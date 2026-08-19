Elon Musk Goldman Sachsнинг космик иқтисодиёт прогнозига қўшилмади
Elon Musk Goldman Sachsнинг 2035-йилга бориб глобал космик индустрия 1,8 триллион долларга етиши ҳақидаги прогнозини ўта эҳтиёткорона деб атаб, бозор бундан «намунча кўп» каттароқ бўлишини айтди. 2025-йил давомида космик соҳага 55 миллиард доллардан ортиқ маблағ йўналтирилган, 2026-йилнинг биринчи чорагида эса сармоялар ҳажми 36 миллиард долларга етган.
Жаҳон космик иқтисодиётининг келажаги борасидаги молиявий прогнозлар ва реал саноат тенденциялари ўртасидаги тафовутлар тобора кенгайиб бормоқда. Машҳур Goldman Sachs банки таҳлилчиларининг ҳисоб-китобларига кўра, глобал космик индустрия ҳажми 2035-йилга бориб 1,8 триллион долларга етиши кутилмоқда. Бироқ SpaceX асосчиси Elon Musk бу баҳолашларни ўта эҳтиёткорона деб атаб, келажакдаги кўрсаткичлар бундан анча юқори бўлишини таъкидлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com маълумотига кўра, молиявий институтлар космик бозорнинг кескин ўсишини бир нечта асосий омиллар, жумладан, ракета учириш қийматининг пасайиши, хусусий инвестициялар ҳажмининг ортиши ҳамда очиқ бозорда молиялаштириш имкониятларининг кенгайиши билан изоҳламоқда. Саноатга йўналтирилаётган маблағлар аллақачон рекорд суръатларни қайд этмоқда.
Инвестициялар оқими ва молия бозори динамикасиСўнгги йилларда космик тармоққа қизиқишнинг ортиши тўғридан-тўғри молиявий кўрсаткичларда намоён бўлмоқда. Хусусан, 2025-йил давомида мазкур соҳага 55 миллиард доллардан ортиқ маблағ йўналтирилган бўлса, 2026-йилнинг биринчи чорагининг ўзида сармоялар ҳажми 36 миллиард долларга етди. Бундай тезкор ўсиш суръати инвесторларнинг келажакдаги технологияларга бўлган ишончи ортиб бораётганини кўрсатади.
Шунга қарамай, Elon Musk Goldman Sachs прогнозини жуда паст баҳоланган деб топди. SpaceX раҳбари банкнинг 1,8 триллион долларлик баҳосига нисбатан қисқа ва лўнда муносабат билдириб, бозор бундан «намунча кўп» каттароқ ҳажмга эга бўлишини айтди. Мутахассислар фикрича, миллиардернинг бундай ишончига технологик ютуқлар ва янги бизнес моделларининг жорий этилиши асос бўлмоқда.
Келажакдаги асосий ўсиш драйверлариElon Musk ва бошқа соҳа экспертларининг фикрича, космик иқтисодиётнинг кескин кенгайишига бир қатор фундаментал омиллар туртки бўлади:
- Кўп марталик фойдаланиладиган ракеталарнинг жорий этилиши ва логистика харажатларининг кескин камайиши;
- Глобал интернет ва алоқа хизматларини таъминловчи улкан сунъий йўлдош гуруҳлари;
- Орбитал фазода маълумотларни қайта ишлаш учун мўлжалланган космик дата-центрълар;
- Хусусий компанияларнинг Ер орбитасидаги тижорий фаолиятини сезиларли даражада кенгайтириши.
…