1 курсга кирганлар учун муҳим хабар: талабалар ётоқхонасига ариза қабул қилиш бошланди

·11·Жамият
1 курсга кирганлар учун муҳим хабар: талабалар ётоқхонасига ариза қабул қилиш бошланди
Қисқача

2026/2027 ўқув йилида олий таълим муассасасининг 1 курсига тавсия этилган абитуриентлар 18 августдан талабалар ётоқхонасидан жой олиш учун ариза топшириши мумкин. Аризалар Давлат хизматлари маркази ёки мй.gov.uz портали орқали қабул қилинади. Ётоқхоналарга аввало имтиёзга эга талабалар жойлаштирилади, қолган бўш ўринлар эса мавжуд навбат асосида тақсимланади.

2026/2027 ўқув йилида олий таълим муассасасининг 1 курсига тавсия этилган абитуриентлар энди талабалар ётоқхонасидан жой олиш учун ариза топшириши мумкин.

18 августдан бошлаб талабалар ётоқхонага жойлашиш учун мурожаат қилиши мумкин.

Аризани икки хил усулда топшириш мумкин:

Давлат хизматлари маркази орқали;

my.gov.uz портали орқали.

Демак, 1 курсга тавсия этилган талабалар ётоқхона масаласини ҳозирданоқ ҳал қилиш имконига эга.

Ётоқхоналарга жойлаштиришда барча талабалар бир хил тартибда қабул қилинмайди. Аввало имтиёзга эга талабалар жойлаштирилади.

Шундан сўнг қолган бўш ўринлар мавжуд навбат асосида бошқа талабалар ўртасида тақсимланади.

my.gov.uz
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сирдарё вилоятида эридан ўч олиш учун икки фарзандини бўғиб ўлдирган аёлга қамоқ жазоси берилдиСирдарё вилоятида эридан ўч олиш учун икки фарзандини бўғиб ўлдирган аёлга қамоқ жазоси берилдиБугун, 15:56Ўзбекистонда ярим йилда 70 ёшдан ошган 29 нафар эркак ота бўлдиЎзбекистонда ярим йилда 70 ёшдан ошган 29 нафар эркак ота бўлдиБугун, 14:52Бир дона печенье ортидан бошланган можаро: Қозоғистонда 19 ёшли ўзбекистонлик аёл вафот этдиБир дона печенье ортидан бошланган можаро: Қозоғистонда 19 ёшли ўзбекистонлик аёл вафот этдиБугун, 09:48Солиқ қарзига бефарқ бўлманг ...Солиқ қарзига бефарқ бўлманг ...Бугун, 08:05Бошқарув сервис компанияси (БСК) фойдасига қарздорликлар ундирилмоқда Бошқарув сервис компанияси (БСК) фойдасига қарздорликлар ундирилмоқда Бугун, 08:05Кўп қаватли уйларда яшовчилар учун "янги қоида"лар жорий этилдиКўп қаватли уйларда яшовчилар учун "янги қоида"лар жорий этилдиКеча, 23:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди