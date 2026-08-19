Моуринью «Реал»нинг трансфер режасига аниқлик киритди...
«Реал» бош мураббийи Жозе Моуринью жамоага яна трансферлар керак эмаслигини айтиб, амалдаги таркибдан қониқаётганини билдирди. Мадрид клуби ёзги трансферлар вақтида янги футболчилар учун қарийб 225 миллион евро сарфлади ва Дензел Дюмфрис, Ибраима Конате, Бернарду Силва, Марк Кукуреля, Карлос Эспи ҳамда Ян Диомандени сотиб олди. Футболчилар сотувидан клуб €60 млнга яқин даромад олган, соф трансфер харажати эса €165 млн атрофида бўлган.
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуринью жамоанинг ёзги трансфер сиёсати бўйича кутилмаган баёнот берди. Португалиялик мутахассис таркибга яна янги футболчилар қўшилишини кутмаётганини айтди.
Бу баёнот «қироллик клуби» трансфер бозорида қарийб 225 миллион евро сарфлаганидан кейин янгради.
Моуринью: «Менга бу таркиб ёқади»
Жозе Моуриньюдан жамоага яна трансферлар керакми, деган савол сўралган.
Мураббийнинг жавоби эса қисқа ва аниқ бўлди:
«Яна трансферлар керакми? Йўқ. Менга бу таркиб ёқади. Бизда етарлича вариантлар ва футболчилар бор. Шунингдек, футболчиларни ривожлантира олишимга ишонаман».
Шу тариқа, Моуринью ҳозирги таркибдан қониқаётганини ва мавжуд футболчилар билан ишлашга тайёр эканини билдирди.
«Реал» ёзда кимларни сотиб олди?
Мадридликлар трансфер ойнаси давомида бир қатор машҳур футболчиларни таркибига қўшди.
Жамоага келган футболчилар:
Дензел Дюмфрис;
Ибраима Конате;
Бернарду Силва;
Марк Кукуреля;
Карлос Эспи;
Ян Диоманде.
Бу трансферлар «Реал» таркибини бир нечта позицияда кучайтириш имконини берди.
225 миллион евро сарфланди
«Реал» ёзги трансферлар вақтида янги футболчилар учун жами қарийб 225 миллион евро сарфлади.
Шу билан бирга, клуб футболчилар сотувидан ҳам сезиларли даромад олди.
Кўрсаткич
Сумма
Янги футболчилар учун сарф
€225 млн атрофида
Футболчилар сотувидан даромад
€60 млнга яқин
Соф трансфер харажати
€165 млн атрофида
Демак, клубнинг трансфер баланси ҳозирча салбий бўлиб турибди.
Энди асосий эътибор — мавжуд таркибга
Моуриньюнинг баёнотидан келиб чиқиб, «Реал» трансфер бозорида катта харидларни амалга оширишдан кўра, мавжуд футболчиларнинг имкониятларидан максимал фойдаланишга эътибор қаратиши мумкин.
Айниқса, португалиялик мутахассиснинг «футболчиларни ривожлантира олишимга ишонаман» деган сўзлари жамоадаги ёш футболчилар учун ҳам муҳим сигнал бўлди.
Энди мухлисларни қизиқтираётган асосий савол — Моуринью қўлидаги таркиб билан «Реал»ни яна юқори чўққиларга олиб чиқа оладими?
Сиз нима деб ўйлайсиз: «Реал»га яна трансферлар керакми ёки ҳозирги таркиб чемпионлик учун етарлими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда улашинг.
…