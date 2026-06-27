«Бу Жаҳон чемпионати эмас, фалокат!» — Меҳди Торимий ФИФАга ташланди

·54·Спорт
«Бу Жаҳон чемпионати эмас, фалокат!» — Меҳди Торимий ФИФАга ташланди

Океан ортида ўтаётган ЖЧ-2026 яшил майдонларида нафақат голлар ва шиддатли баҳслар, балки йирик можаролар ҳам бошланиб кетди. Сиэтл шаҳрида Миср терма жамоаси билан 1:1 ҳисобидаги дуранг Эрон миллий жамоасига плей-офф умидларини сақлаб қолиш имконини берган бўлса-да, ўйиндан сўнг жамоа сардори Меҳди Торимийнинг портлаши турнирдаги жиддий камчиликларни юзага чиқарди.

Машҳур Daily Mail нашрининг хабар беришича, эронлик ҳужумчи мундиалдаги даҳшатли логистика (сафар ва жойлашиш) муаммолари ва ташкилотчиларнинг совуққонлиги туфайли ташкилий қўмита ва ФИФА раҳбариятини аёвсиз танқид қилди.

Меҳди Торимийнинг аламли иқтибоси:

«Биз бу ҳақда аввал бошиданоқ шикоят қиляпмиз. Бу фалокат, Жаҳон чемпионати эмас. Чинакам фалокат! Биз профессионал мусобақадаги профессионал ўйинчилармиз, бу нотўғри, бу адолатсизлик.

Агар ФИФА буни адолатли деб ҳисобласа — уларга яхши. Ким бизга ёрдам беришни истайди? Ҳеч ким ёрдам бермайди. Ҳеч ким! Бизнинг муаммоларимиз учун ким жавобгар бўлиши керак? ФИФАми? Билмайман. АҚШми? Билмайман — менга бирор бир исм айтинг.

Жанни Инфантино биринчи ўйиндан кейин кийиниш хонамизга келиб, барча муаммоларни ҳал қилишини айтганди, аммо ФИФА амалда ҳеч нарса қилгани йўқ!»

Эроннинг плей-оффдаги имкониятлари қандай?

Майдондаги вазиятга қайтадиган бўлсак, форсларнинг тақдири ҳали узил-кесил ҳал бўлгани йўқ. Жамоа ҳозирда кутиш режимига ўтган:

  • Жорий ҳолат: Эрон гуруҳ босқичини 3 очко билан якунлади ва ўз гуруҳида учинчи ўринни эгаллади.

  • Вазифа: Эндиликда улар 1/16 финал (плей-офф) йўлланмасини қўлга киритиш учун учинчи ўринни эгаллаган энг яхши 8 та жамоа қаторига киришлари керак.

  • Кейинги қадам: Жамоа аъзолари ўз меҳмонхоналарида қолган гуруҳлардаги баҳслар қандай якунланишини диққат билан кузатишмоқда.

Учта йирик давлат (АҚШ, Канада ва Мексика) мезбонлик қилаётган ушбу Жаҳон чемпионатида жамоаларнинг бир шаҳардан иккинчисига учиб юриши ҳақиқатан ҳам кўплаб футболчиларнинг тоқатини тоқ қилмоқда. Сизнингча, Торимийнинг эътирозлари ўринлими ёки бу шунчаки ҳиссиётларми?

Меҳди ТаремиФИФАЖанни ИнфантиноАҚШДейли Мейл
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон ва Конго баҳси олдидан Каннаваро режаларини айтдиЎзбекистон ва Конго баҳси олдидан Каннаваро режаларини айтдиБугун, 15:30Манчестер Юнайтед аъзоси Мануэль Угарте оғир жароҳат олди: Уругвайлик юлдуз узоқ муддатга сафдан чиқиши мумкинМанчестер Юнайтед аъзоси Мануэль Угарте оғир жароҳат олди: Уругвайлик юлдуз узоқ муддатга сафдан чиқиши мумкинБугун, 14:52ЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган ўйинлар рўйхати билан танишингБугун, 14:48Френки де Йонг: «Месси — тарихдаги энг яхши футболчи»Френки де Йонг: «Месси — тарихдаги энг яхши футболчи»Бугун, 14:47Иссиқ жанглар бошланяпти: Плей-оффнинг даҳшатли жуфтликлари аниқ бўлдиИссиқ жанглар бошланяпти: Плей-оффнинг даҳшатли жуфтликлари аниқ бўлдиБугун, 14:38Шамил Газизов: «Ўзбекистоннинг вазифаси қийин, аммо ғалаба тилайман»Шамил Газизов: «Ўзбекистоннинг вазифаси қийин, аммо ғалаба тилайман»Бугун, 14:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди