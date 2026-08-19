Жозе Моуринью Реал Мадрид жамоасида ўз қоидаларини ўрната бошлади
Жозе Моуринью Валдебебас базасида бир ойдан ортиқ вақт ишлаб, Реал Мадрид кийиниш хонасида қатъий интизом, машаққатли меҳнат ва масъулиятга асосланган фалсафани жорий қила бошлади. У жамоа етакчилари билан учрашиб, кўплаб футболчилар билан якка тартибда суҳбатлашди ва олдиндаги мавсум мақсадлари учун муҳим қоидаларни белгилади.
Таниқли мураббий Жозе Моуринью Вальдебебас базасида бир ойдан ортиқ вақт мобайнида фаолият юритиб, Реал Мадрид кийиниш хонасида қатъий интизом, машаққатли меҳнат ва масъулиятга асосланган янги фалсафани жорий қила бошлади. Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, португалиялик мутахассис жамоа етакчилари билан учрашувлар ўтказиб, ўз идорасига ташриф буюрган аксарият футболчилар билан якка тартибда суҳбатлашган ва олдиндаги мавсум мақсадларига эришиш йўлида муҳим қоидаларни белгилаб берган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Моуриньюнинг ушбу қатъий ҳаракатлари клуб ички муҳитини тубдан ўзгартиришга қаратилган бўлиб, у ўйинчиларга имтиёзларнинг чегараси борлигини ва мураббий ҳамда футболчилар ўртасидаги муносабатлар ҳар икки томоннинг масъулиятига таяниши шартлигини уқтирмоқда. Испания матбуотининг ёзишича, бу каби ёндашув жамоанинг жорий мавсумдаги натижаларига ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
Netflix ҳужжатли фильми ва ўтмиш сабоқлариMarca нашрининг таъкидлашича, Жозе Моуриньюнинг Netflix платформасида намойиш этилган ҳужжатли фильмининг вақти ва мазмуни ўзига хос рамзий маънога эга. Фильм мураббийнинг шахсияти, кийиниш хоналари билан ишлаш услуби ҳамда Реал Мадрид таркибида татбиқ этишга интилаётган менталитетини яққол очиб беради.
Ҳужжатли фильмда мутахассиснинг Мадрид клубидаги аввалги даври, хусусан, ўша вақтдаги жамоа сардори Икерй Касиляс билан бўлган муносабатлари ҳам эсга олинган. Моуриньюнинг сўзларига кўра, ўша пайтдаги дастлабки учрашувларда футболчилар томонидан таътил кунлари, машғулотлар жадвали ва йиғинларни ўтказиш тартиби бўйича қатор талаблар қўйилган эди.
Шу ўринда португалиялик мураббий ўзининг Netflix'даги фильмида қуйидаги фикрларни билдириб ўтган:
- Қисқа вақт ичида уларнинг эркалатиб юборилганини англаб етдим.
- Кийиниш хонаси имтиёзлар чегарасини тушуниб етиши шарт.
- Мураббий ва футболчилар ўртасидаги муносабатлар ҳар икки томон масъулиятига асосланиши керак.
Янги талаблар ва қатъий қоидалар қироллик клубининг келгуси ўйинларида қандай самара бериши мутахассислар ва мухлисларнинг диққат марказида турибди. Жозе Моуриньюнинг бу каби қатъий қарорлари Реал Мадрид футболчиларини мавсум давомида янада уюшқоқ ҳаракат қилишга ундаши шубҳасиз.
…