шоу кўрсатди: Франция гуруҳда пешқадамУсмон Дембеле Норвегияга қарши ўйинда шоу кўрсатди: Франция гуруҳда пешқадамБугун, 02:31Каннаваро: «Конгони мағлуб этиш учун бор кучимизни берамиз»Каннаваро: «Конгони мағлуб этиш учун бор кучимизни берамиз»Бугун, 00:53Одил Ҳамробеков: «Конгога қарши боримизни берамиз»Одил Ҳамробеков: «Конгога қарши боримизни берамиз»Бугун, 00:19Сенегал ва Ироқ учинчи ўрин учун майдонга тушадиСенегал ва Ироқ учинчи ўрин учун майдонга тушадиКеча, 23:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди