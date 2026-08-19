Тошкент вилоятидаги даҳшатли ЙТҲда ота ва 5 ёшли фарзанд ҳалок бўлди

·3·Жамият
Тошкент вилоятидаги даҳшатли ЙТҲда ота ва 5 ёшли фарзанд ҳалок бўлди
Қисқача

Тошкент вилоятида юз берган ЙТ оқибатида 39 ёшли ота ва унинг 5 ёшли фарзанди воқеа жойида ҳалок бўлди. 15 август куни соат 09:30 да Қорасув–Бўка–Бекобод йўлида қувиб ўтаётган Спарк йўли Кобалт томонидан сиқиб чиқарилгач, ағдарилиб кетган, Кобалт ҳайдовчиси эса воқеа жойидан қочган. Тошкент вилояти ИИББ тезкор-қидирув тадбирлари натижасида шу куннинг ўзида 30 ёшли Х.А.ни аниқлаб, қўлга олди.

Тошкент вилоятидаги автомобиль йўлида юз берган аянчли ЙТҲ бутун жамоатчиликни ларзага келтирди. Қувиб ўтиш чоғида йўли сиқиб қўйилган Spark ағдарилиб кетиши оқибатида ёш болакай ва унинг отаси воқеа жойида ҳаётдан кўз юмди. Фожиага сабабчи бўлиб, воқеа жойидан қочиб кетган Cobalt ҳайдовчиси қандай қилиб қўлга олинди ва унга қандай оғир жазо хавф солмоқда?

Тармоқда тарқалган видео: Сиқиб чиқиш ва даҳшатли ағдарилиш

Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган видеокадрларда Spark автомашинаси қувиб ўтиш манёврини амалга ошираётган вақтда, Cobalt унинг йўлини кескин сиқиб чиққани яққол кўринган. Натижада бошқарувни йўқотган Spark қарама-қарши йўналишга чиқиб кетиб, йўл чеккасига ағдарилиб кетган.

Cobalt ҳайдовчиси эса ёрдам кўрсатиш ўрнига воқеа жойидан номаълум томонга яширинган.

"Тошкент вилояти ИИББ томонидан олиб борилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида, шу куннинг ўзида воқеа жойидан қочиб кетган Cobalt ҳайдовчиси — 30 ёшли Х.А.нинг шахси аниқланиб, у тўлиқ қўлга олинди."

Тошкент вилояти ИИББ расмий хабаридан

Фожиа тафсилотлари ва кўрилган чоралар

Кўрсаткич

Ҳолат ва тафсилотлар

Ҳодиса жойи ва вақти

Қорасув–Бўка–Бекобод йўли, 15 август, соат 09:30

Иштирокчи машиналар

Spark ҳамда воқеа жойидан қочган Cobalt

Қурбонлар ва жабрланганлар

39 ёшли ота ва 5 ёшли фарзанд вафот этди; бир нафар аёл оғир аҳволда шифохонада

Ҳайдовчининг шахси

30 ёшли Х.А. (Cobalt ҳайдовчиси қўлга олинган)

Қўзғатилган модда

ЖКнинг 266-моддаси 3-қисми «а» банди (Одамлар ўлимига сабаб бўлиш)

Оғир жиноий иш: Қонунчилик нима дейди?

«Миллар» дастурининг маълумотларига кўра, автоҳалокат оқибатида бир оиланинг икки аъзоси ҳалок бўлган, оғир жароҳат олган аёл эса шифокорлар назоратида қолмоқда.

Мазкур мудҳиш ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 266-моддаси 3-қисми «а» банди билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда. Айбдор деб топилган тақдирда ҳайдовчига узоқ йиллик озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин.

Сизнингча, йўлларда қувиб ўтиш вақтида бошқаларга қасддан халақит бериб, фожиа содир бўлгач қочиб кетиш ҳолатларига қарши жазо чоралари янада кучайтирилиши керакми?

Ўз муносабатингизни изоҳларда қолдиринг ва йўл ҳаракати хавфсизлиги учун барча ҳайдовчи танишларингизга ушбу огоҳлантирувчи хабарни улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олиндиТошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олиндиБугун, 12:26Ролик учган ёшлар ИИО ходимлари талабига бўйсунмадиРолик учган ёшлар ИИО ходимлари талабига бўйсунмадиКеча, 21:15Намангандаги қурилиш бозорда ёнғин чиқдиНамангандаги қурилиш бозорда ёнғин чиқдиКеча, 20:271 курсга кирганлар учун муҳим хабар: талабалар ётоқхонасига ариза қабул қилиш бошланди1 курсга кирганлар учун муҳим хабар: талабалар ётоқхонасига ариза қабул қилиш бошландиКеча, 16:01Сирдарё вилоятида эридан ўч олиш учун икки фарзандини бўғиб ўлдирган аёлга қамоқ жазоси берилдиСирдарё вилоятида эридан ўч олиш учун икки фарзандини бўғиб ўлдирган аёлга қамоқ жазоси берилдиКеча, 15:56Ўзбекистонда ярим йилда 70 ёшдан ошган 29 нафар эркак ота бўлдиЎзбекистонда ярим йилда 70 ёшдан ошган 29 нафар эркак ота бўлдиКеча, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди