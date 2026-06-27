«Бу Жаҳон чемпионати эмас, фалокат!» — Меҳди Торимий ФИФАга ташланди
Океан ортида ўтаётган ЖЧ-2026 яшил майдонларида нафақат голлар ва шиддатли баҳслар, балки йирик можаролар ҳам бошланиб кетди. Сиэтл шаҳрида Миср терма жамоаси билан 1:1 ҳисобидаги дуранг Эрон миллий жамоасига плей-офф умидларини сақлаб қолиш имконини берган бўлса-да, ўйиндан сўнг жамоа сардори Меҳди Торимийнинг портлаши турнирдаги жиддий камчиликларни юзага чиқарди.
Машҳур Daily Mail нашрининг хабар беришича, эронлик ҳужумчи мундиалдаги даҳшатли логистика (сафар ва жойлашиш) муаммолари ва ташкилотчиларнинг совуққонлиги туфайли ташкилий қўмита ва ФИФА раҳбариятини аёвсиз танқид қилди.
Меҳди Торимийнинг аламли иқтибоси:
«Биз бу ҳақда аввал бошиданоқ шикоят қиляпмиз. Бу фалокат, Жаҳон чемпионати эмас. Чинакам фалокат! Биз профессионал мусобақадаги профессионал ўйинчилармиз, бу нотўғри, бу адолатсизлик.
Агар ФИФА буни адолатли деб ҳисобласа — уларга яхши. Ким бизга ёрдам беришни истайди? Ҳеч ким ёрдам бермайди. Ҳеч ким! Бизнинг муаммоларимиз учун ким жавобгар бўлиши керак? ФИФАми? Билмайман. АҚШми? Билмайман — менга бирор бир исм айтинг.
Жанни Инфантино биринчи ўйиндан кейин кийиниш хонамизга келиб, барча муаммоларни ҳал қилишини айтганди, аммо ФИФА амалда ҳеч нарса қилгани йўқ!»
Эроннинг плей-оффдаги имкониятлари қандай?
Майдондаги вазиятга қайтадиган бўлсак, форсларнинг тақдири ҳали узил-кесил ҳал бўлгани йўқ. Жамоа ҳозирда кутиш режимига ўтган:
Жорий ҳолат: Эрон гуруҳ босқичини 3 очко билан якунлади ва ўз гуруҳида учинчи ўринни эгаллади.
Вазифа: Эндиликда улар 1/16 финал (плей-офф) йўлланмасини қўлга киритиш учун учинчи ўринни эгаллаган энг яхши 8 та жамоа қаторига киришлари керак.
Кейинги қадам: Жамоа аъзолари ўз меҳмонхоналарида қолган гуруҳлардаги баҳслар қандай якунланишини диққат билан кузатишмоқда.
Учта йирик давлат (АҚШ, Канада ва Мексика) мезбонлик қилаётган ушбу Жаҳон чемпионатида жамоаларнинг бир шаҳардан иккинчисига учиб юриши ҳақиқатан ҳам кўплаб футболчиларнинг тоқатини тоқ қилмоқда. Сизнингча, Торимийнинг эътирозлари ўринлими ёки бу шунчаки ҳиссиётларми?
…