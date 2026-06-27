Манчестер Юнайтед аъзоси Мануэль Угарте оғир жароҳат олди: Уругвайлик юлдуз узоқ муддатга сафдан чиқиши мумкин

·93·Спорт
Манчестер Юнайтед аъзоси Мануэль Угарте оғир жароҳат олди: Уругвайлик юлдуз узоқ муддатга сафдан чиқиши мумкин

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ва Уругвай терма жамоаси ярим ҳимоячиси Мануэль Угарте Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг жиддий муаммога дуч келди. Турнирни тарк этган Уругвай терма жамоаси билан бирга, футболчининг ўзи ҳам майдонни замбил ёрдамида ва кўз ёшлари билан тарк этишга мажбур бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, тизза қисмидан олинган жароҳат футболчини узоқ муддатга катта футболдан четлатиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Воқеа Испанияга қарши кечган ҳал қилувчи баҳснинг 44-дақиқасида юз берди. Мануэль Угарте ўз жамоадоши Матиас Оливера билан тасодифий тўқнашиб кетиши натижасида тиззасини қайириб олди. Ўйинга қадар ажойиб спорт формасида бўлган ва учрашув давомида барча яккакурашларда ғолиб чиққан ярим ҳимоячи учун бу кутилмаган зарба бўлди. Goal.com нашрининг хабар беришича, футболчининг ҳолати клуб шифокорларида жиддий хавотир уйғотмоқда.

Трансфер режаларининг барбод бўлиши

Ушбу жароҳат нафақат футболчининг фаолиятига, балки Манчестер Юнайтед клубининг ёзги трансфер стратегиясига ҳам катта зарба берди. Клуб раҳбарияти Мануэль Угарте сотувидан тушадиган маблағ эвазига таркибни тубдан янгилашни режалаштирган эди. Эндиликда, футболчининг узоқ муддатли реабилитация жараёнига киришиши ушбу режаларни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.

Машҳур инсайдер Fabrizio Romano маълумотларига кўра, Манчестер Юнайтед мутасаддилари айни дамда футболчининг вакиллари билан алоқага чиқиб, жароҳатнинг нақадар жиддийлигини аниқлашга уринмоқда. Агар тиббий кўриклар жарроҳлик амалиёти зарурлигини кўрсатса, футболчи камида ярим йилга сафдан чиқиши тайин. Бу эса уни сотиб олмоқчи бўлган бошқа жамоаларнинг музокаралардан чекинишига сабаб бўлади.

Клубнинг молиявий ҳолати ва янги ўйинчиларни рўйхатдан ўтказиш масаласи ҳам энди сўроқ остида қолмоқда. Мануэль Угарте жамоанинг асосий сотиладиган активларидан бири сифатида кўрилаётган эди. Энди эса клуб раҳбарияти бюджетни тўлдириш учун захира вариантларни кўриб чиқишга, яни бошқа ўйинчиларни сотишга мажбур бўлади.

Уругвайлик футболчи келаси ҳафта бошида чуқурлаштирилган тиббий кўрикдан ўтиши кутилмоқда. Сканерлаш натижалари тиззадаги боғламларнинг қанчалик шикастланганини аниқлаб беради. Манчестер Юнайтед мухлислари ва мураббийлар штаби учун бу кутилмаган йўқотиш бўлди, чунки жамоа келгуси мавсум олдидан марказий чизиқни кучайтириш учун айнан трансферлар орқали маблағ йиғишни мақсад қилганди.

Ҳозирча футболчининг тикланиш муддати бўйича расмий баёнот берилмади, бироқ мутахассислар бундай жароҳатлар одатда узоқ вақт талаб қилишини таъкидламоқда. Манчестер Юнайтед учун ёзги трансфер ойнаси ёпилгунга қадар янги молиявий манбаларни топиш энг устувор вазифага айланди.

Манчестер ЮнайтедМануэль УгартеУругвайЖароҳатТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ва Конго баҳси олдидан Каннаваро режаларини айтдиЎзбекистон ва Конго баҳси олдидан Каннаваро режаларини айтдиБугун, 15:30«Бу Жаҳон чемпионати эмас, фалокат!» — Меҳди Торимий ФИФАга ташланди«Бу Жаҳон чемпионати эмас, фалокат!» — Меҳди Торимий ФИФАга ташландиБугун, 15:06ЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингБугун, 14:48Френки де Йонг: «Месси — тарихдаги энг яхши футболчи»Френки де Йонг: «Месси — тарихдаги энг яхши футболчи»Бугун, 14:47Иссиқ жанглар бошланяпти: Плей-оффнинг даҳшатли жуфтликлари аниқ бўлдиИссиқ жанглар бошланяпти: Плей-оффнинг даҳшатли жуфтликлари аниқ бўлдиБугун, 14:38Шамил Газизов: «Ўзбекистоннинг вазифаси қийин, аммо ғалаба тилайман»Шамил Газизов: «Ўзбекистоннинг вазифаси қийин, аммо ғалаба тилайман»Бугун, 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди