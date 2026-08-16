Samsung яримўтказгичлар ишлаб чиқаришга сунъий интеллектни жорий этмоқда
Samsung Electronикс яримўтказгичлар ишлаб чиқаришнинг бутун сиклига сунъий интеллект технологияларини жорий этишни бошлади. Шу мақсадда компанияга чуқур ўрганиш ва компютер кўриши мутахассиси Хан Бо-хён ҳамда маълумотлар муҳандиси Хан Тххе-рин ишга қўшилди. Хан Бо-хён илғор сунъий интеллект моделларини ишлаб чиқиш билан, Хан Тххе-рин эса ушбу моделлар учун зарур маълумотларни тайёрлаш ва шакллантириш билан шуғулланади.
Samsung Electronикс компанияси ўзининг яримўтказгичлар бизнесини янги босқичга олиб чиқиш мақсадида сунъий интеллект технологияларини ишлаб чиқаришнинг бутун сиклига татбиқ этишга киришди. Маеил Бусинесс нашрининг хабар беришича, ушбу стратегик вазифани амалга ошириш учун юқори малакали икки нафар мутахассис компания сафига қўшилди. Мазкур қадам микрочипларни лойиҳалаш, технологик жараёнларни ишлаб чиқиш ва бевосита тайёр маҳсулот чиқариш жараёнларини автоматлаштиришда муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги жалб қилинган кадрлар орасида чуқур ўрганиш ва компьютер кўриши бўйича таниқли мутахассис Хан Бо-хён бор. У Сеул миллий университетининг электротехника ва компьютер инжиниринги кафедраси профессори ҳисобланади. Университет маъқуллаган келишувга кўра, у ўз фаолиятининг ярмини таълим муассасасида, қолган ярмини эса Samsung компаниясининг яримўтказгичлар бўлинмасида олиб боради. Унинг асосий вазифаси яримўтказгичларни тадқиқ қилиш ва ривожлантириш учун илғор сунъий интеллект моделларини ишлаб чиқишдан иборат.
Маълумотлар муҳандислиги ва сунъий интеллект синергиясиИккинчи мутахассис — маълумотлар муҳандислиги бўйича тажрибали мутахассис Хан Тххе-рин бўлиб, у бунгача Meta компаниясида катта маълумотлар муҳандиси ҳамда Персона да етакчи дастурчи сифатида фаолият юритган. Samsung тизимида у сунъий интеллект моделларининг бевосита ишлаши учун зарур бўлган сифатли ва тузилган маълумотларни тайёрлаш ҳамда шакллантириш жараёнларини бошқаради. Ушбу мутахассисларнинг вазифалари тақсимланиши саноат миқёсидаги сунъий интеллектнинг иккита ўзаро боғлиқ элементини — алгоритмик моделларни ва уларни озиқлантирувчи маълумотларни мукаммал бирлаштиради.
Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект моделлари микрочиплар конструкциясини оптималлаштириш, ишлаб чиқариш жараёнларини таҳлил қилиш ҳамда кутилаётган натижаларни олдиндан башорат қилишда муҳим аҳамият касб этади. Бироқ бу тизимлар самарали ишлаши учун ҳар томонлама пухта ишлов берилган маълумотлар базаси талаб этилади. Samsung мазкур тайёргарлик жараёнларини айнан шу йўналишдаги кучли мутахассислар ёрдамида йўлга қўймоқда.
Келгусидаги режалар ва кутилаётган натижаларКомпания вакилларининг маълум қилишича, Samsung келгусида ҳам сунъий интеллект ва маълумотлар таҳлили бўйича етакчи кадрларни ишга олишни давом эттиради ҳамда уларнинг тажрибасини турли йўналишлар бўйлаб тақсимлайди. Шунга қарамай, ҳозирча технологик гигант келгусида қўлланиладиган моделлар архитектураси, фойдаланиладиган маълумотлар тўплами, жорий этиш муддатлари ёки аниқ самарадорлик кўрсаткичларини ошкор этгани йўқ.
Янги интеллектуал тизимларнинг микрочипларни ишлаб чиқиш муддатига, жараёнлар барқарорлигига ҳамда юзага келиши мумкин бўлган носозликлар сонига қандай таъсир кўрсатиши амалдаги синовлардан сўнг тўлиқ тасдиқланиши керак. Ушбу ташаббус Samsung компаниясининг глобал бозорлардаги рақобатбардошлигини янада ошириш ва яримўтказгичлар саноатида етакчилик мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган узоқ муддатли стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади.
…