Уругвай гуруҳидаги натижалардан сўнг чартер рейси бекор қилинди

·63·Спорт
Уругвай гуруҳидаги натижалардан сўнг чартер рейси бекор қилинди

Уругвай футбол ассоциацияси миллий терма жамоа 2026 йилги Жаҳон чемпионатидан чиқиб кетганидан кейин футболчилар учун режалаштирилган чартер рейсини бекор қилди. Бу ҳақда журналист Мартин Чаркеро Х ижтимоий тармоғида маълум қилди.

Энди ҳар бир футболчи АҚШдан ўз юрти ёки клуби жойлашган мамлакатга тижорий рейс орқали қайтиши керак бўлади.

Уругвай «Н» гуруҳида учта ўйин ўтказиб, икки очко жамғарди ва учинчи ўринни эгаллади. Испания етти очко билан гуруҳ ғолиби бўлди. Кабо-Верде уч очко тўплаб, иккинчи поғонадан жой олди. Саудия Арабистони эса охирги ўринда қолди.

2026 йилги Жаҳон чемпионати АҚШ, Канада ва Мекцикада 11 июндан 19 июльгача давом этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уэйн Руни Томас Тухельга огоҳлантириш билан чиқди: Гарри Кейн хатоси такрорланмасинУэйн Руни Томас Тухельга огоҳлантириш билан чиқди: Гарри Кейн хатоси такрорланмасинБугун, 16:59Ливерпул афсонаси Муҳаммад Салах ўрнига кутилмаган номзодни таклиф қилдиЛиверпул афсонаси Муҳаммад Салах ўрнига кутилмаган номзодни таклиф қилдиБугун, 16:58Жуд Беллингем Гарри Кейн ҳақида: У тарихимиздаги энг буюк футболчиЖуд Беллингем Гарри Кейн ҳақида: У тарихимиздаги энг буюк футболчиБугун, 16:12Лионель Месси кутилмаган қарори билан ҳайратда қолдирди: Аргентина сардори яна рекорд ўрнатдиЛионель Месси кутилмаган қарори билан ҳайратда қолдирди: Аргентина сардори яна рекорд ўрнатдиБугун, 15:34Лионель Месси яна бир рекордни янгилади: Аргентина Жаҳон чемпионатида Жордан устидан ғалаба қозондиЛионель Месси яна бир рекордни янгилади: Аргентина Жаҳон чемпионатида Жордан устидан ғалаба қозондиБугун, 15:15Месси барчани ортда қолдирди: у гуруҳ босқичининг энг яхши футболчисиМесси барчани ортда қолдирди: у гуруҳ босқичининг энг яхши футболчисиБугун, 15:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди