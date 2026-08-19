Elon Musk Goldman Sachsнинг космик иқтисодиёт прогнозига қўшилмади

·3·Техно
Elon Musk Goldman Sachsнинг космик иқтисодиёт прогнозига қўшилмади
Қисқача

Elon Musk Goldman Sachsнинг 2035-йилга бориб глобал космик индустрия 1,8 триллион долларга етиши ҳақидаги прогнозини ўта эҳтиёткорона деб атаб, бозор бундан «намунча кўп» каттароқ бўлишини айтди. 2025-йил давомида космик соҳага 55 миллиард доллардан ортиқ маблағ йўналтирилган, 2026-йилнинг биринчи чорагида эса сармоялар ҳажми 36 миллиард долларга етган.

Жаҳон космик иқтисодиётининг келажаги борасидаги молиявий прогнозлар ва реал саноат тенденциялари ўртасидаги тафовутлар тобора кенгайиб бормоқда. Машҳур Goldman Sachs банки таҳлилчиларининг ҳисоб-китобларига кўра, глобал космик индустрия ҳажми 2035-йилга бориб 1,8 триллион долларга етиши кутилмоқда. Бироқ SpaceX асосчиси Elon Musk бу баҳолашларни ўта эҳтиёткорона деб атаб, келажакдаги кўрсаткичлар бундан анча юқори бўлишини таъкидлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com маълумотига кўра, молиявий институтлар космик бозорнинг кескин ўсишини бир нечта асосий омиллар, жумладан, ракета учириш қийматининг пасайиши, хусусий инвестициялар ҳажмининг ортиши ҳамда очиқ бозорда молиялаштириш имкониятларининг кенгайиши билан изоҳламоқда. Саноатга йўналтирилаётган маблағлар аллақачон рекорд суръатларни қайд этмоқда.

Инвестициялар оқими ва молия бозори динамикаси

Сўнгги йилларда космик тармоққа қизиқишнинг ортиши тўғридан-тўғри молиявий кўрсаткичларда намоён бўлмоқда. Хусусан, 2025-йил давомида мазкур соҳага 55 миллиард доллардан ортиқ маблағ йўналтирилган бўлса, 2026-йилнинг биринчи чорагининг ўзида сармоялар ҳажми 36 миллиард долларга етди. Бундай тезкор ўсиш суръати инвесторларнинг келажакдаги технологияларга бўлган ишончи ортиб бораётганини кўрсатади.

Шунга қарамай, Elon Musk Goldman Sachs прогнозини жуда паст баҳоланган деб топди. SpaceX раҳбари банкнинг 1,8 триллион долларлик баҳосига нисбатан қисқа ва лўнда муносабат билдириб, бозор бундан «намунча кўп» каттароқ ҳажмга эга бўлишини айтди. Мутахассислар фикрича, миллиардернинг бундай ишончига технологик ютуқлар ва янги бизнес моделларининг жорий этилиши асос бўлмоқда.

Келажакдаги асосий ўсиш драйверлари

Elon Musk ва бошқа соҳа экспертларининг фикрича, космик иқтисодиётнинг кескин кенгайишига бир қатор фундаментал омиллар туртки бўлади:

  • Кўп марталик фойдаланиладиган ракеталарнинг жорий этилиши ва логистика харажатларининг кескин камайиши;
  • Глобал интернет ва алоқа хизматларини таъминловчи улкан сунъий йўлдош гуруҳлари;
  • Орбитал фазода маълумотларни қайта ишлаш учун мўлжалланган космик дата-центрълар;
  • Хусусий компанияларнинг Ер орбитасидаги тижорий фаолиятини сезиларли даражада кенгайтириши.
Мазкур йўналишларнинг ривожланиши нафақат аэрокосмик саноатни, балки бутун глобал технология бозорини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Хусусий капиталнинг фаоллашуви ва инновацион ечимлар яқин ўн йилликда инсониятнинг космосдаги иштирокини тубдан ўзгартириб юбориши шубҳасиз.

Elon MuskSpaceXКосмик иқтисодиётGoldman SachsИнвестициялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

HarmonyOS 6 операцион тизими 80 миллиондан ортиқ қурилмага ўрнатилдиHarmonyOS 6 операцион тизими 80 миллиондан ортиқ қурилмага ўрнатилдиБугун, 11:23Honor дунёдаги биринчи 2-нм чипли букланувчи телефонни тайёрламоқдаHonor дунёдаги биринчи 2-нм чипли букланувчи телефонни тайёрламоқдаБугун, 10:52OpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиOpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиБугун, 08:25OpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиOpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиБугун, 08:25Telegram .грам домен зонаси учун ариза топширдиTelegram .грам домен зонаси учун ариза топширдиБугун, 08:18Samsung Galaxy S26 FE смартфонининг барча техник хусусиятлари ошкор этилдиSamsung Galaxy S26 FE смартфонининг барча техник хусусиятлари ошкор этилдиБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди