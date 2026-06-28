Жуд Беллингем Англияни гуруҳда биринчи ўринга олиб чиқди
2026-йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи ҳал қилувчи паллага кирди. Англия терма жамоаси Панама устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, "Л" гуруҳида пешқадамликни қўлга киритди. Томас Тухел шогирдлари ўйин давомида унчалик ёрқин таассурот қолдирмаган бўлса-да, асосий юлдуз Жуд Беллингемнинг маҳорати эвазига муҳим уч очкони нақд қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг биринчи бўлими инглизлар учун анча қийин кечди. Гана билан дурангдан сўнг таркибда бешта ўзгариш амалга оширган Тухел ҳужумкорликни оширишга ҳаракат қилди. Маркус Рэшфорд бир неча бор рақиб дарвозасига хавф солди, бироқ Панама посбони Орландо Мосқуера ишончли ўйин намойиш этди. Панама ҳам қарши ҳужумларда хавфли кўриниб, Жордан Пиккфордни бир неча бор қийин вазиятларда қутқаришга мажбур қилди.
Беллингэм ва Кейннинг тарихий ҳамкорлигиЎйиннинг 60-дақиқасидан сўнг мувозанат бузилди. Букайо Сака томонидан етказиб берилган бурчак тўпини Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем чиройли зарба билан дарвозага йўллади. Ушбу гол Англия терма жамоасига руҳий устунлик берди ва рақиб ҳимоясидаги бўшлиқларни очиб юборди.
Oraдан беш дақиқа ўтар-ўтмас, Беллингэм яна саҳнага чиқди. Бу сафар у қанотдан узатилган тўп билан Гарри Кейн учун қулай имконият яратди. Тажрибали ҳужумчи яқин масофадан бош билан дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Goal.com нашрининг ёзишича, ушбу гол Гарри Кейн учун алоҳида аҳамиятга эга бўлди — у Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарига айланди.
Гарчи натижа ижобий бўлса-да, мутахассислар Англиянинг умумий ўйинидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмаяпти. Жамоа ҳужумларни ташкил қилишда сусткашликка йўл қўймоқда ва ҳимояда ҳам муаммолар кўзга ташланмоқда. Бироқ плей-офф босқичи олдидан гуруҳда биринчи ўринни эгаллаш жамоага қўшимча ишонч бағишлаши аниқ.
Эндиликда Англия терма жамоаси 1/16 финал босқичи учун Атланта шаҳрига йўл олади. Чоршанба куни бўлиб ўтадиган баҳсда Тухел шогирдлари 60 йиллик танаффусдан сўнг ниҳоят Шимолий Америкада бош совринни қўлга киритиш йўлидаги юришини давом эттиради. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу турнирнинг ҳар бир ўйини катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки Англия каби гранд жамоаларнинг ҳолати плей-оффда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
…