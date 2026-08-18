Starlink тезлашувига тўсиқ: Иридиум ФККга мурожаат қилди
Иридиум SpaceXнинг Starlink тармоғини гигабитли тезликларга олиб чиқиш учун янги шлюз стансияларини ишга туширишига қарши чиқиб, ФККдан 28 та ариза бўйича 19,4–19,6 ГГс ҳамда 29,1–29,3 ГГс частота диапазонларини беришни тўхтатишни сўради. Оператор янги стансиялар ўз инфратузилмасига радиочастота халақитлари келтириб чиқариши мумкинлигини, SpaceX эса хавфсизлик кафолатларини тақдим этмаганини билдирди.
Космик технологиялар бозорида кескин рақобат кучаймоқда: ixbt.com маълумотига кўра, таниқли Иридиум спутник оператори SpaceX компаниясининг Starlink тизимини гигабитли тезликларга чиқариш режимига қарши чиқди. Компания АҚШ Федерал алоқа комиссиясига (ФКК) мурожаат қилиб, янги ерустдаги шлюз станциялари унинг инфратузилмасига жиддий радиочастота халақитларини келтириб чиқариши мумкинлигини билдирди ва тегишли частота диапазонларидан фойдаланишни блоклашни талаб қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда SpaceX АҚШ ҳудудида 1500 дан ортиқ антеннани ўз ичига олган 100 дан зиёд шлюз станцияларини муваффақиятли бошқариб келмоқда. Ушбу еруст объектлари ер инфратузилмаси ва Starlink сунъий йўлдошлари ўртасида маълумот узатишда муҳим аҳамият касб этади. Компания келгуси авлод V3 сунъий йўлдошларини қўллаб-қувватлаш ҳамда фойдаланувчиларга гигабитли тезликни тақдим этиш мақсадида ўз тармоқларини кенгайтириш ишларини давом эттирмоқда.
Частота можароси ва томонларнинг далиллариИридиум вакилларининг сўзларига кўра, уларнинг дастлабки ҳисоб-китоблари SpaceX шлюзлари ва мавжуд инфратузилма ўртасида хавфли тафовутлар борлигини кўрсатган. Шу сабабли, оператор ФККдан 28 та ариза бўйича 19,4–19,6 ГГс ҳамда 29,1–29,3 ГГс частота диапазонларини беришни тўхтатиб туришни сўраган. Иридиум томонининг таъкидлашича, SpaceX ўз режалари юзасидан уларни олдиндан хабардор қилмаган ва тегишли хавфсизлик кафолатларини тақдим этмаган.
Хусусан, жанжалли масала апрель ойида Техас штатининг Бастроп шаҳрида янги шлюз станциясини қуриш бўйича берилган ариза ортидан янада қизғин тус олди. Иридиум бу ерда ишлатилиши режалаштирилган частоталар айнан ўзининг мобил сунъий йўлдош алоқа хизматларига мўлжалланганини ва SpaceX фойдаланаётган ҳисоб-китоб методологияси мобил алоқа стандартларига эмас, балки қатъий белгиланган стационар алоқага асосланганини таъкидламоқда.
SpaceX жавоби ва келгусидаги истиқболларЎз навбатида, SpaceX бу даъволарни қатъиян рад этди. Компаниянинг сунъий йўлдош сиёсати бўйича вакили Метю Туркнинг маълум қилишича, улар амалга оширган ҳисоб-китоблар ҳеч қандай радиохалақитлар юзага келмаслигини кўрсатмоқда. Жумладан, Бастроп шаҳридаги станция Аризона штатидаги Иридиум объектларидан 1400 километрдан ортиқ масофада жойлашган бўлиб, бу масофа ва атмосферанинг ўзига хос хусусиятлари ҳар қандай хавфни тўлиқ истисно қилади.
SpaceX мазкур эътирозлар истеъмолчиларга юқори тезликдаги кенг полосали интернетни етказиб бериш жараёнини сунъий равишда секинлаштириб қўйишидан хавотирда. Ўз навбатида, Иридиум регуляторга мурожаат қилиш охирги чора эканини, аризаларнинг вақтинча рад этилиши эса томонларга частоталардан биргаликда фойдаланиш бўйича музокараларни давом эттириш имконини беришини таъкидлаб ўтмоқда.
…