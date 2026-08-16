Samsung яримўтказгичлар ишлаб чиқаришга сунъий интеллектни жорий этмоқда

·1·Техно
Samsung яримўтказгичлар ишлаб чиқаришга сунъий интеллектни жорий этмоқда
Қисқача

Samsung Electronикс яримўтказгичлар ишлаб чиқаришнинг бутун сиклига сунъий интеллект технологияларини жорий этишни бошлади. Шу мақсадда компанияга чуқур ўрганиш ва компютер кўриши мутахассиси Хан Бо-хён ҳамда маълумотлар муҳандиси Хан Тххе-рин ишга қўшилди. Хан Бо-хён илғор сунъий интеллект моделларини ишлаб чиқиш билан, Хан Тххе-рин эса ушбу моделлар учун зарур маълумотларни тайёрлаш ва шакллантириш билан шуғулланади.

Samsung Electronикс компанияси ўзининг яримўтказгичлар бизнесини янги босқичга олиб чиқиш мақсадида сунъий интеллект технологияларини ишлаб чиқаришнинг бутун сиклига татбиқ этишга киришди. Маеил Бусинесс нашрининг хабар беришича, ушбу стратегик вазифани амалга ошириш учун юқори малакали икки нафар мутахассис компания сафига қўшилди. Мазкур қадам микрочипларни лойиҳалаш, технологик жараёнларни ишлаб чиқиш ва бевосита тайёр маҳсулот чиқариш жараёнларини автоматлаштиришда муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги жалб қилинган кадрлар орасида чуқур ўрганиш ва компьютер кўриши бўйича таниқли мутахассис Хан Бо-хён бор. У Сеул миллий университетининг электротехника ва компьютер инжиниринги кафедраси профессори ҳисобланади. Университет маъқуллаган келишувга кўра, у ўз фаолиятининг ярмини таълим муассасасида, қолган ярмини эса Samsung компаниясининг яримўтказгичлар бўлинмасида олиб боради. Унинг асосий вазифаси яримўтказгичларни тадқиқ қилиш ва ривожлантириш учун илғор сунъий интеллект моделларини ишлаб чиқишдан иборат.

Маълумотлар муҳандислиги ва сунъий интеллект синергияси

Иккинчи мутахассис — маълумотлар муҳандислиги бўйича тажрибали мутахассис Хан Тххе-рин бўлиб, у бунгача Meta компаниясида катта маълумотлар муҳандиси ҳамда Персона да етакчи дастурчи сифатида фаолият юритган. Samsung тизимида у сунъий интеллект моделларининг бевосита ишлаши учун зарур бўлган сифатли ва тузилган маълумотларни тайёрлаш ҳамда шакллантириш жараёнларини бошқаради. Ушбу мутахассисларнинг вазифалари тақсимланиши саноат миқёсидаги сунъий интеллектнинг иккита ўзаро боғлиқ элементини — алгоритмик моделларни ва уларни озиқлантирувчи маълумотларни мукаммал бирлаштиради.

Мутахассисларнинг фикрича, сунъий интеллект моделлари микрочиплар конструкциясини оптималлаштириш, ишлаб чиқариш жараёнларини таҳлил қилиш ҳамда кутилаётган натижаларни олдиндан башорат қилишда муҳим аҳамият касб этади. Бироқ бу тизимлар самарали ишлаши учун ҳар томонлама пухта ишлов берилган маълумотлар базаси талаб этилади. Samsung мазкур тайёргарлик жараёнларини айнан шу йўналишдаги кучли мутахассислар ёрдамида йўлга қўймоқда.

Келгусидаги режалар ва кутилаётган натижалар

Компания вакилларининг маълум қилишича, Samsung келгусида ҳам сунъий интеллект ва маълумотлар таҳлили бўйича етакчи кадрларни ишга олишни давом эттиради ҳамда уларнинг тажрибасини турли йўналишлар бўйлаб тақсимлайди. Шунга қарамай, ҳозирча технологик гигант келгусида қўлланиладиган моделлар архитектураси, фойдаланиладиган маълумотлар тўплами, жорий этиш муддатлари ёки аниқ самарадорлик кўрсаткичларини ошкор этгани йўқ.

Янги интеллектуал тизимларнинг микрочипларни ишлаб чиқиш муддатига, жараёнлар барқарорлигига ҳамда юзага келиши мумкин бўлган носозликлар сонига қандай таъсир кўрсатиши амалдаги синовлардан сўнг тўлиқ тасдиқланиши керак. Ушбу ташаббус Samsung компаниясининг глобал бозорлардаги рақобатбардошлигини янада ошириш ва яримўтказгичлар саноатида етакчилик мавқеини мустаҳкамлашга қаратилган узоқ муддатли стратегиясининг муҳим қисми ҳисобланади.

SamsungСунъий интеллектТехнологияЯримўтказгичларИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Болгарияда йирик космик ва мудофаа инновация маркази қуриладиБолгарияда йирик космик ва мудофаа инновация маркази қуриладиБугун, 08:54АстроРад радиациядан ҳимоя қилувчи махсус жилет синовдан ўтказилдиАстроРад радиациядан ҳимоя қилувчи махсус жилет синовдан ўтказилдиБугун, 03:28TCL C10M Труе Валлпапер телевизорининг тақдимоти ўтказилдиTCL C10M Труе Валлпапер телевизорининг тақдимоти ўтказилдиБугун, 01:20Asus Nvidia RTX Spark ноутбукларига бўлган дастлабки талабдан мамнунAsus Nvidia RTX Spark ноутбукларига бўлган дастлабки талабдан мамнунКеча, 20:55Google Pixel 11 смартфонларидаги Тенсор G6 процессори кутилганидек 2 нм бўлиб чиқмадиGoogle Pixel 11 смартфонларидаги Тенсор G6 процессори кутилганидек 2 нм бўлиб чиқмадиКеча, 18:26АҚШда арзон смартфонлар бозори кескин қисқариб бормоқдаАҚШда арзон смартфонлар бозори кескин қисқариб бормоқдаКеча, 16:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари