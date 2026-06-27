Френки де Йонг: «Месси — тарихдаги энг яхши футболчи»
Нидерландия миллий жамоаси яримҳимоячиси Френки де Йонг Аргентина етакчиси Лионел Мессининг 2026 йилги жаҳон чемпионатидаги ўйинига юқори баҳо берди.
Де Йонгнинг таъкидлашича, Мессининг ҳали ҳам юқори савияда ҳаракат қилаётгани уни ҳайратга солмаган.
«Йўқ, Мессининг ҳали ҳам шу даражада ўйнаётганидан ҳайрон эмасман. Месси — бу Месси. У тарихдаги энг яхши футболчи, шунинг учун унинг бундай ўйини мени ажаблантирмайди», — дея де Йонгнинг сўзларини келтирди Diario Ole нашри.
Эслатиб ўтамиз, жаҳон чемпионати 2-туридан ўрин олган Австрияга қарши учрашувда Аргентина 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Ушбу баҳсда Месси дубль қайд этиб, жаҳон чемпионатларидаги голлари сонини 18 тага етказди.
Шунингдек, аргентиналик юлдуз ЖЧ-2026 тўпурарлар пойгасида 5 та гол билан пешқадамлик қилмоқда.
Маълумот учун, АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026 йилги жаҳон чемпионати 19 июлга қадар давом этади.
…