1 курсга кирганлар учун муҳим хабар: талабалар ётоқхонасига ариза қабул қилиш бошланди
2026/2027 ўқув йилида олий таълим муассасасининг 1 курсига тавсия этилган абитуриентлар 18 августдан талабалар ётоқхонасидан жой олиш учун ариза топшириши мумкин. Аризалар Давлат хизматлари маркази ёки мй.gov.uz портали орқали қабул қилинади. Ётоқхоналарга аввало имтиёзга эга талабалар жойлаштирилади, қолган бўш ўринлар эса мавжуд навбат асосида тақсимланади.
2026/2027 ўқув йилида олий таълим муассасасининг 1 курсига тавсия этилган абитуриентлар энди талабалар ётоқхонасидан жой олиш учун ариза топшириши мумкин.
18 августдан бошлаб талабалар ётоқхонага жойлашиш учун мурожаат қилиши мумкин.
Аризани икки хил усулда топшириш мумкин:
Давлат хизматлари маркази орқали;
my.gov.uz портали орқали.
Демак, 1 курсга тавсия этилган талабалар ётоқхона масаласини ҳозирданоқ ҳал қилиш имконига эга.
Ётоқхоналарга жойлаштиришда барча талабалар бир хил тартибда қабул қилинмайди. Аввало имтиёзга эга талабалар жойлаштирилади.
Шундан сўнг қолган бўш ўринлар мавжуд навбат асосида бошқа талабалар ўртасида тақсимланади.
…