Абу-Даби ларзага келади: UFC 333 турнирининг барча жуфтликлари маълум бўлди

·4·Спорт
Абу-Даби ларзага келади: UFC 333 турнирининг барча жуфтликлари маълум бўлди
Қисқача

UFC 333 турнири жорий йилнинг 24 октябр куни БААнинг Абу-Даби шаҳрида ўтказилади ва унинг дастуридан иккита чемпионлик жанги, реваншлар ҳамда Марказий Осиё жангчилари иштирокидаги баҳслар ўрин олган. Ярим енгил вазн тоифасида Александр Волкановски (#чемпион) Мовсар Евлоев (#1)га, энг енгил вазнда эса Пётр Ян (чемпион) Мераб Двалишвили (#1)га қарши жанг қилади.

Жорий йилнинг 24 октябрь куни БААнинг Абу-Даби шаҳри дунё яккакураш ихлосмандлари интиқлик билан кутаётган йилнинг энг йирик ва шов-шувли турнирларидан бири — UFC 333 рақамли жанг кечасига мезбонлик қилади.

Турнир карди иккита жаҳон чемпионлик камари учун кечадиган тўқнашув, кутилган реваншлар ҳамда Марказий Осиё жангчиларининг муҳим баҳслари билан бойитилган.

Рамазон Темиров учун Топ-5 сари очиқ йўл

Ўзбекистонлик ёрқин нокаутчи Рамазон Темиров (рейтингда 7-ўрин) ўта енгил вазн тоифасида англиялик маҳоратли жангчи Лонер Каванага (рейтингда 6-ўрин) қарши октагонга кўтарилади. Ушбу тўқнашув ғолиби дивизионнинг кучли бешлигига кириб, келажакдаги чемпионлик пойгасининг асосий даъвогарига айланади.

Шунингдек, қўшни Тожикистон вакили Нурулло Алиев енгил вазнда америкалик тажрибали жангчи Грант Доусонга (#15) қарши баҳс олиб боради.

Иккита чемпионлик жанги ва даҳшатли трилогия

Турнирнинг марказий жангларида дунёнинг энг кучли чемпионлари ўз унвонларини ҳимоя қилади:

  • Ярим енгил вазн тоифаси чемпиони: Амалдаги чемпион австралиялик Александр Волкановски россиялик мағлубиятсиз даъвогар Мовсар Евлоевга (#1) қарши мутлақ чемпионлик баҳсини ўтказади;

  • Энг енгил вазн тоифаси чемпиони: Дивизионнинг амалдаги чемпиони россиялик Пётр Ян ҳамда грузиялик 1-рақамли даъвогар Мераб Двалишвили ўртасида кўпчилик кутган тарихий трилогия — учинчи ҳал қилувчи жанг бўлиб ўтади.

UFC 333: Тўлиқ жанглар рўйхати (Bout List)

  • Ярим енгил вазн (Чемпионлик жанги): Александр Волкановски (чемпион) — Мовсар Евлоев (#1);

  • Энг енгил вазн (Чемпионлик жанги): Пётр Ян (чемпион) — Мераб Двалишвили (#1);

  • Ўта енгил вазн: Лонер Кавана (#6) — Рамазон Темиров (#7);

  • Оғир вазн: Александр Волков (#2) — Ризван Куниев (#5);

  • Ярим енгил вазн: Арнольд Аллен (#5) — Аарон Пико (#13);

  • Ярим оғир вазн: Доминик Рейес (#8) — Азамат Мурзаканов (#9);

  • Ўрта вазн: Абус Магомедов (#14) — Кэм Роустон;

  • Ярим оғир вазн: Никита Крылов (#15) — Абдул-Раҳмон Яхьяев;

  • Енгил вазн: Грант Доусон (#15) — Нурулло Алиев.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маккензи Дёрн Робертсонни мағлуб этиб, UFC чемпионлик камарини ҳимоя қилди!Маккензи Дёрн Робертсонни мағлуб этиб, UFC чемпионлик камарини ҳимоя қилди!Бугун, 10:07Ислам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилдиИслам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилдиБугун, 09:48UFC 330 турнирининг барча ғалаба ва нокаутлари: Кимлар ғалаба қозонди?UFC 330 турнирининг барча ғалаба ва нокаутлари: Кимлар ғалаба қозонди?Бугун, 09:44MLS доирасида Нашвилле Интер Миами жамоасини йирик ҳисобда таслим этдиMLS доирасида Нашвилле Интер Миами жамоасини йирик ҳисобда таслим этдиБугун, 09:37UFC 330да кутилмаган мағлубият: Миқтибек Оролбай 3-раундда таслим бўлдиUFC 330да кутилмаган мағлубият: Миқтибек Оролбай 3-раундда таслим бўлдиБугун, 09:29Расман: Рамазон Темировнинг навбатдаги рақиби ва жанг санаси эълон қилиндиРасман: Рамазон Темировнинг навбатдаги рақиби ва жанг санаси эълон қилиндиБугун, 09:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?