Шамил Газизов: «Ўзбекистоннинг вазифаси қийин, аммо ғалаба тилайман»

·0·Спорт
Шамил Газизов: «Ўзбекистоннинг вазифаси қийин, аммо ғалаба тилайман»

Россиялик футбол функционери Шамил Газизов 2026 йилги жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 3-туридан ўрин олган Конго ДР — Ўзбекистон учрашуви олдидан ўз фикрларини билдирди.

Мутахассиснинг таъкидлашича, Ўзбекистоннинг плей-оффга чиқиш имконияти назарий жиҳатдан сақланиб турибди, аммо тўплар нисбати жамоа вазифасини анча қийинлаштиради.

«Ҳаммаси бўлиши мумкин. Лекин Ўзбекистоннинг тўплар фарқи яхши эмас, шу сабаб вазифа жуда мураккаб», — деди Газизов.

У миллий жамоамизнинг аввалги икки учрашувдаги ҳаракатларига ҳам баҳо берди.

«Ўзбекистон яхши ўйнади, аммо ҳар икки баҳсда ҳам мағлуб бўлди. Футболчилар ҳаракат қилди, лекин янада яхшироқ ўйнаш мумкин эди. Нима бўлганда ҳам, жамоага сўнгги учрашувда ғалаба тилайман», — дея унинг сўзларини келтирди «Матч ТВ».

3-тур олдидан Ўзбекистон миллий жамоаси ҳали очко жамғара олмаган ва гуруҳда сўнгги ўринни эгаллаб турибди.

Конго ДРга қарши учрашув 28 июнь куни Тошкент вақти билан соат 04:30 да бошланади. Аввалроқ Ўзбекистон ушбу баҳсда тўлиқ оқ либосда майдонга тушиши маълум қилинган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис Суарез Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларга муносабат билдирдиЛуис Суарез Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларга муносабат билдирдиБугун, 13:51Луис Суарез дунёнинг энг яхши ҳужумчисини танлади: Нега у Эрлинг Холанддан кўра Гарри Кейнни афзал кўради?Луис Суарез дунёнинг энг яхши ҳужумчисини танлади: Нега у Эрлинг Холанддан кўра Гарри Кейнни афзал кўради?Бугун, 12:57Нико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид билан 60 миллион евролик келишувга эришилдиНико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид билан 60 миллион евролик келишувга эришилдиБугун, 12:53Юлиан Нагельсманн Джамал Мусиала ва Флориан Виртсга ишонч билдиришда давом этадиЮлиан Нагельсманн Джамал Мусиала ва Флориан Виртсга ишонч билдиришда давом этадиБугун, 12:39ЖЧ-2026да голлар шоуси: Тўпурарлар пойгасида охирги вазият қандай?ЖЧ-2026да голлар шоуси: Тўпурарлар пойгасида охирги вазият қандай?Бугун, 12:19Аргентина терма жамоасида «Месси-боғлиқлик»: Чемпионлар фақат Леога таяниши хавфлимиАргентина терма жамоасида «Месси-боғлиқлик»: Чемпионлар фақат Леога таяниши хавфлимиБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди