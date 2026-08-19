Реал Мадрид ва Родри трансфери: Жозе Моуриню нима дейди
Жозе Моуриню Родри билан икки марта гаплашганини ва Реал Мадрид унга жуда яхши таклиф берганини айтди. Мураббийнинг таъкидлашича, футболчининг иккиланишлари музокараларга таъсир қилган, Реал Мадрид эса ўзига нисбатан қатъий бўлмаган ўйинчиларга эҳтиёж сезмайди. Моуриню Родри клубга ҳурмат билан муносабатда бўлганини қайд этиб, «Менга Родри керак эмас», дея хулоса қилди.
Испания футболининг марказий воқеаларидан бири сифатида, яримҳимоячи Родри Манчестер Сити клубидан Барселона сафига ўтгани катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Аввалроқ пойтахт клуби футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракат қилгани, бироқ охир-оқибат ўйинчи Каталония жамоасини танлагани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Ушбу вазият Реал Мадрид учун омадсизлик сифатида талқин қилинаётган бир пайтда, жамоа бош мураббийи Жозе Моуриню Эл Чирингуито нашрига берган интервюсида мазкур ҳолатга ўз муносабатини билдирди ва барча тахминларга ойдинлик киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, тажрибали мутахассис футболчининг рад жавобидан сўнг юзага келган вазиятни драмалаштирмасликка чақирган. Моуринюнинг таъкидлашича, қироллик клуби яримҳимоячига муносиб таклиф берган ва шахсан ўзи ҳам у билан икки бор мулоқот қилган. Бироқ жараён давомида келиб чиққан шубҳалар музокараларнинг якунига таъсир кўрсатган.
Мураббийнинг принципиал ёндашуви«Мен у билан икки марта гаплашдим ва Реал Мадрид унга жуда яхши таклиф тақдим этди», — дейди Жозе Моуриню. Мутахассиснинг сўзларига кўра, Родри ўйланиб қолган ва унинг иккиланишлари мураббийнинг ўзида ҳам саволлар туғдирган. Шундан сўнг пойтахт клуби бу трансфердан қисман совигани эҳтимолдан холи эмас.
Моуриню футболчининг шахсий фазилатларини юқори баҳолаб, у клубга нисбатан жуда ҳурмат билан муносабатда бўлганини алоҳида таъкидлади. Бироқ Реал Мадрид даражасидаги жамоа ўзига нисбатан иккиланадиган ўйинчиларга эҳтиёж сезмаслигини қатъий қилиб айтди. Моуринюнинг фикрича, агар Реал Мадрид каби клуб футболчига мурожаат қилса, унинг жавоби дарҳол ва иккиланишларсиз бўлиши шарт.
Таркибга бўлган тўлиқ ишончТони Кроос ва Лука Модрич даври якунига етгач, кўплаб мутахассислар Родрини Реал Мадрид яримҳимоясидаги темпни бошқарадиган идеал номзод сифатида кўришган эди. Бироқ Моуриню жамоада бу позиция бўйича муаммо борлигини қатъиян рад этди. Португалиялик мутахассис мавжуд футболчиларнинг салоҳиятига ва уларнинг ривожланишига тўлиқ иймон келтирганини билдирди.
«Менга Родри керак эмас,» — дея кескин хулоса қилди Моуриню. У жамоада етарлича ижрочилар борлигини, трансфер ойнаси очиқлиги сабабли бошқа харидлар бўлмаслигини мутлақо истисно этмаса-да, ҳозирги таркибдан жуда мамнунлигини таъкидлади. Шу тариқа, мураббий раҳбарият ва жамоа олдида мавжуд таркиб билан ҳам юқори натижаларга эриша олишига ишонч билдирди.
…