Алпина ўрнига нима келди? Боуэнсиепен BMW модификацияларини давом эттиради

·13·Авто
Алпина ўрнига нима келди? Боуэнсиепен BMW модификацияларини давом эттиради
Қисқача

Андреас Боуэнсиепен янги лойиҳалар устидаги ишлар давом этаётганини Залсбургринг автодромидаги синовларда кўрсатди ва Боуэнсиепен Загато автомобилини соатига 265 километр тезликда бошқарди. Янги модел динамик хусусиятлари ва тезланиши бўйича Алпина тадбирларида синовдан ўтказилган сликк-шод B6 GT3 пойга машиналарига деярли тенг натижа намойиш этди.

Автомобил оламида машҳур бўлган Алпина брендининг асосий йўналиши ўзгаргандан сўнг, компания ижодкорлари тўхтаб қолишмади. Андреас Боуэнсиепен Залцбургринг автодромида ўтказилган синовлар чоғида янги лойиҳалар устидаги ишлар қизғин давом этаётганини кўрсатди. ixbt.com нашрининг ёритишича, компания янги автомобиллар яратишда ўзининг бой тажрибаси ва анъаналарига содиқ қолмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Маълум бўлишича, Андреас Боуэнсиепен Залцбургрингдаги бўш ошхонага етиб келганида, бироз кечиккан бўлса-да, ўзининг кайфияти ва ғайрати билан барчани ҳайратда қолдирган. У янги Боуэнсиепен Загато русумли автомобилни шиддат билан бошқариб, трекнинг тўғри қисмида соатига 265 километр тезликка эришганини мамнуният билан маълум қилган.

Янги автомобилнинг пойга машиналари билан тенглашиши

Мазкур кўрсаткич компания мутахассисларини ҳам ҳайратга солган. Янги модел ўзининг динамик хусусиятлари ва тезланиши бўйича бир вақтлар Алпина тадбирларида синовдан ўтказилган сликк-шод B6 GT3 пойга машиналари билан деярли бир хил тезликни намойиш этган. Бу эса муҳандислар нафақат дизайн, балки юқори тезлик ва бошқарувчанлик борасида ҳам улкан муваффақиятларга эришаётганини кўрсатади.

Боуэнсиепен оиласи автомобилсозлик тарихида ўзига хос ўрин эгаллаган. Буркард Боуэнсиепен томонидан асос солинган компания йиллар давомида BMW автомобилларини янада такомиллаштириб, уларга мутлақо янги руҳ бағишлаб келган. Бугунги кунда эса бу анъана янги босқичда, замонавий технологиялар ва юқори талаблар асосида давом эттирилмоқда.

Автомобил ихлосмандлари учун бу каби янгиликлар катта аҳамиятга эга. Чунки BMW базасида яратиладиган эксклюзив моделлар ҳар доим ўзининг сифати, қуввати ва ноёблиги билан ажралиб турган. Янги автомобил лойиҳалари эса бу анъаналар йўқолиб кетмаслигини, аксинча, янги дизайн ва муҳандислик ечимлари билан бойиб боришини яққол тасдиқлайди.

АлпинаБоуэнсиепен ЗагатоBMWАвтомобилЗалцбургринг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Leapmotor C10 электромобили ҳайдовчисининг магистралдаги кузатувлариLeapmotor C10 электромобили ҳайдовчисининг магистралдаги кузатувлариКеча, 17:51Классик автомобилларни таъмирлаш ва гараж маданияти сирлариКлассик автомобилларни таъмирлаш ва гараж маданияти сирлариКеча, 12:57Натионал Мотор Мусеум ва Беаулиеу мулки муносабатларидаги чалкашликлар фош бўлдиНатионал Мотор Мусеум ва Беаулиеу мулки муносабатларидаги чалкашликлар фош бўлдиКеча, 11:52Дефендер Дакар: 626 от кучига эга йўлтанламас тақдим этилдиДефендер Дакар: 626 от кучига эга йўлтанламас тақдим этилдиКеча, 00:29Гордон Муррай афсонавий McLaren F1нинг давомчиси бўлган янги S1 суперкарини намойиш этдиГордон Муррай афсонавий McLaren F1нинг давомчиси бўлган янги S1 суперкарини намойиш этдиКеча, 00:22Нидерландиянинг Спйкер компанияси C8 суперкарини қайтардиНидерландиянинг Спйкер компанияси C8 суперкарини қайтарди14.08, 23:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди