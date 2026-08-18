Буюк Британия автосаноати ЗEV мандатини юмшатишни талаб қилмоқда

·4·Авто
Буюк Британия автосаноати ЗEV мандатини юмшатишни талаб қилмоқда
Қисқача

Буюк Британия автосаноати ҳукуматнинг электромобиллар савдосини рағбатлантиришга қаратилган ЗEV мандатини юмшатишни талаб қилмоқда. Саноат вакиллари суст ривожланаётган электромобиллар бозорида талабни ушлаб туриш ва белгиланган савдо ҳажмига эришиш учун зарур субсидиялар ҳамда рағбатлантириш чоралари компанияларга миллиардлаб доллар зарар келтирганини айтмоқда.

Буюк Британияда ҳукуматнинг электромобиллар савдосини рағбатлантиришга қаратилган қатъий қоидалари автомобил ишлаб чиқарувчилар ва саноат вакиллари ўртасида жиддий мунозараларга сабаб бўлмоқда. Мамлакат автосаноатини ҳимоя қилиш учун ЗEV (нол эмиссияли автомобиллар) мандатини юмшатиш зарурлиги ҳақидаги чақириқлар тобора кучайиб бормоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com нашрининг ёзишича, ушбу мунозаралар атрофидаги тушунмовчиликлар ҳар икки томоннинг ҳам ўта асосли ва пухта ўйланган далиллар келтираётгани билан боғлиқ. Бир томондан, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва зарарли газлар чиқиндиларини қисқартириш бўйича қўйилган мақсадлар ўз кучида қолиши кераклиги таъкидланмоқда.

Иккинчи томондан эса, автомобил ишлаб чиқарувчилар ва расмий импортёрлар бир неча йилдан бери жиддий молиявий қийинчиликларга дуч келаётганини маълум қилмоқда. Саноат вакилларининг сўзларига кўра, суст ривожланаётган электромобиллар бозорида талабни ушлаб туриш ва мандатсимон савдо ҳажмига эришиш учун зарур бўлган субсидиялар ва рағбатлантириш чоралари компанияларга миллиардлаб доллар зарар келтирган.

Мутахассисларнинг фикрича, жорий этилган талаблар бозор имкониятларидан тезроқ ҳаракат қилишга мажбурламоқда, бу эса етакчи автоконцернларнинг молиявий барқарорлигига путур етказмоқда. Ҳукумат ва автосаноат вакиллари ўртасидаги бу зиддият яқин келажакда мамлакатдаги транспорт сиёсатига ўзгартиришлар киритилишига олиб келиши мумкин.

ЭлектромобилЗев мандатиБуюк БританияАвтосаноатАвтомобил бозори
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD Милан дизайн маркази орқали Европа бозорини забт этмоқчиBYD Милан дизайн маркази орқали Европа бозорини забт этмоқчиБугун, 11:54Электромобиллар аккумуляторлари: ЛФП ва НМК турлари нимаси билан фарқ қиладиЭлектромобиллар аккумуляторлари: ЛФП ва НМК турлари нимаси билан фарқ қиладиБугун, 10:57Audi ўзининг афсонавий беш цилиндрли двигателини сақлаб қолиш имкониятларини кўриб чиқмоқдаAudi ўзининг афсонавий беш цилиндрли двигателини сақлаб қолиш имкониятларини кўриб чиқмоқдаБугун, 10:52Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...Кеча, 23:23Буюк Британияда техник кўрик нархини кескин ошириш талаб қилинмоқдаБуюк Британияда техник кўрик нархини кескин ошириш талаб қилинмоқдаКеча, 20:56Монтерей Кар Веек якунланди: энг қимматбаҳо ва ноёб автомобиллар намойишиМонтерей Кар Веек якунланди: энг қимматбаҳо ва ноёб автомобиллар намойишиКеча, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди