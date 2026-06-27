Иссиқ жанглар бошланяпти: Плей-оффнинг даҳшатли жуфтликлари аниқ бўлди

·0·Спорт
Иссиқ жанглар бошланяпти: Плей-оффнинг даҳшатли жуфтликлари аниқ бўлди

Океан ортида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати ўзининг энг ҳаяжонли палласига кирмоқда! Бугун, 27 июнь куни мусобақанинг «I», «H» ва «G» гуруҳларида сўнгги тур баҳслари якунланди ва мухлислар интиқлик билан кутган плей-офф йўлланмалари ўз эгаларини топди.

АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қилаётган ушбу тарихий мундиалда ҳар бир сония шиддатли кечмоқда. Гуруҳ босқичининг чин аламли ва қувончли учрашувларидан сўнг, нимчорак финал остонасида бир-бирини маҳв этишга тайёр бўлган янги жуфтликлар шаклланди.

Ким кимга қарши? Оловли тўқнашувлар жадвали

Мусобақанинг кейинги босқичида бизни қуйидаги қизиқарли ва кутилмаган баҳслар кутиб турибди. Сизнингча, қайси жамоалар чорак финалга йўл олади?

Элиталар жанги

Кучли рақобат

Германия

Парагвай

Франция

Швеция

ЖАР

Канада

Нидерландия

Марокаш

АҚШ

Босния ва Ҳерцеговина

Бразилия

Япония

Кот-д'Ивуар

Норвегия

Аргентина

Кабо-Верде

Австралия

Миср

Иссиқ жанглар бошланяпти: Плей-оффнинг даҳшатли жуфтликлари аниқ бўлди

Амалдаги чемпион тахтни сақлаб қоладими?

Ушбу жуфтликлар орасида, шубҳасиз, футбол мухлисларининг нигоҳи амалдаги Жаҳон чемпиони — Аргентина миллий жамоасига қаратилади.

Интрига: Месси сафдошлари бу сафар турнирнинг энг кутилмаган ва тиш-тирноғи билан жанг қилаётган вакили — Кабо-Вердега қарши майдонга тушадилар. Тан олиш керак, қоғозда Аргентина яққол фаворитдек кўринса-да, плей-оффда сенсациялар ҳамиша ҳукмронлик қилади!

Шунингдек, мезбон АҚШ ўз уйида Боснияни синовдан ўтказса, Канада жамоаси Африканинг хавфли вакили ЖАР тўсиғидан ўтишга ҳаракат қилади. Бразилия — Япония ва Нидерландия — Марокаш баҳслари эса ҳақиқий футбол шоуси бўлиши кафолатланган!

Тез орада ҳаёт-мамот ўйинлари бошланади. Сиз қайси терма жамоага мухлислик қиляпсиз? Натижаларни биз билан кузатишда давом этинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шамил Газизов: «Ўзбекистоннинг вазифаси қийин, аммо ғалаба тилайман»Шамил Газизов: «Ўзбекистоннинг вазифаси қийин, аммо ғалаба тилайман»Бугун, 14:28Луис Суарез Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларга муносабат билдирдиЛуис Суарез Ламине Ямал ва Лионель Месси ўртасидаги таққослашларга муносабат билдирдиБугун, 13:51Луис Суарез дунёнинг энг яхши ҳужумчисини танлади: Нега у Эрлинг Холанддан кўра Гарри Кейнни афзал кўради?Луис Суарез дунёнинг энг яхши ҳужумчисини танлади: Нега у Эрлинг Холанддан кўра Гарри Кейнни афзал кўради?Бугун, 12:57Нико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид билан 60 миллион евролик келишувга эришилдиНико Паз Комо сафида қолади: Реал Мадрид билан 60 миллион евролик келишувга эришилдиБугун, 12:53Юлиан Нагельсманн Джамал Мусиала ва Флориан Виртсга ишонч билдиришда давом этадиЮлиан Нагельсманн Джамал Мусиала ва Флориан Виртсга ишонч билдиришда давом этадиБугун, 12:39ЖЧ-2026да голлар шоуси: Тўпурарлар пойгасида охирги вазият қандай?ЖЧ-2026да голлар шоуси: Тўпурарлар пойгасида охирги вазият қандай?Бугун, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди