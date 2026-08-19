Жозе Моуриню Родри трансфери ва Реал Мадриднинг қизиқишига изоҳ берди

·2·Спорт
Жозе Моуриню Родри трансфери ва Реал Мадриднинг қизиқишига изоҳ берди
Қисқача

Жозе Моуриню Реал Мадрид Родри билан шартнома имзолаш учун жиддий ҳаракат қилгани, бироқ футболчининг иккиланишлари клуб позициясига таъсир қилганини айтди. Мураббийнинг сўзларига кўра, у яримҳимоячи билан шахсан икки бор мулоқот қилган ва унга жозибадор молиявий ҳамда спорт шартномасини таклиф этган. Моуриню Родри истисно даражадаги футболчи эканини таъкидлаб, унга энг яхши тилакларини билдирди.

Мадриднинг Реал клуби бош мураббийи Жозе Моуриню яримҳимоячи Родри билан боғлиқ вазият ва унинг каталонияликлар сафига ўтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга ўз муносабатини билдирди. Эл Чирингуито нашрига берган интервюсида португалиялик мутахассис пойтахт клуби ушбу жаҳон чемпионини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракат қилгани, бироқ футболчининг иккиланишлари клуб позициясига таъсир қилганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Тони Кроос ва Лука Модрич даври якунига етгач, кўпчилик мутахассислар Родрини Реал Мадрид майдон марказидаги темпни назорат қилувчи идеал номзод сифатида кўраётган эди. Бироқ футболчининг Манчестер Сити клубидан Барселона томон йўналиш олиши мадридликлар мухлислари учун кутилмаган ҳолат бўлди. Шунга қарамай, Жозе Моуриню бу вазиятни мағлубият сифатида қабул қилмасликка чақирди.

Трансфердаги иккиланишлар ва мураббий позицияси

Моуринюнинг сўзларига кўра, у яримҳимоячи билан шахсан икки бор мулоқот қилган ва Реал Мадрид футболчига жуда жозибадор молиявий ҳамда спорт шартномасини таклиф этган. “Родри шубҳаланди, иккиланди ва унинг бу иккиланишлари менда ҳам саволлар туғдирди”, – дея тан олди мураббий интервюда.

Тажрибали мутахассис Мадрид клубининг даражаси ўта юқори эканлигини, шунинг учун ҳам жамоага келиш-келмаслик ҳақида ўйланиб қоладиган футболчилар керак эмаслигини очиқ айтди. Агар қироллик клубидан таклиф тушса, футболчининг муносабати дарҳол “Қачон келишим керак?” деган жавобдан иборат бўлиши лозимлигини уқтирди.

Таркибга бўлган тўлиқ ишонч

Goal.com хабар беришича, шунга қарамай, Жозе Моуриню испан футболчисига нисбатан илиқ фикрларни билдириб, унинг клубга нисбатан ҳурмат билан ёндашганини эътироф этди. “У истисно даражадаги футболчи ва бизга нисбатан жуда ҳурмат билан муомалада бўлди. Унга фақат энг яхши тилакларни тилайман”, – деди мураббий ҳазоромуз тарзда рақиб жамоа вакилига омад тилашини қўшимча қилиб.

Таркибдаги мавжуд футболчиларнинг имкониятларига тўхталаркан, Моуриню жамоада марказий чизиқ футболчилари етишмаётгани ҳақидаги иддаоларни қатъиян рад этди. У ўз ихтиёридаги мавжуд истеъдодларга ва жамоанинг ривожланиш жараёнига тўлиқ ишонишини билдирди.

Трансфер ойнаси ҳали очиқлигига қарамай, мураббийнинг фикрича, ҳозирги таркиб унинг барча талабларини тўлақонли қаноатлантиради. “Менга Родри керак эмас. Бизда футболчилар етарли. Трансфер ойнаси очиқлигини инкор этмайман, бироқ бу масала мен учун ёпилган – ҳа, тамом. Мен бу таркибни чин дилдан жуда яхши кўраман”, дея якун ясади Жозе Моуриню.

Жозе МоуринюРеал МадридРодриБарселонаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ва Родри трансфери: Жозе Моуриню нима дейдиРеал Мадрид ва Родри трансфери: Жозе Моуриню нима дейдиБугун, 12:38Ювентус Артур Мелонинг шартномасини муддатидан олдин бекор қилмоқчиЮвентус Артур Мелонинг шартномасини муддатидан олдин бекор қилмоқчиБугун, 12:33Хавьер Мендес Махачев ва Нурмагомедов ўртасидаги фарқларни очиқлади...Хавьер Мендес Махачев ва Нурмагомедов ўртасидаги фарқларни очиқлади...Бугун, 12:30Моуринью «Реал»нинг трансфер режасига аниқлик киритди...Моуринью «Реал»нинг трансфер режасига аниқлик киритди...Бугун, 12:21«Манчестер Сити» 22 ёшли яримҳимоячи учун музокара бошлади«Манчестер Сити» 22 ёшли яримҳимоячи учун музокара бошладиБугун, 12:17Жозе Моуринью Реал Мадрид жамоасида ўз қоидаларини ўрната бошладиЖозе Моуринью Реал Мадрид жамоасида ўз қоидаларини ўрната бошладиБугун, 12:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди