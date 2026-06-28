ЖЧ-2026. Конго ДР – Ўзбекистон ўйини учун асосий таркиб эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Конго Демократик Республикасига қарши кечадиган муҳим баҳс учун асосий таркибни эълон қилди. Учрашув «Атланта Стэдиум» аренасида бўлиб ўтади ва Тошкент вақти билан соат 04:30 да бошланади.
Ўзбекистон терма жамоасининг таркиби:
Дарвозабон: Неъматов
Ҳимоячилар: Ҳусанов, Алижонов, Ашурматов, Насруллаев
Ярим ҳимоячилар: Мозговой, Шукуров, Ҳамдамов, Ўрозов, Файзуллаев
Ҳужумчи: Шомуродов (С)
Гуруҳ босқичининг сўнгги тури доирасидаги ушбу ўйин терма жамоамиз учун плей-офф босқичи йўлланмасини қўлга киритиш имкониятини сақлаб қолиш нуқтаи назаридан катта аҳамиятга эга. Вакилларимизга тарихий ғалаба ва кейинги босқич йўлланмасини тилаб қоламиз!
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…