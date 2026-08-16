Алпина ўрнига нима келди? Боуэнсиепен BMW модификацияларини давом эттиради
Андреас Боуэнсиепен янги лойиҳалар устидаги ишлар давом этаётганини Залсбургринг автодромидаги синовларда кўрсатди ва Боуэнсиепен Загато автомобилини соатига 265 километр тезликда бошқарди. Янги модел динамик хусусиятлари ва тезланиши бўйича Алпина тадбирларида синовдан ўтказилган сликк-шод B6 GT3 пойга машиналарига деярли тенг натижа намойиш этди.
Автомобил оламида машҳур бўлган Алпина брендининг асосий йўналиши ўзгаргандан сўнг, компания ижодкорлари тўхтаб қолишмади. Андреас Боуэнсиепен Залцбургринг автодромида ўтказилган синовлар чоғида янги лойиҳалар устидаги ишлар қизғин давом этаётганини кўрсатди. ixbt.com нашрининг ёритишича, компания янги автомобиллар яратишда ўзининг бой тажрибаси ва анъаналарига содиқ қолмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Маълум бўлишича, Андреас Боуэнсиепен Залцбургрингдаги бўш ошхонага етиб келганида, бироз кечиккан бўлса-да, ўзининг кайфияти ва ғайрати билан барчани ҳайратда қолдирган. У янги Боуэнсиепен Загато русумли автомобилни шиддат билан бошқариб, трекнинг тўғри қисмида соатига 265 километр тезликка эришганини мамнуният билан маълум қилган.
Янги автомобилнинг пойга машиналари билан тенглашишиМазкур кўрсаткич компания мутахассисларини ҳам ҳайратга солган. Янги модел ўзининг динамик хусусиятлари ва тезланиши бўйича бир вақтлар Алпина тадбирларида синовдан ўтказилган сликк-шод B6 GT3 пойга машиналари билан деярли бир хил тезликни намойиш этган. Бу эса муҳандислар нафақат дизайн, балки юқори тезлик ва бошқарувчанлик борасида ҳам улкан муваффақиятларга эришаётганини кўрсатади.
Боуэнсиепен оиласи автомобилсозлик тарихида ўзига хос ўрин эгаллаган. Буркард Боуэнсиепен томонидан асос солинган компания йиллар давомида BMW автомобилларини янада такомиллаштириб, уларга мутлақо янги руҳ бағишлаб келган. Бугунги кунда эса бу анъана янги босқичда, замонавий технологиялар ва юқори талаблар асосида давом эттирилмоқда.
Автомобил ихлосмандлари учун бу каби янгиликлар катта аҳамиятга эга. Чунки BMW базасида яратиладиган эксклюзив моделлар ҳар доим ўзининг сифати, қуввати ва ноёблиги билан ажралиб турган. Янги автомобил лойиҳалари эса бу анъаналар йўқолиб кетмаслигини, аксинча, янги дизайн ва муҳандислик ечимлари билан бойиб боришини яққол тасдиқлайди.
…