Starlink тезлашувига тўсиқ: Иридиум ФККга мурожаат қилди

·3·Техно
Starlink тезлашувига тўсиқ: Иридиум ФККга мурожаат қилди
Қисқача

Иридиум SpaceXнинг Starlink тармоғини гигабитли тезликларга олиб чиқиш учун янги шлюз стансияларини ишга туширишига қарши чиқиб, ФККдан 28 та ариза бўйича 19,4–19,6 ГГс ҳамда 29,1–29,3 ГГс частота диапазонларини беришни тўхтатишни сўради. Оператор янги стансиялар ўз инфратузилмасига радиочастота халақитлари келтириб чиқариши мумкинлигини, SpaceX эса хавфсизлик кафолатларини тақдим этмаганини билдирди.

Космик технологиялар бозорида кескин рақобат кучаймоқда: ixbt.com маълумотига кўра, таниқли Иридиум спутник оператори SpaceX компаниясининг Starlink тизимини гигабитли тезликларга чиқариш режимига қарши чиқди. Компания АҚШ Федерал алоқа комиссиясига (ФКК) мурожаат қилиб, янги ерустдаги шлюз станциялари унинг инфратузилмасига жиддий радиочастота халақитларини келтириб чиқариши мумкинлигини билдирди ва тегишли частота диапазонларидан фойдаланишни блоклашни талаб қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда SpaceX АҚШ ҳудудида 1500 дан ортиқ антеннани ўз ичига олган 100 дан зиёд шлюз станцияларини муваффақиятли бошқариб келмоқда. Ушбу еруст объектлари ер инфратузилмаси ва Starlink сунъий йўлдошлари ўртасида маълумот узатишда муҳим аҳамият касб этади. Компания келгуси авлод V3 сунъий йўлдошларини қўллаб-қувватлаш ҳамда фойдаланувчиларга гигабитли тезликни тақдим этиш мақсадида ўз тармоқларини кенгайтириш ишларини давом эттирмоқда.

Частота можароси ва томонларнинг далиллари

Иридиум вакилларининг сўзларига кўра, уларнинг дастлабки ҳисоб-китоблари SpaceX шлюзлари ва мавжуд инфратузилма ўртасида хавфли тафовутлар борлигини кўрсатган. Шу сабабли, оператор ФККдан 28 та ариза бўйича 19,4–19,6 ГГс ҳамда 29,1–29,3 ГГс частота диапазонларини беришни тўхтатиб туришни сўраган. Иридиум томонининг таъкидлашича, SpaceX ўз режалари юзасидан уларни олдиндан хабардор қилмаган ва тегишли хавфсизлик кафолатларини тақдим этмаган.

Хусусан, жанжалли масала апрель ойида Техас штатининг Бастроп шаҳрида янги шлюз станциясини қуриш бўйича берилган ариза ортидан янада қизғин тус олди. Иридиум бу ерда ишлатилиши режалаштирилган частоталар айнан ўзининг мобил сунъий йўлдош алоқа хизматларига мўлжалланганини ва SpaceX фойдаланаётган ҳисоб-китоб методологияси мобил алоқа стандартларига эмас, балки қатъий белгиланган стационар алоқага асосланганини таъкидламоқда.

SpaceX жавоби ва келгусидаги истиқболлар

Ўз навбатида, SpaceX бу даъволарни қатъиян рад этди. Компаниянинг сунъий йўлдош сиёсати бўйича вакили Метю Туркнинг маълум қилишича, улар амалга оширган ҳисоб-китоблар ҳеч қандай радиохалақитлар юзага келмаслигини кўрсатмоқда. Жумладан, Бастроп шаҳридаги станция Аризона штатидаги Иридиум объектларидан 1400 километрдан ортиқ масофада жойлашган бўлиб, бу масофа ва атмосферанинг ўзига хос хусусиятлари ҳар қандай хавфни тўлиқ истисно қилади.

SpaceX мазкур эътирозлар истеъмолчиларга юқори тезликдаги кенг полосали интернетни етказиб бериш жараёнини сунъий равишда секинлаштириб қўйишидан хавотирда. Ўз навбатида, Иридиум регуляторга мурожаат қилиш охирги чора эканини, аризаларнинг вақтинча рад этилиши эса томонларга частоталардан биргаликда фойдаланиш бўйича музокараларни давом эттириш имконини беришини таъкидлаб ўтмоқда.

StarlinkИридиумSpaceXФККИнтернет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung СДИ ва General Motors электромобиллар учун янги батареялар ишлаб чиқадиSamsung СДИ ва General Motors электромобиллар учун янги батареялар ишлаб чиқадиБугун, 15:24Oppo Финд X10 илғор экран технологияси билан жиҳозланадиOppo Финд X10 илғор экран технологияси билан жиҳозланадиБугун, 14:58SpaceX акциядорлари тузилмаси маълум бўлди: Alphabet асосий ташқи инвесторSpaceX акциядорлари тузилмаси маълум бўлди: Alphabet асосий ташқи инвесторБугун, 13:21Google смартфонлар ишлаб чиқаришни Хитойдан тўлиқ кўчирадиGoogle смартфонлар ишлаб чиқаришни Хитойдан тўлиқ кўчирадиБугун, 11:54Honor Робот Пҳоне савдоси бошланибоқ барча захиралар тугадиHonor Робот Пҳоне савдоси бошланибоқ барча захиралар тугадиБугун, 11:22OnePlus 12 эгалари смартфонлари ишдан чиқаётганидан шикоят қилмоқдаOnePlus 12 эгалари смартфонлари ишдан чиқаётганидан шикоят қилмоқдаБугун, 06:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди