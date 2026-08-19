Жозе Моуриню Родри трансфери ва Реал Мадриднинг қизиқишига изоҳ берди
Жозе Моуриню Реал Мадрид Родри билан шартнома имзолаш учун жиддий ҳаракат қилгани, бироқ футболчининг иккиланишлари клуб позициясига таъсир қилганини айтди. Мураббийнинг сўзларига кўра, у яримҳимоячи билан шахсан икки бор мулоқот қилган ва унга жозибадор молиявий ҳамда спорт шартномасини таклиф этган. Моуриню Родри истисно даражадаги футболчи эканини таъкидлаб, унга энг яхши тилакларини билдирди.
Мадриднинг Реал клуби бош мураббийи Жозе Моуриню яримҳимоячи Родри билан боғлиқ вазият ва унинг каталонияликлар сафига ўтиши мумкинлиги ҳақидаги хабарларга ўз муносабатини билдирди. Эл Чирингуито нашрига берган интервюсида португалиялик мутахассис пойтахт клуби ушбу жаҳон чемпионини ўз сафига қўшиб олиш учун жиддий ҳаракат қилгани, бироқ футболчининг иккиланишлари клуб позициясига таъсир қилганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Тони Кроос ва Лука Модрич даври якунига етгач, кўпчилик мутахассислар Родрини Реал Мадрид майдон марказидаги темпни назорат қилувчи идеал номзод сифатида кўраётган эди. Бироқ футболчининг Манчестер Сити клубидан Барселона томон йўналиш олиши мадридликлар мухлислари учун кутилмаган ҳолат бўлди. Шунга қарамай, Жозе Моуриню бу вазиятни мағлубият сифатида қабул қилмасликка чақирди.
Трансфердаги иккиланишлар ва мураббий позициясиМоуринюнинг сўзларига кўра, у яримҳимоячи билан шахсан икки бор мулоқот қилган ва Реал Мадрид футболчига жуда жозибадор молиявий ҳамда спорт шартномасини таклиф этган. “Родри шубҳаланди, иккиланди ва унинг бу иккиланишлари менда ҳам саволлар туғдирди”, – дея тан олди мураббий интервюда.
Тажрибали мутахассис Мадрид клубининг даражаси ўта юқори эканлигини, шунинг учун ҳам жамоага келиш-келмаслик ҳақида ўйланиб қоладиган футболчилар керак эмаслигини очиқ айтди. Агар қироллик клубидан таклиф тушса, футболчининг муносабати дарҳол “Қачон келишим керак?” деган жавобдан иборат бўлиши лозимлигини уқтирди.
Таркибга бўлган тўлиқ ишончGoal.com хабар беришича, шунга қарамай, Жозе Моуриню испан футболчисига нисбатан илиқ фикрларни билдириб, унинг клубга нисбатан ҳурмат билан ёндашганини эътироф этди. “У истисно даражадаги футболчи ва бизга нисбатан жуда ҳурмат билан муомалада бўлди. Унга фақат энг яхши тилакларни тилайман”, – деди мураббий ҳазоромуз тарзда рақиб жамоа вакилига омад тилашини қўшимча қилиб.
Таркибдаги мавжуд футболчиларнинг имкониятларига тўхталаркан, Моуриню жамоада марказий чизиқ футболчилари етишмаётгани ҳақидаги иддаоларни қатъиян рад этди. У ўз ихтиёридаги мавжуд истеъдодларга ва жамоанинг ривожланиш жараёнига тўлиқ ишонишини билдирди.
Трансфер ойнаси ҳали очиқлигига қарамай, мураббийнинг фикрича, ҳозирги таркиб унинг барча талабларини тўлақонли қаноатлантиради. “Менга Родри керак эмас. Бизда футболчилар етарли. Трансфер ойнаси очиқлигини инкор этмайман, бироқ бу масала мен учун ёпилган – ҳа, тамом. Мен бу таркибни чин дилдан жуда яхши кўраман”, дея якун ясади Жозе Моуриню.
…