Маккензи Дёрн Робертсонни мағлуб этиб, UFC чемпионлик камарини ҳимоя қилди!
Маккензи Дёрн UFC 330 турнирида Жиллиан Роберцонни ҳакамлар очколари қарори билан мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилди. Филаделфияда ўтган 5 раундлик жанг тўлиқ 25 дақиқа давом этди. Дёрн аниқ зарбалари ва партердаги фаоллиги билан устунликни таъминлади. У ўтган йилнинг октябр ойида вакант камар учун кечган баҳсда Вирна Яндиробани ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этиб, UFC чемпионига айланган эди.
АҚШнинг Филадельфия шаҳри мезбонлик қилган нуфузли UFC 330 рақамли турнири аёллар ўртасидаги чемпионлик тўқнашувига ҳам гувоҳ бўлди. Кечанинг иккинчи асосий жангида минимал вазн тоифасининг амалдаги чемпиони, америкалик Маккензи Дёрн ўз унвонини ҳимоя қилиш учун октагонга кўтарилди.
Дёрнга ушбу беллашувда дивизион рейтингининг кучли бешлигини якунлаб турган (Топ-5) хавфли канадалик даъвогар Жиллиан Робертсон рақиблик қилди.
5 раундлик тўлиқ жанг ва ҳакамлар қарори
Даъвогарнинг фаол қаршилиги ва партердаги курашларга бой кечган баҳс тўлиқ давом этди:
Муросасиз кураш: 5 раундлик чемпионлик тўқнашуви тўлиқ 25 дақиқа давом этиб, иккала спортчи ҳам юқори жисмоний тайёргарлик ва тактик маҳорат намойиш этди;
Дёрннинг устунлиги: Маккензи Дёрн жанг давомида аниқ зарбалари ва партердаги фаоллиги билан ҳакамлар кўз ўнгида устунликни таъминлади;
Ғалаба: Жанг якунида ён ҳакамлар очколар ҳисобига кўра ғалабани амалдаги чемпион Маккензи Дёрнга тақдим этди ва у чемпионлик камарини ўзида сақлаб қолди.
Чемпионлик йўлидаги муҳим босқич
Маккензи Дёрн ўз фаолиятидаги муҳим ғалабали сериясини давом эттирмоқда:
Илк ҳимоя: Ушбу муваффақият Дёрн учун қўлга киритилган чемпионлик камарининг муваффақиятли ҳимояси бўлди;
Камарни қўлга киритиш тарихи: Эслатиб ўтамиз, Маккензи ўтган йилнинг октябрь ойида вакант бўлиб турган камар учун кечган баҳсда бразилиялик тажрибали жангчи Вирна Яндиробани ҳакамларнинг якдил қарори билан таслим этиб, янги UFC чемпионига айланган эди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…