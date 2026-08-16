Джамал Мусиала майдонда ҳушини йўқотди: Бавария клубида хавотирли ҳолат

·7·Спорт
Джамал Мусиала майдонда ҳушини йўқотди: Бавария клубида хавотирли ҳолат
Қисқача

Джамал Мусиала РБ Лейпцигга қарши учрашув якунида ўзини йўқотиб, майдонда йиқилиб тушди. 23 ёшли футболчи жамоасининг 3:1 ҳисобидаги ғалабасини таъминлаган голни урганидан кўп ўтмай шифокорлар ва жамоадошлари кўмагида майдонни тарк этди. Исмоил Сайбарий унинг ерга қаттиқ урилиб кетишининг олдини олди, Бавария спорт директори Макс Эберл эса футболчининг аҳволи яхши эканини билдирди.

Мюнхеннинг Бавария клуби мавсумолди тайёргарлик доирасидаги учрашувда жиддий хавотирли вазиятни бошдан кечирди. Телеком Куп турнирида РБ Лейпциг жамоасига қарши кечган баҳсда яримҳимоячи Джамал Мусиала кутилмаганда ўзини ёмон ҳис қилиб, майдонда йиқилиб тушди. Ушбу ҳолат МЮнхендаги жазирама об-ҳаво шароитида кечган кескин ўйин вақтида юз берди ва мухлислар ҳамда мураббийлар штабини қаттиқ ташвишга солди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар беришича, мазкур фавқулодда ҳолат учрашувнинг иккинчи бўлими якунлари сари, 23 ёшли германиялик футболчи ўйин давомида рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг 3:1 ҳисобидаги ғалабасини таъминлаганидан кўп ўтмай содир бўлган. Иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушган ҳукжумкор футболчи ўйин охирида ўзини йўқотиб қўйгани ва оёғида зўрға тургани кўзга ташланган.

Исмоил Сайбарийнинг қаҳрамонлиги ва тиббий ёрдам

Вазиятнинг жиддийлигини дарҳол пайқаб қолган янги трансфер Исмоил Сайбарий инстинктив равишда ҳаракат қилиб, жамоадошининг ерга қаттиқ урилиб кетишининг олдини олди ва уни тутиб қолди. Дастлабки саросимадан сўнг, тиббий ходимлар захира ўриндиғи томон бош бармоғини кўрсатиб, вазият назорат остида эканини билдиргач, стадиондаги таранглик бироз пасайди.

Шундан сўнг Джамал Мусиала шифокорлар ва жамоадошлари кўмагида ўз оёғида майдонни тарк этди ва унинг ўрнига Бара Сапоко Ндиае ўйинга қўшилди. Эътиборлиси, PSV Эйндховен клубидан ёзда келиб қўшилган марокашлик яримҳимоячи Исмоил Сайбарий учун бу жамоадаги илк учрашув эди. У ўйинда Мусиаланинг голига ассистентлик қилганди, эндиликда эса унинг соғлиғини сақлаб қолишда ҳам муҳим рол ўйнади.

Раҳбарият изоҳи ва бошқа жароҳатлар

Ўйиндан кейинги аралаш зонада журналистлар саволларига жавоб берган Бавария спорт директори Макс Эберл футболчининг аҳволи бўйича тинчлантирувчи баёнот берди: “Энг муҳими, унинг аҳволи яхши!”. Бироқ матбуот анжуманида фақат Мусиаланинг аҳволи эмас, балки Венсан Компани жамоасидаги бошқа кадрлар муаммолари ҳам муҳокама марказида бўлди.

Ҳимоячи Конрад Лаймер ўйин бошланганидан атиги ўн дақиқа ўтиб, оёғидаги оғриқ сабабли майдонни тарк этишга мажбур бўлди. Макс Эберл Лаймернинг жароҳати ҳақида гапирар экан, бироз эҳтиёткорона баҳо берди. Функционарнинг сўзларига кўра, футболчи қаттиқ зарба олган ва унинг оёғи тезда шишиб кетган. Шу сабабли у эҳтиёт чораси сифатида алмаштирилган, бироқ тикланиш жараёни қанча вақт олишини ҳозирча аниқ айтиб бўлмайди.

Джамал МусиалаБаварияМюнхенФутболБундеслига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркияда «Олтин бутса»ни ким олади? СИ ким нечта гол уришини ҳисоблаб чиқдиТуркияда «Олтин бутса»ни ким олади? СИ ким нечта гол уришини ҳисоблаб чиқдиБугун, 10:38Роналдусиз «Ан-Наср» илк турда «Ал-Фатеҳ»ни 3:0 ҳисобида таслим этдиРоналдусиз «Ан-Наср» илк турда «Ал-Фатеҳ»ни 3:0 ҳисобида таслим этдиБугун, 10:30Месси пенальтини уролмади: «Интер Майами» 1:4 ҳисобида тор-мор этилди!Месси пенальтини уролмади: «Интер Майами» 1:4 ҳисобида тор-мор этилди!Бугун, 10:20Маккензи Дёрн Робертсонни мағлуб этиб, UFC чемпионлик камарини ҳимоя қилди!Маккензи Дёрн Робертсонни мағлуб этиб, UFC чемпионлик камарини ҳимоя қилди!Бугун, 10:07Абу-Даби ларзага келади: UFC 333 турнирининг барча жуфтликлари маълум бўлдиАбу-Даби ларзага келади: UFC 333 турнирининг барча жуфтликлари маълум бўлдиБугун, 10:00Ислам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилдиИслам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилдиБугун, 09:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?