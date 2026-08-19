Реал Мадрид ва Родри трансфери: Жозе Моуриню нима дейди

·3·Спорт
Реал Мадрид ва Родри трансфери: Жозе Моуриню нима дейди
Қисқача

Жозе Моуриню Родри билан икки марта гаплашганини ва Реал Мадрид унга жуда яхши таклиф берганини айтди. Мураббийнинг таъкидлашича, футболчининг иккиланишлари музокараларга таъсир қилган, Реал Мадрид эса ўзига нисбатан қатъий бўлмаган ўйинчиларга эҳтиёж сезмайди. Моуриню Родри клубга ҳурмат билан муносабатда бўлганини қайд этиб, «Менга Родри керак эмас», дея хулоса қилди.

Испания футболининг марказий воқеаларидан бири сифатида, яримҳимоячи Родри Манчестер Сити клубидан Барселона сафига ўтгани катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Аввалроқ пойтахт клуби футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракат қилгани, бироқ охир-оқибат ўйинчи Каталония жамоасини танлагани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Ушбу вазият Реал Мадрид учун омадсизлик сифатида талқин қилинаётган бир пайтда, жамоа бош мураббийи Жозе Моуриню Эл Чирингуито нашрига берган интервюсида мазкур ҳолатга ўз муносабатини билдирди ва барча тахминларга ойдинлик киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, тажрибали мутахассис футболчининг рад жавобидан сўнг юзага келган вазиятни драмалаштирмасликка чақирган. Моуринюнинг таъкидлашича, қироллик клуби яримҳимоячига муносиб таклиф берган ва шахсан ўзи ҳам у билан икки бор мулоқот қилган. Бироқ жараён давомида келиб чиққан шубҳалар музокараларнинг якунига таъсир кўрсатган.

Мураббийнинг принципиал ёндашуви

«Мен у билан икки марта гаплашдим ва Реал Мадрид унга жуда яхши таклиф тақдим этди», — дейди Жозе Моуриню. Мутахассиснинг сўзларига кўра, Родри ўйланиб қолган ва унинг иккиланишлари мураббийнинг ўзида ҳам саволлар туғдирган. Шундан сўнг пойтахт клуби бу трансфердан қисман совигани эҳтимолдан холи эмас.

Моуриню футболчининг шахсий фазилатларини юқори баҳолаб, у клубга нисбатан жуда ҳурмат билан муносабатда бўлганини алоҳида таъкидлади. Бироқ Реал Мадрид даражасидаги жамоа ўзига нисбатан иккиланадиган ўйинчиларга эҳтиёж сезмаслигини қатъий қилиб айтди. Моуринюнинг фикрича, агар Реал Мадрид каби клуб футболчига мурожаат қилса, унинг жавоби дарҳол ва иккиланишларсиз бўлиши шарт.

Таркибга бўлган тўлиқ ишонч

Тони Кроос ва Лука Модрич даври якунига етгач, кўплаб мутахассислар Родрини Реал Мадрид яримҳимоясидаги темпни бошқарадиган идеал номзод сифатида кўришган эди. Бироқ Моуриню жамоада бу позиция бўйича муаммо борлигини қатъиян рад этди. Португалиялик мутахассис мавжуд футболчиларнинг салоҳиятига ва уларнинг ривожланишига тўлиқ иймон келтирганини билдирди.

«Менга Родри керак эмас,» — дея кескин хулоса қилди Моуриню. У жамоада етарлича ижрочилар борлигини, трансфер ойнаси очиқлиги сабабли бошқа харидлар бўлмаслигини мутлақо истисно этмаса-да, ҳозирги таркибдан жуда мамнунлигини таъкидлади. Шу тариқа, мураббий раҳбарият ва жамоа олдида мавжуд таркиб билан ҳам юқори натижаларга эриша олишига ишонч билдирди.

Жозе МоуринюРеал МадридБарселонаРодриТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус Артур Мелонинг шартномасини муддатидан олдин бекор қилмоқчиЮвентус Артур Мелонинг шартномасини муддатидан олдин бекор қилмоқчиБугун, 12:33Хавьер Мендес Махачев ва Нурмагомедов ўртасидаги фарқларни очиқлади...Хавьер Мендес Махачев ва Нурмагомедов ўртасидаги фарқларни очиқлади...Бугун, 12:30Моуринью «Реал»нинг трансфер режасига аниқлик киритди...Моуринью «Реал»нинг трансфер режасига аниқлик киритди...Бугун, 12:21«Манчестер Сити» 22 ёшли яримҳимоячи учун музокара бошлади«Манчестер Сити» 22 ёшли яримҳимоячи учун музокара бошладиБугун, 12:17Жозе Моуринью Реал Мадрид жамоасида ўз қоидаларини ўрната бошладиЖозе Моуринью Реал Мадрид жамоасида ўз қоидаларини ўрната бошладиБугун, 12:16Стеве МкМанаман Реал Мадрид ва Жозе Моуринью ҳақида фикр билдирдиСтеве МкМанаман Реал Мадрид ва Жозе Моуринью ҳақида фикр билдирдиБугун, 11:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди