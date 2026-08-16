Маккензи Дёрн Робертсонни мағлуб этиб, UFC чемпионлик камарини ҳимоя қилди!

·5·Спорт
Маккензи Дёрн Робертсонни мағлуб этиб, UFC чемпионлик камарини ҳимоя қилди!
Қисқача

Маккензи Дёрн UFC 330 турнирида Жиллиан Роберцонни ҳакамлар очколари қарори билан мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилди. Филаделфияда ўтган 5 раундлик жанг тўлиқ 25 дақиқа давом этди. Дёрн аниқ зарбалари ва партердаги фаоллиги билан устунликни таъминлади. У ўтган йилнинг октябр ойида вакант камар учун кечган баҳсда Вирна Яндиробани ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этиб, UFC чемпионига айланган эди.

АҚШнинг Филадельфия шаҳри мезбонлик қилган нуфузли UFC 330 рақамли турнири аёллар ўртасидаги чемпионлик тўқнашувига ҳам гувоҳ бўлди. Кечанинг иккинчи асосий жангида минимал вазн тоифасининг амалдаги чемпиони, америкалик Маккензи Дёрн ўз унвонини ҳимоя қилиш учун октагонга кўтарилди.

Дёрнга ушбу беллашувда дивизион рейтингининг кучли бешлигини якунлаб турган (Топ-5) хавфли канадалик даъвогар Жиллиан Робертсон рақиблик қилди.

5 раундлик тўлиқ жанг ва ҳакамлар қарори

Даъвогарнинг фаол қаршилиги ва партердаги курашларга бой кечган баҳс тўлиқ давом этди:

  • Муросасиз кураш: 5 раундлик чемпионлик тўқнашуви тўлиқ 25 дақиқа давом этиб, иккала спортчи ҳам юқори жисмоний тайёргарлик ва тактик маҳорат намойиш этди;

  • Дёрннинг устунлиги: Маккензи Дёрн жанг давомида аниқ зарбалари ва партердаги фаоллиги билан ҳакамлар кўз ўнгида устунликни таъминлади;

  • Ғалаба: Жанг якунида ён ҳакамлар очколар ҳисобига кўра ғалабани амалдаги чемпион Маккензи Дёрнга тақдим этди ва у чемпионлик камарини ўзида сақлаб қолди.

Чемпионлик йўлидаги муҳим босқич

Маккензи Дёрн ўз фаолиятидаги муҳим ғалабали сериясини давом эттирмоқда:

  • Илк ҳимоя: Ушбу муваффақият Дёрн учун қўлга киритилган чемпионлик камарининг муваффақиятли ҳимояси бўлди;

  • Камарни қўлга киритиш тарихи: Эслатиб ўтамиз, Маккензи ўтган йилнинг октябрь ойида вакант бўлиб турган камар учун кечган баҳсда бразилиялик тажрибали жангчи Вирна Яндиробани ҳакамларнинг якдил қарори билан таслим этиб, янги UFC чемпионига айланган эди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абу-Даби ларзага келади: UFC 333 турнирининг барча жуфтликлари маълум бўлдиАбу-Даби ларзага келади: UFC 333 турнирининг барча жуфтликлари маълум бўлдиБугун, 10:00Ислам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилдиИслам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилдиБугун, 09:48UFC 330 турнирининг барча ғалаба ва нокаутлари: Кимлар ғалаба қозонди?UFC 330 турнирининг барча ғалаба ва нокаутлари: Кимлар ғалаба қозонди?Бугун, 09:44MLS доирасида Нашвилле Интер Миами жамоасини йирик ҳисобда таслим этдиMLS доирасида Нашвилле Интер Миами жамоасини йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 09:37UFC 330да кутилмаган мағлубият: Миқтибек Оролбай 3-раундда таслим бўлдиUFC 330да кутилмаган мағлубият: Миқтибек Оролбай 3-раундда таслим бўлдиБугун, 09:29Расман: Рамазон Темировнинг навбатдаги рақиби ва жанг санаси эълон қилиндиРасман: Рамазон Темировнинг навбатдаги рақиби ва жанг санаси эълон қилиндиБугун, 09:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?