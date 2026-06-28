ЖЧ-2026. Аргентинада 100%лик натижа, «J» гуруҳида ҳақиқий "триллер"...
Футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг «J» гуруҳида сўнгги 3-тур баҳслари якунланди. Лионель Месси бошлиқ Аргентина терма жамоаси навбатдаги ғалабасини тантана қилган бўлса, параллел кечган Жазоир ва Австрия ўртасидаги учрашув мундиал тарихидаги энг драматик ўйинлардан бирига айланди.
Иордания — Аргентина: Месси ва Ло Челсонинг классикаси
Аргентина терма жамоаси гуруҳ босқичини кўтаринки кайфиятда якунлади. Биринчи бўлимнинг ўзидаёқ Жовани Ло Челсо ва Лаутаро Мартинес (пенальтидан) рақиб дарвозасини ишғол қилиб, амалда ўйин тақдирини ҳал қилишди. Иордания вакили ал-Тамари 55-дақиқада ҳисобни қисқартирган бўлса-да, 80-дақиқада Лионель Месси ўз сўзини айтди ва якуний нуқтани қўйди — 1:3.
Жанубий америкаликлар 100 фоизлик натижа (3 та ўйинда 3 та ғалаба) билан плей-оффга йўл олишди. Иордания эса бирор очко ололмай, мусобақа билан хайрлашди.
ЖЧ-2026. «J» гуруҳи. 3-тур Иордания — Аргентина 1:3 Голлар: Тамари (55) — Ло Челсо (19), Лаутаро (31 пен), Месси (80).
Жазоир — Австрия: 90+6-дақиқадаги гол ва 6 та тўп киритилган драма
Африка ва Европа вакиллари ўртасидаги баҳс ҳақиқий голлар шоусини тақдим этди. Марко Арнаутович ва Марсель Забитцернинг голларига Жазоир сафидан Белгали ҳамда афсонавий Рияд Маҳрез жавоб қайтарди.
Ҳақиқий драма ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда юз берди: 90+3-дақиқада Маҳрез дублини расмийлаштириб, Жазоирга ғалаба тақдим этгандек туюлганди, аммо 90+6-дақиқада Саша Калажич Австрияни мағлубиятдан қутқариб қолди — 3:3. Ушбу жанговор дуранг ҳар икки жамоани ҳам 1/16 финалга олиб чиқди.
«J» гуруҳидаги якуний турнир жадвали
3-тур ўйинларидан сўнг гуруҳдаги якуний ҳолат қуйидагича кўриниш олди. Аргентина, Австрия ва Жазоир плей-офф йўлланмасини нақд қилишди:
№
Жамоалар
Ўйин
Ғалаба
Дуранг
Мағлубият
Тўплар нисбати
Очко
1
Аргентина
3
3
0
0
8:1
9
2
Австрия
3
1
1
1
6:6
4
3
Жазоир
3
1
1
1
5:7
4
4
Иордания
3
0
0
3
3:8
0
Жамоаларнинг ўйиндаги таркиблари:
Иордания: Абу Лайла, Насиб, Ал Араб, Абудаҳаб, Ҳаддод, Ар Рашдан, Ар Равабдеҳ, Таҳа, Олван, Фаҳури, Ал Азайзеҳ.
Аргентина: Мартинес, Отаменди, Сенеси, Таляфико, Симеоне, Паредес, Паласиос, Ло Челсо, Паз, Алварес, {Лаутаро} Мартинес.
Жазоир: Бенбот, Белгали, Манди, Бенсебайни, Ҳаджам, Ауар, Бенталеб, Маза, Маҳрез, Гоури, Чаиби.
Австрия: Шлагер, Пош, Линҳарт, Алаба, Мвене, Сейвалд, Шлагер, Шмидт, Лаймер, Сабицер, Арнаутович.
…