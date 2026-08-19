Хавьер Мендес Махачев ва Нурмагомедов ўртасидаги фарқларни очиқлади...

·1·Спорт
Хавьер Мендес Махачев ва Нурмагомедов ўртасидаги фарқларни очиқлади...

UFC тарихидаги энг кучли икки жангчи — Хабиб Нурмагомедов ва Ислам Махачевнинг солиштирилиши яна ММА оламининг марказий мавзусига айланди. Иккала юлдузнинг бош мураббийи бўлган Хавьер Мендес мухлисларни ларзага келтирган баёнот билан чиқиб, Ислам аллақачон ўз устозини ортда қолдирганини тан олди. Таниқли америкалик мутахассис бундай хулосага келишига аслида нима сабаб бўлди?

«Тан олишга мажбурман»: Мураббийнинг шов-шувли эътирофи

Red Corner MMA нашрига берган интервьюсида Хавьер Мендес Хабибга нисбатан алоҳида меҳри бўлса-да, рақамлар ва ҳақиқатга кўз юма олмаслигини очиқ айтди:

"Мен Хабибга нисбатан холис эмасман, лекин Исламнинг рекордларини тан олишим шарт. У енгил вазнда камарини 4 марта ҳимоя қилди, энди эса икки вазн тоифаси чемпиони, ярим ўрта вазн камарини ҳам қўлга киритди ва Хабибга қараганда кўпроқ жанг ўтказди. Гарчи буни айтиш менга ёқмаса-да, у Хабибдан ўзиб кетганини тан олишга мажбурман.", - деди Хавьер Мендес.

Ислам Махачев ва Хабиб Нурмагомедов: Асосий таққослаш

Кўрсаткич / Хусусият

Ислам Махачев

Хабиб Нурмагомедов

Унвонлар ва камарлар

Икки вазн тоифаси чемпиони (енгил ва ярим ўрта)

Енгил вазн чемпиони (3 марта ҳимоя)

Енгил вазн ҳимоялари

4 марта муваффақиятли ҳимоя

3 марта муваффақиятли ҳимоя

Жанг услуби

Универсал: ҳай-кик, дзюдо, подсечка, тизза зарбалари

«Илон»дек тинимсиз кураш ва жисмоний босим

Октагондаги тажриба

Кўпроқ жанглар ва ранг-баранг арсенал

Мағлубиятсиз рекорд (29-0) ва партер ҳукмронлиги

«Илон каби бўғиш ва бой арсенал»: Услублар тўқнашуви

Мендес икки дағистонлик афсонанинг октагондаги тактикаси ва имкониятларини таҳлил қилар экан, Исламнинг техник имкониятлари анча кенгроқ эканини таъкидлади:

"Ислам ҳамма нарсани қила олади — лоу-киклар, дзюдо усуллари, илиб йиқитишлар ва ҳалокатли ҳай-киклардан усталик билан фойдаланади. У барча кўникмаларни уйғунлаштира олади. Хабиб эса худди илон каби рақибларини тинимсиз босими билан бўғиб, чарчатиш эвазига синдирарди.", - деди Хавьер Мендес.

Икки вазн камарини эгаллаб, тарихий кўрсаткичларни янгилаётган Махачевнинг UFC тарихидаги энг буюк жангчи (GOAT) мақомига даъвогарлиги эндиликда ўз мураббийи томонидан ҳам расман тасдиқланмоқда.

Сизнингча, Ислам Махачев ҳақиқатан ҳам Хабиб Нурмагомедовдан устунроқ жангчими ёки Хабибнинг бенуқсон 29-0 рекордига ҳеч ким тенглаша олмайдими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ММА мухлиси бўлган барча дўстларингизга ушбу мунозарали баёнотни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью «Реал»нинг трансфер режасига аниқлик киритди...Моуринью «Реал»нинг трансфер режасига аниқлик киритди...Бугун, 12:21«Манчестер Сити» 22 ёшли яримҳимоячи учун музокара бошлади«Манчестер Сити» 22 ёшли яримҳимоячи учун музокара бошладиБугун, 12:17Жозе Моуринью Реал Мадрид жамоасида ўз қоидаларини ўрната бошладиЖозе Моуринью Реал Мадрид жамоасида ўз қоидаларини ўрната бошладиБугун, 12:16Стеве МкМанаман Реал Мадрид ва Жозе Моуринью ҳақида фикр билдирдиСтеве МкМанаман Реал Мадрид ва Жозе Моуринью ҳақида фикр билдирдиБугун, 11:31Ўзбекистон таэквондочилари Осиё Президент кубогининг илк кунидаёқ шоҳсупага кўтарилдиЎзбекистон таэквондочилари Осиё Президент кубогининг илк кунидаёқ шоҳсупага кўтарилдиБугун, 11:26«У дунёда тенгсиз!»: Флик «Барселона»га келган Родрининг асл кучини очиқлади«У дунёда тенгсиз!»: Флик «Барселона»га келган Родрининг асл кучини очиқладиБугун, 11:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди