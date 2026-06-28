Уругвай гуруҳидаги натижалардан сўнг чартер рейси бекор қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Уругвай футбол ассоциацияси миллий терма жамоа 2026 йилги Жаҳон чемпионатидан чиқиб кетганидан кейин футболчилар учун режалаштирилган чартер рейсини бекор қилди. Бу ҳақда журналист Мартин Чаркеро Х ижтимоий тармоғида маълум қилди.
Энди ҳар бир футболчи АҚШдан ўз юрти ёки клуби жойлашган мамлакатга тижорий рейс орқали қайтиши керак бўлади.
Уругвай «Н» гуруҳида учта ўйин ўтказиб, икки очко жамғарди ва учинчи ўринни эгаллади. Испания етти очко билан гуруҳ ғолиби бўлди. Кабо-Верде уч очко тўплаб, иккинчи поғонадан жой олди. Саудия Арабистони эса охирги ўринда қолди.
2026 йилги Жаҳон чемпионати АҚШ, Канада ва Мекцикада 11 июндан 19 июльгача давом этади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…