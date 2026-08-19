Хавьер Мендес Махачев ва Нурмагомедов ўртасидаги фарқларни очиқлади...
UFC тарихидаги энг кучли икки жангчи — Хабиб Нурмагомедов ва Ислам Махачевнинг солиштирилиши яна ММА оламининг марказий мавзусига айланди. Иккала юлдузнинг бош мураббийи бўлган Хавьер Мендес мухлисларни ларзага келтирган баёнот билан чиқиб, Ислам аллақачон ўз устозини ортда қолдирганини тан олди. Таниқли америкалик мутахассис бундай хулосага келишига аслида нима сабаб бўлди?
«Тан олишга мажбурман»: Мураббийнинг шов-шувли эътирофи
Red Corner MMA нашрига берган интервьюсида Хавьер Мендес Хабибга нисбатан алоҳида меҳри бўлса-да, рақамлар ва ҳақиқатга кўз юма олмаслигини очиқ айтди:
"Мен Хабибга нисбатан холис эмасман, лекин Исламнинг рекордларини тан олишим шарт. У енгил вазнда камарини 4 марта ҳимоя қилди, энди эса икки вазн тоифаси чемпиони, ярим ўрта вазн камарини ҳам қўлга киритди ва Хабибга қараганда кўпроқ жанг ўтказди. Гарчи буни айтиш менга ёқмаса-да, у Хабибдан ўзиб кетганини тан олишга мажбурман.", - деди Хавьер Мендес.
Ислам Махачев ва Хабиб Нурмагомедов: Асосий таққослаш
Кўрсаткич / Хусусият
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Унвонлар ва камарлар
Икки вазн тоифаси чемпиони (енгил ва ярим ўрта)
Енгил вазн чемпиони (3 марта ҳимоя)
Енгил вазн ҳимоялари
4 марта муваффақиятли ҳимоя
3 марта муваффақиятли ҳимоя
Жанг услуби
Универсал: ҳай-кик, дзюдо, подсечка, тизза зарбалари
«Илон»дек тинимсиз кураш ва жисмоний босим
Октагондаги тажриба
Кўпроқ жанглар ва ранг-баранг арсенал
Мағлубиятсиз рекорд (29-0) ва партер ҳукмронлиги
«Илон каби бўғиш ва бой арсенал»: Услублар тўқнашуви
Мендес икки дағистонлик афсонанинг октагондаги тактикаси ва имкониятларини таҳлил қилар экан, Исламнинг техник имкониятлари анча кенгроқ эканини таъкидлади:
"Ислам ҳамма нарсани қила олади — лоу-киклар, дзюдо усуллари, илиб йиқитишлар ва ҳалокатли ҳай-киклардан усталик билан фойдаланади. У барча кўникмаларни уйғунлаштира олади. Хабиб эса худди илон каби рақибларини тинимсиз босими билан бўғиб, чарчатиш эвазига синдирарди.", - деди Хавьер Мендес.
Икки вазн камарини эгаллаб, тарихий кўрсаткичларни янгилаётган Махачевнинг UFC тарихидаги энг буюк жангчи (GOAT) мақомига даъвогарлиги эндиликда ўз мураббийи томонидан ҳам расман тасдиқланмоқда.
Сизнингча, Ислам Махачев ҳақиқатан ҳам Хабиб Нурмагомедовдан устунроқ жангчими ёки Хабибнинг бенуқсон 29-0 рекордига ҳеч ким тенглаша олмайдими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ММА мухлиси бўлган барча дўстларингизга ушбу мунозарали баёнотни дарҳол улашинг!
…