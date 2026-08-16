Роналдусиз «Ан-Наср» илк турда «Ал-Фатеҳ»ни 3:0 ҳисобида таслим этди

·0·Спорт
Роналдусиз «Ан-Наср» илк турда «Ал-Фатеҳ»ни 3:0 ҳисобида таслим этди

Саудия Арабистони Про-лигасининг янги мавсуми старт олди. Мусобақанинг амалдаги чемпиони ҳисобланган Риёднинг «Ан-Наср» клуби 1-тур доирасида ўз майдонида «Ал-Фатеҳ» жамоасини қабул қилиб, 3:0 ҳисобида йирик ва ишончли ғалабага эришди.

Мазкур учрашув жамоанинг янги бош мураббийи Анже Постекоглу учун расмий ўйинлардаги муваффақиятли дебют бўлди.

3 та гол ва майдондаги мутлақ устунлик

Мезбонлар илк дақиқалардан ташаббусни ўз қўлларига олиб, рақиб дарвозаси олдида кетма-кет хавфли вазиятларни юзага келтиришди:

  • Ҳисобнинг очилиши: 37-дақиқада Анжело жарима майдони ичидаги фаоллиги билан ҳисобни очди (1:0);

  • Тезкор иккинчи зарба: Орадан уч дақиқа ўтиб, 40-дақиқада Феликс муваффақиятни мустаҳкамлаб, жамоаларни танаффусга қулай ҳисоб билан олиб чиқди (2:0);

  • Якуний нуқта: Иккинчи бўлимнинг 73-дақиқасида Саму Кошта «Ан-Наср»нинг учинчи голини киритиб, баҳсга якуний нуқтани қўйди (3:0).

Криштиану Роналду нега қайдномага киритилмади?

Учрашув олдидан мухлислар эътиборини тортган асосий воқеалардан бири — жамоа сардори ва асосий юлдузи Криштиану Роналдунинг ўйин қайдномасига ҳам киритилмагани бўлди.

Шунга қарамай, Анже Постекоглу шогирдлари юлдуз ҳужумчининг йўқлигида ҳам сермаҳсул ва ишончли ўйин намойиш этиб, янги мавсумдаги чемпионлик ҳимоясини муваффақиятли бошлашди.

Саудия Про-лигаси. 1-тур

  • «Ан-Наср» — «Ал-Фатеҳ» — 3:0

  • Голлар: Анжело (37), Феликс (40), Кошта (73).

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Месси пенальтини уролмади: «Интер Майами» 1:4 ҳисобида тор-мор этилди!Месси пенальтини уролмади: «Интер Майами» 1:4 ҳисобида тор-мор этилди!Бугун, 10:20Маккензи Дёрн Робертсонни мағлуб этиб, UFC чемпионлик камарини ҳимоя қилди!Маккензи Дёрн Робертсонни мағлуб этиб, UFC чемпионлик камарини ҳимоя қилди!Бугун, 10:07Абу-Даби ларзага келади: UFC 333 турнирининг барча жуфтликлари маълум бўлдиАбу-Даби ларзага келади: UFC 333 турнирининг барча жуфтликлари маълум бўлдиБугун, 10:00Ислам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилдиИслам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилдиБугун, 09:48UFC 330 турнирининг барча ғалаба ва нокаутлари: Кимлар ғалаба қозонди?UFC 330 турнирининг барча ғалаба ва нокаутлари: Кимлар ғалаба қозонди?Бугун, 09:44MLS доирасида Нашвилле Интер Миами жамоасини йирик ҳисобда таслим этдиMLS доирасида Нашвилле Интер Миами жамоасини йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?