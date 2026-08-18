Луис Энрике трансфери: Рома ва Интер яна музокараларга киришмоқда

·18·Спорт
Луис Энрике трансфери: Рома ва Интер яна музокараларга киришмоқда
Қисқача

Рома Луис Энрике трансфери бўйича Интер билан яна музокараларни бошлашга ҳозирлик кўрмоқда. Бразилиялик қанот ярим ҳимоячиси Гиан Пиеро Гасперини қўллайдиган 3-4-2-1 схемасига мос келиши ва ҳар икки қанотда ўйнай олиши билан клуб эътиборини тортган. Интер футболчини дарҳол 30 миллион еврога сотиши даргумон, шу боис томонлар сотиб олиш мажбурияти билан ижара ва кейинги қайта сотувдан юқори фоиз улушини ўз ичига олган келишувни кўриб чиқмоқда.

Италия футболи трансфер бозорида қизғин паллага кирди. Римнинг Рома клуби ёзги трансферлар давридаги фаоллигини давом эттириб, таркибни янада кучайтириш мақсадида ўз сафига янги футболчиларни қўшиб олиш ҳаракатида. Ил Темпо нашри тарқатган маълумотларга кўра, Гиаллороссилар Родриго Мора трансферидан кейин эътиборини бразилиялик қанот ярим ҳимоячиси Луис Энрикега қаратди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, бош мур എങ്ങനെ Гиан Пиеро Гасперини спорт директори Тонй ДЪАмикога жамоа ҳар бир чизиғида иккитадан тенг кучли вариантга эга бўлиши кераклиги ҳақида аниқ кўрсатма берган. Ҳозирги кунда эса римликлар таркибида майдоннинг исталган нуқтасида ҳаракатлана оладиган ва ҳар икки қанотда ҳам фойда келтирувчи универсал қанот футболчиси етишмаяпти. Шу боисдан Тригория база вакиллари Интерга тегишли бўлган футболчи бўйича навбатдаги қадамни ташлашга ҳозирлик кўрмоқда.

Луис Энрике нима учун эътибор марказида?

Пари Сен-Жермен ёки Марсельь каби клублардаги тажрибаси билан танилган бразилиялик вингер ўзининг техник ва тактик имкониятлари туфайли мураббийлар штабининг ишончини қозонмоқда. Филиппу Биафоранинг хабар беришича, унинг хусусиятлари Гиан Пиеро Гасперини фойдаланадиган 3-4-2-1 ўйин схемасига жуда мос тушади. Қолаверса, футболчининг маоши ва трансфер шартларининг соддалиги раҳбарият учун бу битимни қулай имкониятга айлантирмоқда.

Бироқ келишувни амалга оширишда молиявий шартлар муҳим рол ўйнайди. Мутахассисларнинг фикрича, Интер футболчини дарҳол 30 миллион евро эвазига тўғридан-тўғри сотиб юбориши даргумон. Бунинг ўрнига бошқа муваффақиятли трансферлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда келишувга эришиш эҳтимоли юқори.

Музокараларнинг эҳтимолий шартлари

Goal.com ва бошқа манбаларнинг таҳлил қилишича, ушбу трансфер бўйича келгуси соатларда янги алоқалар ўрнатилиши режалаштирилган. Битим формати бўйича томонлар мураккаб музокараларни бошдан кечириши мумкин. Энг мақбул ечим сифатида футболчини сотиб олиш шарти билан ижарага бериш варианти кўрилмоқда.

Хусусан, яқинда бошқа клублар ўртасида тузилган битимларга ўхшаш тарзда, яни сотиб олиш мажбурияти шарти билан ижарага бериш ва кейинги қайта сотувдан Интерга юқори фоиз улуши берилиш шарти энг реал сценарий бўлиб турибди. Агар томонлар умумий махражга кела олса, Луис Энрике тез орада Рома футболчисига айланиши мумкин.

РомаИнтерЛуис ЭнрикетрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирдиГарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирдиБугун, 16:14Милан Рубен Лофтус-Чик трансферини рад этдиМилан Рубен Лофтус-Чик трансферини рад этдиБугун, 16:11Боруссия Дортмунд нидерландлик яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олдиБоруссия Дортмунд нидерландлик яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 15:50Тревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтдиТревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтдиБугун, 15:39Серхио БускетсБарселона" сафига мураббий сифатида қайтдиСерхио БускетсБарселона" сафига мураббий сифатида қайтдиБугун, 15:34Уэйн Руни Арсенал ҳақида башорат қилдиУэйн Руни Арсенал ҳақида башорат қилдиБугун, 15:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди