Роналдусиз «Ан-Наср» илк турда «Ал-Фатеҳ»ни 3:0 ҳисобида таслим этди
Саудия Арабистони Про-лигасининг янги мавсуми старт олди. Мусобақанинг амалдаги чемпиони ҳисобланган Риёднинг «Ан-Наср» клуби 1-тур доирасида ўз майдонида «Ал-Фатеҳ» жамоасини қабул қилиб, 3:0 ҳисобида йирик ва ишончли ғалабага эришди.
Мазкур учрашув жамоанинг янги бош мураббийи Анже Постекоглу учун расмий ўйинлардаги муваффақиятли дебют бўлди.
3 та гол ва майдондаги мутлақ устунлик
Мезбонлар илк дақиқалардан ташаббусни ўз қўлларига олиб, рақиб дарвозаси олдида кетма-кет хавфли вазиятларни юзага келтиришди:
Ҳисобнинг очилиши: 37-дақиқада Анжело жарима майдони ичидаги фаоллиги билан ҳисобни очди (1:0);
Тезкор иккинчи зарба: Орадан уч дақиқа ўтиб, 40-дақиқада Феликс муваффақиятни мустаҳкамлаб, жамоаларни танаффусга қулай ҳисоб билан олиб чиқди (2:0);
Якуний нуқта: Иккинчи бўлимнинг 73-дақиқасида Саму Кошта «Ан-Наср»нинг учинчи голини киритиб, баҳсга якуний нуқтани қўйди (3:0).
Криштиану Роналду нега қайдномага киритилмади?
Учрашув олдидан мухлислар эътиборини тортган асосий воқеалардан бири — жамоа сардори ва асосий юлдузи Криштиану Роналдунинг ўйин қайдномасига ҳам киритилмагани бўлди.
Шунга қарамай, Анже Постекоглу шогирдлари юлдуз ҳужумчининг йўқлигида ҳам сермаҳсул ва ишончли ўйин намойиш этиб, янги мавсумдаги чемпионлик ҳимоясини муваффақиятли бошлашди.
Саудия Про-лигаси. 1-тур
«Ан-Наср» — «Ал-Фатеҳ» — 3:0
Голлар: Анжело (37), Феликс (40), Кошта (73).
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…