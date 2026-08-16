Джамал Мусиала майдонда ҳушини йўқотди: Бавария клубида хавотирли ҳолат
Джамал Мусиала РБ Лейпцигга қарши учрашув якунида ўзини йўқотиб, майдонда йиқилиб тушди. 23 ёшли футболчи жамоасининг 3:1 ҳисобидаги ғалабасини таъминлаган голни урганидан кўп ўтмай шифокорлар ва жамоадошлари кўмагида майдонни тарк этди. Исмоил Сайбарий унинг ерга қаттиқ урилиб кетишининг олдини олди, Бавария спорт директори Макс Эберл эса футболчининг аҳволи яхши эканини билдирди.
Мюнхеннинг Бавария клуби мавсумолди тайёргарлик доирасидаги учрашувда жиддий хавотирли вазиятни бошдан кечирди. Телеком Куп турнирида РБ Лейпциг жамоасига қарши кечган баҳсда яримҳимоячи Джамал Мусиала кутилмаганда ўзини ёмон ҳис қилиб, майдонда йиқилиб тушди. Ушбу ҳолат МЮнхендаги жазирама об-ҳаво шароитида кечган кескин ўйин вақтида юз берди ва мухлислар ҳамда мураббийлар штабини қаттиқ ташвишга солди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар беришича, мазкур фавқулодда ҳолат учрашувнинг иккинчи бўлими якунлари сари, 23 ёшли германиялик футболчи ўйин давомида рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жамоасининг 3:1 ҳисобидаги ғалабасини таъминлаганидан кўп ўтмай содир бўлган. Иккинчи бўлимда захирадан майдонга тушган ҳукжумкор футболчи ўйин охирида ўзини йўқотиб қўйгани ва оёғида зўрға тургани кўзга ташланган.
Исмоил Сайбарийнинг қаҳрамонлиги ва тиббий ёрдамВазиятнинг жиддийлигини дарҳол пайқаб қолган янги трансфер Исмоил Сайбарий инстинктив равишда ҳаракат қилиб, жамоадошининг ерга қаттиқ урилиб кетишининг олдини олди ва уни тутиб қолди. Дастлабки саросимадан сўнг, тиббий ходимлар захира ўриндиғи томон бош бармоғини кўрсатиб, вазият назорат остида эканини билдиргач, стадиондаги таранглик бироз пасайди.
Шундан сўнг Джамал Мусиала шифокорлар ва жамоадошлари кўмагида ўз оёғида майдонни тарк этди ва унинг ўрнига Бара Сапоко Ндиае ўйинга қўшилди. Эътиборлиси, PSV Эйндховен клубидан ёзда келиб қўшилган марокашлик яримҳимоячи Исмоил Сайбарий учун бу жамоадаги илк учрашув эди. У ўйинда Мусиаланинг голига ассистентлик қилганди, эндиликда эса унинг соғлиғини сақлаб қолишда ҳам муҳим рол ўйнади.
Раҳбарият изоҳи ва бошқа жароҳатларЎйиндан кейинги аралаш зонада журналистлар саволларига жавоб берган Бавария спорт директори Макс Эберл футболчининг аҳволи бўйича тинчлантирувчи баёнот берди: “Энг муҳими, унинг аҳволи яхши!”. Бироқ матбуот анжуманида фақат Мусиаланинг аҳволи эмас, балки Венсан Компани жамоасидаги бошқа кадрлар муаммолари ҳам муҳокама марказида бўлди.
Ҳимоячи Конрад Лаймер ўйин бошланганидан атиги ўн дақиқа ўтиб, оёғидаги оғриқ сабабли майдонни тарк этишга мажбур бўлди. Макс Эберл Лаймернинг жароҳати ҳақида гапирар экан, бироз эҳтиёткорона баҳо берди. Функционарнинг сўзларига кўра, футболчи қаттиқ зарба олган ва унинг оёғи тезда шишиб кетган. Шу сабабли у эҳтиёт чораси сифатида алмаштирилган, бироқ тикланиш жараёни қанча вақт олишини ҳозирча аниқ айтиб бўлмайди.
…