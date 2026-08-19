Моуринью «Реал»нинг трансфер режасига аниқлик киритди...

·7·Спорт
Моуринью «Реал»нинг трансфер режасига аниқлик киритди...
Қисқача

«Реал» бош мураббийи Жозе Моуринью жамоага яна трансферлар керак эмаслигини айтиб, амалдаги таркибдан қониқаётганини билдирди. Мадрид клуби ёзги трансферлар вақтида янги футболчилар учун қарийб 225 миллион евро сарфлади ва Дензел Дюмфрис, Ибраима Конате, Бернарду Силва, Марк Кукуреля, Карлос Эспи ҳамда Ян Диомандени сотиб олди. Футболчилар сотувидан клуб €60 млнга яқин даромад олган, соф трансфер харажати эса €165 млн атрофида бўлган.

Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринью жамоанинг ёзги трансфер сиёсати бўйича кутилмаган баёнот берди. Португалиялик мутахассис таркибга яна янги футболчилар қўшилишини кутмаётганини айтди.

Бу баёнот «қироллик клуби» трансфер бозорида қарийб 225 миллион евро сарфлаганидан кейин янгради.

Моуринью: «Менга бу таркиб ёқади»

Жозе Моуриньюдан жамоага яна трансферлар керакми, деган савол сўралган.

Мураббийнинг жавоби эса қисқа ва аниқ бўлди:

«Яна трансферлар керакми? Йўқ. Менга бу таркиб ёқади. Бизда етарлича вариантлар ва футболчилар бор. Шунингдек, футболчиларни ривожлантира олишимга ишонаман».

Шу тариқа, Моуринью ҳозирги таркибдан қониқаётганини ва мавжуд футболчилар билан ишлашга тайёр эканини билдирди.

«Реал» ёзда кимларни сотиб олди?

Мадридликлар трансфер ойнаси давомида бир қатор машҳур футболчиларни таркибига қўшди.

Жамоага келган футболчилар:

  • Дензел Дюмфрис;

  • Ибраима Конате;

  • Бернарду Силва;

  • Марк Кукуреля;

  • Карлос Эспи;

  • Ян Диоманде.

Бу трансферлар «Реал» таркибини бир нечта позицияда кучайтириш имконини берди.

225 миллион евро сарфланди

«Реал» ёзги трансферлар вақтида янги футболчилар учун жами қарийб 225 миллион евро сарфлади.

Шу билан бирга, клуб футболчилар сотувидан ҳам сезиларли даромад олди.

Кўрсаткич

Сумма

Янги футболчилар учун сарф

€225 млн атрофида

Футболчилар сотувидан даромад

€60 млнга яқин

Соф трансфер харажати

€165 млн атрофида

Демак, клубнинг трансфер баланси ҳозирча салбий бўлиб турибди.

Энди асосий эътибор — мавжуд таркибга

Моуриньюнинг баёнотидан келиб чиқиб, «Реал» трансфер бозорида катта харидларни амалга оширишдан кўра, мавжуд футболчиларнинг имкониятларидан максимал фойдаланишга эътибор қаратиши мумкин.

Айниқса, португалиялик мутахассиснинг «футболчиларни ривожлантира олишимга ишонаман» деган сўзлари жамоадаги ёш футболчилар учун ҳам муҳим сигнал бўлди.

Энди мухлисларни қизиқтираётган асосий савол — Моуринью қўлидаги таркиб билан «Реал»ни яна юқори чўққиларга олиб чиқа оладими?

Сиз нима деб ўйлайсиз: «Реал»га яна трансферлар керакми ёки ҳозирги таркиб чемпионлик учун етарлими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хавьер Мендес Махачев ва Нурмагомедов ўртасидаги фарқларни очиқлади...Хавьер Мендес Махачев ва Нурмагомедов ўртасидаги фарқларни очиқлади...Бугун, 12:30«Манчестер Сити» 22 ёшли яримҳимоячи учун музокара бошлади«Манчестер Сити» 22 ёшли яримҳимоячи учун музокара бошладиБугун, 12:17Жозе Моуринью Реал Мадрид жамоасида ўз қоидаларини ўрната бошладиЖозе Моуринью Реал Мадрид жамоасида ўз қоидаларини ўрната бошладиБугун, 12:16Стеве МкМанаман Реал Мадрид ва Жозе Моуринью ҳақида фикр билдирдиСтеве МкМанаман Реал Мадрид ва Жозе Моуринью ҳақида фикр билдирдиБугун, 11:31Ўзбекистон таэквондочилари Осиё Президент кубогининг илк кунидаёқ шоҳсупага кўтарилдиЎзбекистон таэквондочилари Осиё Президент кубогининг илк кунидаёқ шоҳсупага кўтарилдиБугун, 11:26«У дунёда тенгсиз!»: Флик «Барселона»га келган Родрининг асл кучини очиқлади«У дунёда тенгсиз!»: Флик «Барселона»га келган Родрининг асл кучини очиқладиБугун, 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди