Луис Энрике трансфери: Рома ва Интер яна музокараларга киришмоқда
Рома Луис Энрике трансфери бўйича Интер билан яна музокараларни бошлашга ҳозирлик кўрмоқда. Бразилиялик қанот ярим ҳимоячиси Гиан Пиеро Гасперини қўллайдиган 3-4-2-1 схемасига мос келиши ва ҳар икки қанотда ўйнай олиши билан клуб эътиборини тортган. Интер футболчини дарҳол 30 миллион еврога сотиши даргумон, шу боис томонлар сотиб олиш мажбурияти билан ижара ва кейинги қайта сотувдан юқори фоиз улушини ўз ичига олган келишувни кўриб чиқмоқда.
Италия футболи трансфер бозорида қизғин паллага кирди. Римнинг Рома клуби ёзги трансферлар давридаги фаоллигини давом эттириб, таркибни янада кучайтириш мақсадида ўз сафига янги футболчиларни қўшиб олиш ҳаракатида. Ил Темпо нашри тарқатган маълумотларга кўра, Гиаллороссилар Родриго Мора трансферидан кейин эътиборини бразилиялик қанот ярим ҳимоячиси Луис Энрикега қаратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, бош мур എങ്ങനെ Гиан Пиеро Гасперини спорт директори Тонй ДЪАмикога жамоа ҳар бир чизиғида иккитадан тенг кучли вариантга эга бўлиши кераклиги ҳақида аниқ кўрсатма берган. Ҳозирги кунда эса римликлар таркибида майдоннинг исталган нуқтасида ҳаракатлана оладиган ва ҳар икки қанотда ҳам фойда келтирувчи универсал қанот футболчиси етишмаяпти. Шу боисдан Тригория база вакиллари Интерга тегишли бўлган футболчи бўйича навбатдаги қадамни ташлашга ҳозирлик кўрмоқда.
Луис Энрике нима учун эътибор марказида?Пари Сен-Жермен ёки Марсельь каби клублардаги тажрибаси билан танилган бразилиялик вингер ўзининг техник ва тактик имкониятлари туфайли мураббийлар штабининг ишончини қозонмоқда. Филиппу Биафоранинг хабар беришича, унинг хусусиятлари Гиан Пиеро Гасперини фойдаланадиган 3-4-2-1 ўйин схемасига жуда мос тушади. Қолаверса, футболчининг маоши ва трансфер шартларининг соддалиги раҳбарият учун бу битимни қулай имкониятга айлантирмоқда.
Бироқ келишувни амалга оширишда молиявий шартлар муҳим рол ўйнайди. Мутахассисларнинг фикрича, Интер футболчини дарҳол 30 миллион евро эвазига тўғридан-тўғри сотиб юбориши даргумон. Бунинг ўрнига бошқа муваффақиятли трансферлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда келишувга эришиш эҳтимоли юқори.
Музокараларнинг эҳтимолий шартлариGoal.com ва бошқа манбаларнинг таҳлил қилишича, ушбу трансфер бўйича келгуси соатларда янги алоқалар ўрнатилиши режалаштирилган. Битим формати бўйича томонлар мураккаб музокараларни бошдан кечириши мумкин. Энг мақбул ечим сифатида футболчини сотиб олиш шарти билан ижарага бериш варианти кўрилмоқда.
Хусусан, яқинда бошқа клублар ўртасида тузилган битимларга ўхшаш тарзда, яни сотиб олиш мажбурияти шарти билан ижарага бериш ва кейинги қайта сотувдан Интерга юқори фоиз улуши берилиш шарти энг реал сценарий бўлиб турибди. Агар томонлар умумий махражга кела олса, Луис Энрике тез орада Рома футболчисига айланиши мумкин.
…