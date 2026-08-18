Боруссия Дортмунд нидерландлик яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олди

·2·Спорт
Боруссия Дортмунд нидерландлик яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олди
Қисқача

Боруссия Дортмунд PSV сафида тўп сурган нидерландлик яримҳимоячи Жоей Веерманни тўлақонли трансфер асосида ўз сафига қўшиб олди. Жоей Веерман Нидерландия чемпионатида 2023–24, 2024–25 ҳамда 2025–26 мавсумларида зафар қучган, шунингдек, PSV сафида 2021–22 ва 2022–23 мавсумларида КНВБ кубогини қўлга киритган. Клуб раҳбарияти унинг ижодкорлиги, техник маҳорати ва майдонни кўра олиш қобилияти марказий яримҳимояни кучайтиришига ишонмоқда.

Боруссия Дортмунд клуби таркибни кучайтириш йўлидаги муҳим трансферни расман эълон қилди. Goal.com хабар беришича, жамоа PSV сафида тўп сурган нидерландлик иқтидорли яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олди. Мазкур трансфер Signal Идуна Парк жамоасининг янги мавсумдаги амбициялари ва марказий чизиқдаги имкониятларини сезиларли даражада ошириши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, томонлар тўлақонли трансфер борасида келишувга эришган. Джой Веерман фаолияти давомида Эредивисие ва Европа майдонларидаги барқарор ўйинлари билан мутахассислар эътиборини қозонган. Хусусан, у Нидерландия чемпионатида кетма-кет уч мавсум — 2023–24, 2024–25 ҳамда 2025–26 йилларда зафар қучган. Шунингдек, у PSV сафида 2021–22 ва 2022–23 йилги мавсумларда КНВБ кубогини қўлга киритган.

Трансфер сабаблари ва раҳбарият фикри

Боруссия Дортмунд спорт бўйича бош директори Ларс Риккен ушбу келишувнинг аҳамиятини юқори баҳолаб, қуйидагиларни таъкидлади: “Джой – бизнинг ўйинимизга улкан ёрдам бера оладиган футболчи. Биз ёзги трансфер ойнасида эътиборимизни атайлаб марказий яримҳимояга қаратдик. Чунки йил бошидан бери бу позицияда Паскал Гросс ва Салиҳ Озканнит йўқотдик, шунингдек, Эмре Канни сафга қайтганидан кейин марказий ҳимояда ўйнатишни режалаштирмоқдамиз”.

Трансфер ортидаги асосий мақсад – майдон марказида ижодий назорат ва техник маҳоратни кучайтиришдир. Боруссия Дортмунд спорт директори Оле Боок ҳам янги футболчининг салоҳиятига юқори баҳо берди: “Джой – катта ижодкорлик, техник маҳорат ва майдонни кўра олиш қобилиятига эга бўлган чинакамига ажойиб футболчи. У PSV Эиндҳовен ва Нидерландия миллий жамоасида энг юқори даражада барқарор ўйин кўрсата олишини исботлади”.

Нидерландиялик футболчи учун Бундеслигага кўчиб ўтиш унинг фаолиятида мутлақо янги ва ҳаяжонли бобни бошлаб беради. Германия футболининг юқори суръати ва жисмоний жиҳатдан қаттиққўл муҳитига мослашиш жараёни ўйинчи учун навбатдаги синов бўлади. Бунинг учун мавсумолди тайёргарлик машғулотлари муҳим аҳамият касб этади.

Джой Веерман каби юқори савиядаги плеймейкернинг жалб этилиши клубнинг ички чемпионат ҳамда Европа аренасида рақобатбардошлигини янада оширишга қаратилган қатъий қадамдир. Дортмундлик мухлислар янги юлдуздан жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини янги босқичга кўтаришини кутишмоқда.

Боруссиа ДортмундДжой ВеерманPSVБундеслигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис Энрике трансфери: Рома ва Интер яна музокараларга киришмоқдаЛуис Энрике трансфери: Рома ва Интер яна музокараларга киришмоқдаБугун, 15:50Тревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтдиТревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтдиБугун, 15:39Серхио БускетсБарселона" сафига мураббий сифатида қайтдиСерхио БускетсБарселона" сафига мураббий сифатида қайтдиБугун, 15:34Уэйн Руни Арсенал ҳақида башорат қилдиУэйн Руни Арсенал ҳақида башорат қилдиБугун, 15:17Жей-Жей Окоча Лионель Мессини танлади: у бошқа сайёраданЖей-Жей Окоча Лионель Мессини танлади: у бошқа сайёраданБугун, 14:53Челси Энсо Фернандеснинг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўрмоқдаЧелси Энсо Фернандеснинг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 14:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди