Тошкент вилоятидаги даҳшатли ЙТҲда ота ва 5 ёшли фарзанд ҳалок бўлди
Тошкент вилоятида юз берган ЙТ оқибатида 39 ёшли ота ва унинг 5 ёшли фарзанди воқеа жойида ҳалок бўлди. 15 август куни соат 09:30 да Қорасув–Бўка–Бекобод йўлида қувиб ўтаётган Спарк йўли Кобалт томонидан сиқиб чиқарилгач, ағдарилиб кетган, Кобалт ҳайдовчиси эса воқеа жойидан қочган. Тошкент вилояти ИИББ тезкор-қидирув тадбирлари натижасида шу куннинг ўзида 30 ёшли Х.А.ни аниқлаб, қўлга олди.
Тошкент вилоятидаги автомобиль йўлида юз берган аянчли ЙТҲ бутун жамоатчиликни ларзага келтирди. Қувиб ўтиш чоғида йўли сиқиб қўйилган Spark ағдарилиб кетиши оқибатида ёш болакай ва унинг отаси воқеа жойида ҳаётдан кўз юмди. Фожиага сабабчи бўлиб, воқеа жойидан қочиб кетган Cobalt ҳайдовчиси қандай қилиб қўлга олинди ва унга қандай оғир жазо хавф солмоқда?
Тармоқда тарқалган видео: Сиқиб чиқиш ва даҳшатли ағдарилиш
Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган видеокадрларда Spark автомашинаси қувиб ўтиш манёврини амалга ошираётган вақтда, Cobalt унинг йўлини кескин сиқиб чиққани яққол кўринган. Натижада бошқарувни йўқотган Spark қарама-қарши йўналишга чиқиб кетиб, йўл чеккасига ағдарилиб кетган.
Cobalt ҳайдовчиси эса ёрдам кўрсатиш ўрнига воқеа жойидан номаълум томонга яширинган.
"Тошкент вилояти ИИББ томонидан олиб борилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида, шу куннинг ўзида воқеа жойидан қочиб кетган Cobalt ҳайдовчиси — 30 ёшли Х.А.нинг шахси аниқланиб, у тўлиқ қўлга олинди."
— Тошкент вилояти ИИББ расмий хабаридан
Фожиа тафсилотлари ва кўрилган чоралар
Кўрсаткич
Ҳолат ва тафсилотлар
Ҳодиса жойи ва вақти
Қорасув–Бўка–Бекобод йўли, 15 август, соат 09:30
Иштирокчи машиналар
Spark ҳамда воқеа жойидан қочган Cobalt
Қурбонлар ва жабрланганлар
39 ёшли ота ва 5 ёшли фарзанд вафот этди; бир нафар аёл оғир аҳволда шифохонада
Ҳайдовчининг шахси
30 ёшли Х.А. (Cobalt ҳайдовчиси қўлга олинган)
Қўзғатилган модда
ЖКнинг 266-моддаси 3-қисми «а» банди (Одамлар ўлимига сабаб бўлиш)
Оғир жиноий иш: Қонунчилик нима дейди?
«Миллар» дастурининг маълумотларига кўра, автоҳалокат оқибатида бир оиланинг икки аъзоси ҳалок бўлган, оғир жароҳат олган аёл эса шифокорлар назоратида қолмоқда.
Мазкур мудҳиш ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 266-моддаси 3-қисми «а» банди билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Айбдор деб топилган тақдирда ҳайдовчига узоқ йиллик озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин.
Сизнингча, йўлларда қувиб ўтиш вақтида бошқаларга қасддан халақит бериб, фожиа содир бўлгач қочиб кетиш ҳолатларига қарши жазо чоралари янада кучайтирилиши керакми?
Ўз муносабатингизни изоҳларда қолдиринг ва йўл ҳаракати хавфсизлиги учун барча ҳайдовчи танишларингизга ушбу огоҳлантирувчи хабарни улашинг!
…