Абу-Даби ларзага келади: UFC 333 турнирининг барча жуфтликлари маълум бўлди
UFC 333 турнири жорий йилнинг 24 октябр куни БААнинг Абу-Даби шаҳрида ўтказилади ва унинг дастуридан иккита чемпионлик жанги, реваншлар ҳамда Марказий Осиё жангчилари иштирокидаги баҳслар ўрин олган. Ярим енгил вазн тоифасида Александр Волкановски (#чемпион) Мовсар Евлоев (#1)га, энг енгил вазнда эса Пётр Ян (чемпион) Мераб Двалишвили (#1)га қарши жанг қилади.
Жорий йилнинг 24 октябрь куни БААнинг Абу-Даби шаҳри дунё яккакураш ихлосмандлари интиқлик билан кутаётган йилнинг энг йирик ва шов-шувли турнирларидан бири — UFC 333 рақамли жанг кечасига мезбонлик қилади.
Турнир карди иккита жаҳон чемпионлик камари учун кечадиган тўқнашув, кутилган реваншлар ҳамда Марказий Осиё жангчиларининг муҳим баҳслари билан бойитилган.
Рамазон Темиров учун Топ-5 сари очиқ йўл
Ўзбекистонлик ёрқин нокаутчи Рамазон Темиров (рейтингда 7-ўрин) ўта енгил вазн тоифасида англиялик маҳоратли жангчи Лонер Каванага (рейтингда 6-ўрин) қарши октагонга кўтарилади. Ушбу тўқнашув ғолиби дивизионнинг кучли бешлигига кириб, келажакдаги чемпионлик пойгасининг асосий даъвогарига айланади.
Шунингдек, қўшни Тожикистон вакили Нурулло Алиев енгил вазнда америкалик тажрибали жангчи Грант Доусонга (#15) қарши баҳс олиб боради.
Иккита чемпионлик жанги ва даҳшатли трилогия
Турнирнинг марказий жангларида дунёнинг энг кучли чемпионлари ўз унвонларини ҳимоя қилади:
Ярим енгил вазн тоифаси чемпиони: Амалдаги чемпион австралиялик Александр Волкановски россиялик мағлубиятсиз даъвогар Мовсар Евлоевга (#1) қарши мутлақ чемпионлик баҳсини ўтказади;
Энг енгил вазн тоифаси чемпиони: Дивизионнинг амалдаги чемпиони россиялик Пётр Ян ҳамда грузиялик 1-рақамли даъвогар Мераб Двалишвили ўртасида кўпчилик кутган тарихий трилогия — учинчи ҳал қилувчи жанг бўлиб ўтади.
UFC 333: Тўлиқ жанглар рўйхати (Bout List)
Ярим енгил вазн (Чемпионлик жанги): Александр Волкановски (чемпион) — Мовсар Евлоев (#1);
Энг енгил вазн (Чемпионлик жанги): Пётр Ян (чемпион) — Мераб Двалишвили (#1);
Ўта енгил вазн: Лонер Кавана (#6) — Рамазон Темиров (#7);
Оғир вазн: Александр Волков (#2) — Ризван Куниев (#5);
Ярим енгил вазн: Арнольд Аллен (#5) — Аарон Пико (#13);
Ярим оғир вазн: Доминик Рейес (#8) — Азамат Мурзаканов (#9);
Ўрта вазн: Абус Магомедов (#14) — Кэм Роустон;
Ярим оғир вазн: Никита Крылов (#15) — Абдул-Раҳмон Яхьяев;
Енгил вазн: Грант Доусон (#15) — Нурулло Алиев.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…