Туркияда «Олтин бутса»ни ким олади? СИ ким нечта гол уришини ҳисоблаб чиқди

·1·Спорт
Туркияда «Олтин бутса»ни ким олади? СИ ким нечта гол уришини ҳисоблаб чиқди
Қисқача

Сунъий интеллект прогнозига кўра, Туркия Суперлигасининг 2026/2027 йилги мавсумида «Олтин буца»ни 25 та гол билан Виктор Осимхен қўлга киритиши мумкин. Биринчи турда «Чорум»га қарши дубл қайд этган Осимхен «Галатасарой»нинг 2:2 ҳисобидаги дурангида жамоасининг ҳар икки голини урди. Рейтингда Пол Онуачу 23 та, Душан Влахович 20 та, Ромелу Лукаку 19 та ва Муҳаммад Салоҳ 18 та гол билан кейинги ўринларни эгаллаган.

Туркия Суперлигасининг 2026/2027 йилги мавсуми кутилмаган натижа билан старт олди. Амалдаги чемпион «Галатасарой» лига дебютанти бўлган «Чорум» клуби билан беллашувда 2:2 ҳисобида дуранг қайд этди. Истанбул гранди сафида ҳар икки голни нигериялик маҳоратли форвард Виктор Осимхен киритди.

Бу йилги чемпионат ўзининг юлдузли таркиби билан тарихдаги энг муросасиз ва шиддатли тўпурарлик баҳсига айланиши кутилмоқда.

Европа юлдузлари Туркияга кўчди: «Олтин бутса» учун даҳшатли рақобат

Ўтган мавсумда 22 тадан гол уриб, лиганинг тенгсиз тўпурарларига айланган ҳамюртимиз Элдор Шомуродов ва нигериялик Пол Онуачу, шунингдек, Марко Асенсио ҳамда Лерой Сане каби юлдузлар сафига янги мавсумдан бошлаб жаҳон футболининг энг кўзга кўринган ҳужумчилари келиб қўшилди.

Эндиликда Туркия яшил майдонларида Муҳаммад Салоҳ, Душан Влахович, Мэйсон Гринвуд, Леандро Троссард ва Ромелу Лукаку каби топ-лигалар тўпурарлари тўп сурмоқда.

Сунъий интеллект ҳисоб-китоби: Ким нечта гол уради?

Мухлислар ўртасидаги қизғин муҳокамаларга ойдинлик киритиш мақсадида экспертлар сунъий интеллект ёрдамида махсус компьютер алгоритмлари орқали тўпурарлик пойгасини симуляция қилди.

Таҳлил натижаларига кўра, биринчи турдаёқ дубль қайд этган Виктор Осимхен асосий даъвогар сифатида кўрсатилди. Тўлиқ прогноз рейтинги қуйидагича кўриниш олди:

  • Виктор Осимхен — 25 та гол

  • Пол Онуачу — 23 та гол

  • Душан Влахович — 20 та гол

  • Ромелу Лукаку — 19 та гол

  • Муҳаммад Салоҳ — 18 та гол

  • Мейсон Гринвуд — 16 та гол

  • Элдор Шомуродов — 15 та гол

  • Леандро Троссард — 13 та гол

  • Ведат Мурики — 13 та гол

  • Бариш Алпер Йилмаз — 12 та гол

  • Хён Гю О — 9 та гол

  • Андреас Сков Олсен — 8 та гол

Сунъий интеллектнинг ушбу ҳисоб-китоблари қанчалик ҳақиқатга айланишини ва «Олтин бутса» кимга насиб этишини мавсум давомидаги шиддатли баҳслар кўрсатиб беради.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джамал Мусиала майдонда ҳушини йўқотди: Бавария клубида хавотирли ҳолатДжамал Мусиала майдонда ҳушини йўқотди: Бавария клубида хавотирли ҳолатБугун, 10:32Роналдусиз «Ан-Наср» илк турда «Ал-Фатеҳ»ни 3:0 ҳисобида таслим этдиРоналдусиз «Ан-Наср» илк турда «Ал-Фатеҳ»ни 3:0 ҳисобида таслим этдиБугун, 10:30Месси пенальтини уролмади: «Интер Майами» 1:4 ҳисобида тор-мор этилди!Месси пенальтини уролмади: «Интер Майами» 1:4 ҳисобида тор-мор этилди!Бугун, 10:20Маккензи Дёрн Робертсонни мағлуб этиб, UFC чемпионлик камарини ҳимоя қилди!Маккензи Дёрн Робертсонни мағлуб этиб, UFC чемпионлик камарини ҳимоя қилди!Бугун, 10:07Абу-Даби ларзага келади: UFC 333 турнирининг барча жуфтликлари маълум бўлдиАбу-Даби ларзага келади: UFC 333 турнирининг барча жуфтликлари маълум бўлдиБугун, 10:00Ислам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилдиИслам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилдиБугун, 09:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?