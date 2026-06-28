ЖЧ-2026. Аргентинада 100%лик натижа, «J» гуруҳида ҳақиқий "триллер"...

·0·Спорт
ЖЧ-2026. Аргентинада 100%лик натижа, «J» гуруҳида ҳақиқий "триллер"...

Футбол бўйича Жаҳон чемпионатининг «J» гуруҳида сўнгги 3-тур баҳслари якунланди. Лионель Месси бошлиқ Аргентина терма жамоаси навбатдаги ғалабасини тантана қилган бўлса, параллел кечган Жазоир ва Австрия ўртасидаги учрашув мундиал тарихидаги энг драматик ўйинлардан бирига айланди.

Иордания — Аргентина: Месси ва Ло Челсонинг классикаси

Аргентина терма жамоаси гуруҳ босқичини кўтаринки кайфиятда якунлади. Биринчи бўлимнинг ўзидаёқ Жовани Ло Челсо ва Лаутаро Мартинес (пенальтидан) рақиб дарвозасини ишғол қилиб, амалда ўйин тақдирини ҳал қилишди. Иордания вакили ал-Тамари 55-дақиқада ҳисобни қисқартирган бўлса-да, 80-дақиқада Лионель Месси ўз сўзини айтди ва якуний нуқтани қўйди — 1:3.

Жанубий америкаликлар 100 фоизлик натижа (3 та ўйинда 3 та ғалаба) билан плей-оффга йўл олишди. Иордания эса бирор очко ололмай, мусобақа билан хайрлашди.

ЖЧ-2026. «J» гуруҳи. 3-тур Иордания — Аргентина 1:3 Голлар: Тамари (55) — Ло Челсо (19), Лаутаро (31 пен), Месси (80).

Жазоир — Австрия: 90+6-дақиқадаги гол ва 6 та тўп киритилган драма

Африка ва Европа вакиллари ўртасидаги баҳс ҳақиқий голлар шоусини тақдим этди. Марко Арнаутович ва Марсель Забитцернинг голларига Жазоир сафидан Белгали ҳамда афсонавий Рияд Маҳрез жавоб қайтарди.

Ҳақиқий драма ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда юз берди: 90+3-дақиқада Маҳрез дублини расмийлаштириб, Жазоирга ғалаба тақдим этгандек туюлганди, аммо 90+6-дақиқада Саша Калажич Австрияни мағлубиятдан қутқариб қолди — 3:3. Ушбу жанговор дуранг ҳар икки жамоани ҳам 1/16 финалга олиб чиқди.

«J» гуруҳидаги якуний турнир жадвали

3-тур ўйинларидан сўнг гуруҳдаги якуний ҳолат қуйидагича кўриниш олди. Аргентина, Австрия ва Жазоир плей-офф йўлланмасини нақд қилишди:

Жамоалар

Ўйин

Ғалаба

Дуранг

Мағлубият

Тўплар нисбати

Очко

1

Аргентина

3

3

0

0

8:1

9

2

Австрия

3

1

1

1

6:6

4

3

Жазоир

3

1

1

1

5:7

4

4

Иордания

3

0

0

3

3:8

0

Жамоаларнинг ўйиндаги таркиблари:

  • Иордания: Абу Лайла, Насиб, Ал Араб, Абудаҳаб, Ҳаддод, Ар Рашдан, Ар Равабдеҳ, Таҳа, Олван, Фаҳури, Ал Азайзеҳ.

  • Аргентина: Мартинес, Отаменди, Сенеси, Таляфико, Симеоне, Паредес, Паласиос, Ло Челсо, Паз, Алварес, {Лаутаро} Мартинес.

  • Жазоир: Бенбот, Белгали, Манди, Бенсебайни, Ҳаджам, Ауар, Бенталеб, Маза, Маҳрез, Гоури, Чаиби.

  • Австрия: Шлагер, Пош, Линҳарт, Алаба, Мвене, Сейвалд, Шлагер, Шмидт, Лаймер, Сабицер, Арнаутович.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Месси яна бир рекордни ўрнатди: Аргентина Иорданияни мағлуб этдиЛионель Месси яна бир рекордни ўрнатди: Аргентина Иорданияни мағлуб этдиБугун, 09:11Каннаваро: «Футболчилар қўлидан келган барча ишни қилди»Каннаваро: «Футболчилар қўлидан келган барча ишни қилди»Бугун, 07:15Португалия Колумбия билан дуранг ўйнади: Криштиано Роналдо ва унинг жамоаси омадли қутулиб қолдиПортугалия Колумбия билан дуранг ўйнади: Криштиано Роналдо ва унинг жамоаси омадли қутулиб қолдиБугун, 06:57Португалия финалгача бўлган йўлда кимлар билан ўйнайдиПортугалия финалгача бўлган йўлда кимлар билан ўйнайдиБугун, 06:56Жанубий Корея ва Эронга Ўзбекистондан кечиккан «жавоб»Жанубий Корея ва Эронга Ўзбекистондан кечиккан «жавоб»Бугун, 06:52Ўзбекистон футболчилари Конго ДРга қарши баҳсда қандай баҳоланди?Ўзбекистон футболчилари Конго ДРга қарши баҳсда қандай баҳоланди?Бугун, 06:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди