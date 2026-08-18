Боруссия Дортмунд нидерландлик яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олди
Боруссия Дортмунд PSV сафида тўп сурган нидерландлик яримҳимоячи Жоей Веерманни тўлақонли трансфер асосида ўз сафига қўшиб олди. Жоей Веерман Нидерландия чемпионатида 2023–24, 2024–25 ҳамда 2025–26 мавсумларида зафар қучган, шунингдек, PSV сафида 2021–22 ва 2022–23 мавсумларида КНВБ кубогини қўлга киритган. Клуб раҳбарияти унинг ижодкорлиги, техник маҳорати ва майдонни кўра олиш қобилияти марказий яримҳимояни кучайтиришига ишонмоқда.
Боруссия Дортмунд клуби таркибни кучайтириш йўлидаги муҳим трансферни расман эълон қилди. Goal.com хабар беришича, жамоа PSV сафида тўп сурган нидерландлик иқтидорли яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олди. Мазкур трансфер Signal Идуна Парк жамоасининг янги мавсумдаги амбициялари ва марказий чизиқдаги имкониятларини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум қилинишича, томонлар тўлақонли трансфер борасида келишувга эришган. Джой Веерман фаолияти давомида Эредивисие ва Европа майдонларидаги барқарор ўйинлари билан мутахассислар эътиборини қозонган. Хусусан, у Нидерландия чемпионатида кетма-кет уч мавсум — 2023–24, 2024–25 ҳамда 2025–26 йилларда зафар қучган. Шунингдек, у PSV сафида 2021–22 ва 2022–23 йилги мавсумларда КНВБ кубогини қўлга киритган.
Трансфер сабаблари ва раҳбарият фикриБоруссия Дортмунд спорт бўйича бош директори Ларс Риккен ушбу келишувнинг аҳамиятини юқори баҳолаб, қуйидагиларни таъкидлади: “Джой – бизнинг ўйинимизга улкан ёрдам бера оладиган футболчи. Биз ёзги трансфер ойнасида эътиборимизни атайлаб марказий яримҳимояга қаратдик. Чунки йил бошидан бери бу позицияда Паскал Гросс ва Салиҳ Озканнит йўқотдик, шунингдек, Эмре Канни сафга қайтганидан кейин марказий ҳимояда ўйнатишни режалаштирмоқдамиз”.
Трансфер ортидаги асосий мақсад – майдон марказида ижодий назорат ва техник маҳоратни кучайтиришдир. Боруссия Дортмунд спорт директори Оле Боок ҳам янги футболчининг салоҳиятига юқори баҳо берди: “Джой – катта ижодкорлик, техник маҳорат ва майдонни кўра олиш қобилиятига эга бўлган чинакамига ажойиб футболчи. У PSV Эиндҳовен ва Нидерландия миллий жамоасида энг юқори даражада барқарор ўйин кўрсата олишини исботлади”.
Нидерландиялик футболчи учун Бундеслигага кўчиб ўтиш унинг фаолиятида мутлақо янги ва ҳаяжонли бобни бошлаб беради. Германия футболининг юқори суръати ва жисмоний жиҳатдан қаттиққўл муҳитига мослашиш жараёни ўйинчи учун навбатдаги синов бўлади. Бунинг учун мавсумолди тайёргарлик машғулотлари муҳим аҳамият касб этади.
Джой Веерман каби юқори савиядаги плеймейкернинг жалб этилиши клубнинг ички чемпионат ҳамда Европа аренасида рақобатбардошлигини янада оширишга қаратилган қатъий қадамдир. Дортмундлик мухлислар янги юлдуздан жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини янги босқичга кўтаришини кутишмоқда.
…