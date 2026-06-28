Жуд Беллингем Англияни гуруҳда биринчи ўринга олиб чиқди

·0·Спорт
Жуд Беллингем Англияни гуруҳда биринчи ўринга олиб чиқди

2026-йилги Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичи ҳал қилувчи паллага кирди. Англия терма жамоаси Панама устидан 2:0 ҳисобида ғалаба қозониб, "Л" гуруҳида пешқадамликни қўлга киритди. Томас Тухел шогирдлари ўйин давомида унчалик ёрқин таассурот қолдирмаган бўлса-да, асосий юлдуз Жуд Беллингемнинг маҳорати эвазига муҳим уч очкони нақд қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг биринчи бўлими инглизлар учун анча қийин кечди. Гана билан дурангдан сўнг таркибда бешта ўзгариш амалга оширган Тухел ҳужумкорликни оширишга ҳаракат қилди. Маркус Рэшфорд бир неча бор рақиб дарвозасига хавф солди, бироқ Панама посбони Орландо Мосқуера ишончли ўйин намойиш этди. Панама ҳам қарши ҳужумларда хавфли кўриниб, Жордан Пиккфордни бир неча бор қийин вазиятларда қутқаришга мажбур қилди.

Беллингэм ва Кейннинг тарихий ҳамкорлиги

Ўйиннинг 60-дақиқасидан сўнг мувозанат бузилди. Букайо Сака томонидан етказиб берилган бурчак тўпини Реал Мадрид ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем чиройли зарба билан дарвозага йўллади. Ушбу гол Англия терма жамоасига руҳий устунлик берди ва рақиб ҳимоясидаги бўшлиқларни очиб юборди.

Oraдан беш дақиқа ўтар-ўтмас, Беллингэм яна саҳнага чиқди. Бу сафар у қанотдан узатилган тўп билан Гарри Кейн учун қулай имконият яратди. Тажрибали ҳужумчи яқин масофадан бош билан дарвозани ишғол қилиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Goal.com нашрининг ёзишича, ушбу гол Гарри Кейн учун алоҳида аҳамиятга эга бўлди — у Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарига айланди.

Гарчи натижа ижобий бўлса-да, мутахассислар Англиянинг умумий ўйинидан тўлиқ қониқиш ҳосил қилмаяпти. Жамоа ҳужумларни ташкил қилишда сусткашликка йўл қўймоқда ва ҳимояда ҳам муаммолар кўзга ташланмоқда. Бироқ плей-офф босқичи олдидан гуруҳда биринчи ўринни эгаллаш жамоага қўшимча ишонч бағишлаши аниқ.

Эндиликда Англия терма жамоаси 1/16 финал босқичи учун Атланта шаҳрига йўл олади. Чоршанба куни бўлиб ўтадиган баҳсда Тухел шогирдлари 60 йиллик танаффусдан сўнг ниҳоят Шимолий Америкада бош совринни қўлга киритиш йўлидаги юришини давом эттиради. Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу турнирнинг ҳар бир ўйини катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки Англия каби гранд жамоаларнинг ҳолати плей-оффда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

АнглияПанамаЖуде БеллингэмГарри КейнЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити» Абдуқодир Ҳусановни ўз либосида намойиш этди (фото)«Манчестер Сити» Абдуқодир Ҳусановни ўз либосида намойиш этди (фото)Бугун, 03:18ЖЧ-2026. Колумбия мураббийи Португалияга қарши режани ошкор қилдиЖЧ-2026. Колумбия мураббийи Португалияга қарши режани ошкор қилдиБугун, 02:53ЖЧ-2026. Мартинес Колумбия билан баҳс олдидан сирни очдиЖЧ-2026. Мартинес Колумбия билан баҳс олдидан сирни очдиБугун, 02:42ЖЧ-2026. Сунъий интеллект Ўзбекистонга кутилмаган баҳо бердиЖЧ-2026. Сунъий интеллект Ўзбекистонга кутилмаган баҳо бердиБугун, 02:35«Манчестер Сити» 19 ёшли вингер учун 25 миллион евро тўлади«Манчестер Сити» 19 ёшли вингер учун 25 миллион евро тўладиБугун, 00:17Суперкомпьютер ушбу ўйини ғолибини айтди: Португалиями ёки Колумбия?Суперкомпьютер ушбу ўйини ғолибини айтди: Португалиями ёки Колумбия?Бугун, 00:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди