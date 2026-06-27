Манчестер Юнайтед аъзоси Мануэль Угарте оғир жароҳат олди: Уругвайлик юлдуз узоқ муддатга сафдан чиқиши мумкин
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ва Уругвай терма жамоаси ярим ҳимоячиси Мануэль Угарте Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг жиддий муаммога дуч келди. Турнирни тарк этган Уругвай терма жамоаси билан бирга, футболчининг ўзи ҳам майдонни замбил ёрдамида ва кўз ёшлари билан тарк этишга мажбур бўлди. Дастлабки маълумотларга кўра, тизза қисмидан олинган жароҳат футболчини узоқ муддатга катта футболдан четлатиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Воқеа Испанияга қарши кечган ҳал қилувчи баҳснинг 44-дақиқасида юз берди. Мануэль Угарте ўз жамоадоши Матиас Оливера билан тасодифий тўқнашиб кетиши натижасида тиззасини қайириб олди. Ўйинга қадар ажойиб спорт формасида бўлган ва учрашув давомида барча яккакурашларда ғолиб чиққан ярим ҳимоячи учун бу кутилмаган зарба бўлди. Goal.com нашрининг хабар беришича, футболчининг ҳолати клуб шифокорларида жиддий хавотир уйғотмоқда.
Трансфер режаларининг барбод бўлишиУшбу жароҳат нафақат футболчининг фаолиятига, балки Манчестер Юнайтед клубининг ёзги трансфер стратегиясига ҳам катта зарба берди. Клуб раҳбарияти Мануэль Угарте сотувидан тушадиган маблағ эвазига таркибни тубдан янгилашни режалаштирган эди. Эндиликда, футболчининг узоқ муддатли реабилитация жараёнига киришиши ушбу режаларни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.
Машҳур инсайдер Fabrizio Romano маълумотларига кўра, Манчестер Юнайтед мутасаддилари айни дамда футболчининг вакиллари билан алоқага чиқиб, жароҳатнинг нақадар жиддийлигини аниқлашга уринмоқда. Агар тиббий кўриклар жарроҳлик амалиёти зарурлигини кўрсатса, футболчи камида ярим йилга сафдан чиқиши тайин. Бу эса уни сотиб олмоқчи бўлган бошқа жамоаларнинг музокаралардан чекинишига сабаб бўлади.
Клубнинг молиявий ҳолати ва янги ўйинчиларни рўйхатдан ўтказиш масаласи ҳам энди сўроқ остида қолмоқда. Мануэль Угарте жамоанинг асосий сотиладиган активларидан бири сифатида кўрилаётган эди. Энди эса клуб раҳбарияти бюджетни тўлдириш учун захира вариантларни кўриб чиқишга, яни бошқа ўйинчиларни сотишга мажбур бўлади.
Уругвайлик футболчи келаси ҳафта бошида чуқурлаштирилган тиббий кўрикдан ўтиши кутилмоқда. Сканерлаш натижалари тиззадаги боғламларнинг қанчалик шикастланганини аниқлаб беради. Манчестер Юнайтед мухлислари ва мураббийлар штаби учун бу кутилмаган йўқотиш бўлди, чунки жамоа келгуси мавсум олдидан марказий чизиқни кучайтириш учун айнан трансферлар орқали маблағ йиғишни мақсад қилганди.
Ҳозирча футболчининг тикланиш муддати бўйича расмий баёнот берилмади, бироқ мутахассислар бундай жароҳатлар одатда узоқ вақт талаб қилишини таъкидламоқда. Манчестер Юнайтед учун ёзги трансфер ойнаси ёпилгунга қадар янги молиявий манбаларни топиш энг устувор вазифага айланди.
…