Буюк Британия автосаноати ЗEV мандатини юмшатишни талаб қилмоқда
Буюк Британия автосаноати ҳукуматнинг электромобиллар савдосини рағбатлантиришга қаратилган ЗEV мандатини юмшатишни талаб қилмоқда. Саноат вакиллари суст ривожланаётган электромобиллар бозорида талабни ушлаб туриш ва белгиланган савдо ҳажмига эришиш учун зарур субсидиялар ҳамда рағбатлантириш чоралари компанияларга миллиардлаб доллар зарар келтирганини айтмоқда.
Буюк Британияда ҳукуматнинг электромобиллар савдосини рағбатлантиришга қаратилган қатъий қоидалари автомобил ишлаб чиқарувчилар ва саноат вакиллари ўртасида жиддий мунозараларга сабаб бўлмоқда. Мамлакат автосаноатини ҳимоя қилиш учун ЗEV (нол эмиссияли автомобиллар) мандатини юмшатиш зарурлиги ҳақидаги чақириқлар тобора кучайиб бормоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com нашрининг ёзишича, ушбу мунозаралар атрофидаги тушунмовчиликлар ҳар икки томоннинг ҳам ўта асосли ва пухта ўйланган далиллар келтираётгани билан боғлиқ. Бир томондан, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва зарарли газлар чиқиндиларини қисқартириш бўйича қўйилган мақсадлар ўз кучида қолиши кераклиги таъкидланмоқда.
Иккинчи томондан эса, автомобил ишлаб чиқарувчилар ва расмий импортёрлар бир неча йилдан бери жиддий молиявий қийинчиликларга дуч келаётганини маълум қилмоқда. Саноат вакилларининг сўзларига кўра, суст ривожланаётган электромобиллар бозорида талабни ушлаб туриш ва мандатсимон савдо ҳажмига эришиш учун зарур бўлган субсидиялар ва рағбатлантириш чоралари компанияларга миллиардлаб доллар зарар келтирган.
Мутахассисларнинг фикрича, жорий этилган талаблар бозор имкониятларидан тезроқ ҳаракат қилишга мажбурламоқда, бу эса етакчи автоконцернларнинг молиявий барқарорлигига путур етказмоқда. Ҳукумат ва автосаноат вакиллари ўртасидаги бу зиддият яқин келажакда мамлакатдаги транспорт сиёсатига ўзгартиришлар киритилишига олиб келиши мумкин.
…