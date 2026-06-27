Иссиқ жанглар бошланяпти: Плей-оффнинг даҳшатли жуфтликлари аниқ бўлди
Океан ортида футбол бўйича 2026 йилги Жаҳон чемпионати ўзининг энг ҳаяжонли палласига кирмоқда! Бугун, 27 июнь куни мусобақанинг «I», «H» ва «G» гуруҳларида сўнгги тур баҳслари якунланди ва мухлислар интиқлик билан кутган плей-офф йўлланмалари ўз эгаларини топди.
АҚШ, Канада ва Мексика яшил майдонлари мезбонлик қилаётган ушбу тарихий мундиалда ҳар бир сония шиддатли кечмоқда. Гуруҳ босқичининг чин аламли ва қувончли учрашувларидан сўнг, нимчорак финал остонасида бир-бирини маҳв этишга тайёр бўлган янги жуфтликлар шаклланди.
Ким кимга қарши? Оловли тўқнашувлар жадвали
Мусобақанинг кейинги босқичида бизни қуйидаги қизиқарли ва кутилмаган баҳслар кутиб турибди. Сизнингча, қайси жамоалар чорак финалга йўл олади?
Элиталар жанги
Кучли рақобат
Германия
—
Парагвай
Франция
—
Швеция
ЖАР
—
Канада
Нидерландия
—
Марокаш
АҚШ
—
Босния ва Ҳерцеговина
Бразилия
—
Япония
Кот-д'Ивуар
—
Норвегия
Аргентина
—
Кабо-Верде
Австралия
—
Миср
Амалдаги чемпион тахтни сақлаб қоладими?
Ушбу жуфтликлар орасида, шубҳасиз, футбол мухлисларининг нигоҳи амалдаги Жаҳон чемпиони — Аргентина миллий жамоасига қаратилади.
Интрига: Месси сафдошлари бу сафар турнирнинг энг кутилмаган ва тиш-тирноғи билан жанг қилаётган вакили — Кабо-Вердега қарши майдонга тушадилар. Тан олиш керак, қоғозда Аргентина яққол фаворитдек кўринса-да, плей-оффда сенсациялар ҳамиша ҳукмронлик қилади!
Шунингдек, мезбон АҚШ ўз уйида Боснияни синовдан ўтказса, Канада жамоаси Африканинг хавфли вакили ЖАР тўсиғидан ўтишга ҳаракат қилади. Бразилия — Япония ва Нидерландия — Марокаш баҳслари эса ҳақиқий футбол шоуси бўлиши кафолатланган!
Тез орада ҳаёт-мамот ўйинлари бошланади. Сиз қайси терма жамоага мухлислик қиляпсиз? Натижаларни биз билан кузатишда давом этинг!
…