ЖЧ-2026. Конго ДР – Ўзбекистон ўйини учун асосий таркиб эълон қилинди

·177·Спорт
ЖЧ-2026. Конго ДР – Ўзбекистон ўйини учун асосий таркиб эълон қилинди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийи Фабио Каннаваро Конго Демократик Республикасига қарши кечадиган муҳим баҳс учун асосий таркибни эълон қилди. Учрашув «Атланта Стэдиум» аренасида бўлиб ўтади ва Тошкент вақти билан соат 04:30 да бошланади.

Ўзбекистон терма жамоасининг таркиби:

  • Дарвозабон: Неъматов

  • Ҳимоячилар: Ҳусанов, Алижонов, Ашурматов, Насруллаев

  • Ярим ҳимоячилар: Мозговой, Шукуров, Ҳамдамов, Ўрозов, Файзуллаев

  • Ҳужумчи: Шомуродов (С)

Гуруҳ босқичининг сўнгги тури доирасидаги ушбу ўйин терма жамоамиз учун плей-офф босқичи йўлланмасини қўлга киритиш имкониятини сақлаб қолиш нуқтаи назаридан катта аҳамиятга эга. Вакилларимизга тарихий ғалаба ва кейинги босқич йўлланмасини тилаб қоламиз!

Фабио КаннавароУзбекистанДемкратическая Республика КонгоАтланта
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026. Колумбия — Португалия баҳси учун асосий таркиблар маълум...ЖЧ-2026. Колумбия — Португалия баҳси учун асосий таркиблар маълум...Бугун, 04:21Ўзбекистоннинг Конго ДРга қарши баҳсини биз билан кузатиб борингЎзбекистоннинг Конго ДРга қарши баҳсини биз билан кузатиб борингБугун, 04:15ЖЧ-2026. Конго ДР терма жамоасининг асосий таркиби маълум бўлдиЖЧ-2026. Конго ДР терма жамоасининг асосий таркиби маълум бўлдиБугун, 04:15Жуд Беллингем Англияни гуруҳда биринчи ўринга олиб чиқдиЖуд Беллингем Англияни гуруҳда биринчи ўринга олиб чиқдиБугун, 03:55«Манчестер Сити» Абдуқодир Ҳусановни ўз либосида намойиш этди (фото)«Манчестер Сити» Абдуқодир Ҳусановни ўз либосида намойиш этди (фото)Бугун, 03:18ЖЧ-2026. Колумбия мураббийи Португалияга қарши режани ошкор қилдиЖЧ-2026. Колумбия мураббийи Португалияга қарши режани ошкор қилдиБугун, 02:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди