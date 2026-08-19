Жозе Моуринью Реал Мадрид жамоасида ўз қоидаларини ўрната бошлади

·2·Спорт
Жозе Моуринью Реал Мадрид жамоасида ўз қоидаларини ўрната бошлади
Қисқача

Жозе Моуринью Валдебебас базасида бир ойдан ортиқ вақт ишлаб, Реал Мадрид кийиниш хонасида қатъий интизом, машаққатли меҳнат ва масъулиятга асосланган фалсафани жорий қила бошлади. У жамоа етакчилари билан учрашиб, кўплаб футболчилар билан якка тартибда суҳбатлашди ва олдиндаги мавсум мақсадлари учун муҳим қоидаларни белгилади.

Таниқли мураббий Жозе Моуринью Вальдебебас базасида бир ойдан ортиқ вақт мобайнида фаолият юритиб, Реал Мадрид кийиниш хонасида қатъий интизом, машаққатли меҳнат ва масъулиятга асосланган янги фалсафани жорий қила бошлади. Marca нашри тарқатган маълумотларга кўра, португалиялик мутахассис жамоа етакчилари билан учрашувлар ўтказиб, ўз идорасига ташриф буюрган аксарият футболчилар билан якка тартибда суҳбатлашган ва олдиндаги мавсум мақсадларига эришиш йўлида муҳим қоидаларни белгилаб берган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Моуриньюнинг ушбу қатъий ҳаракатлари клуб ички муҳитини тубдан ўзгартиришга қаратилган бўлиб, у ўйинчиларга имтиёзларнинг чегараси борлигини ва мураббий ҳамда футболчилар ўртасидаги муносабатлар ҳар икки томоннинг масъулиятига таяниши шартлигини уқтирмоқда. Испания матбуотининг ёзишича, бу каби ёндашув жамоанинг жорий мавсумдаги натижаларига ижобий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

Netflix ҳужжатли фильми ва ўтмиш сабоқлари

Marca нашрининг таъкидлашича, Жозе Моуриньюнинг Netflix платформасида намойиш этилган ҳужжатли фильмининг вақти ва мазмуни ўзига хос рамзий маънога эга. Фильм мураббийнинг шахсияти, кийиниш хоналари билан ишлаш услуби ҳамда Реал Мадрид таркибида татбиқ этишга интилаётган менталитетини яққол очиб беради.

Ҳужжатли фильмда мутахассиснинг Мадрид клубидаги аввалги даври, хусусан, ўша вақтдаги жамоа сардори Икерй Касиляс билан бўлган муносабатлари ҳам эсга олинган. Моуриньюнинг сўзларига кўра, ўша пайтдаги дастлабки учрашувларда футболчилар томонидан таътил кунлари, машғулотлар жадвали ва йиғинларни ўтказиш тартиби бўйича қатор талаблар қўйилган эди.

Шу ўринда португалиялик мураббий ўзининг Netflix'даги фильмида қуйидаги фикрларни билдириб ўтган:

  • Қисқа вақт ичида уларнинг эркалатиб юборилганини англаб етдим.
  • Кийиниш хонаси имтиёзлар чегарасини тушуниб етиши шарт.
  • Мураббий ва футболчилар ўртасидаги муносабатлар ҳар икки томон масъулиятига асосланиши керак.
Marca таҳлилчиларининг фикрича, айнан шу эпизод Моуринью ҳозирги даврда мустаҳкамлашни истаган асосий ғоялардан бирини ифодалайди. Жамоа ичида тартиб-интизомни биринчи ўринга қўяётган мураббий футболчилардан профессионал ёндашувни талаб қилмоқда.

Янги талаблар ва қатъий қоидалар қироллик клубининг келгуси ўйинларида қандай самара бериши мутахассислар ва мухлисларнинг диққат марказида турибди. Жозе Моуриньюнинг бу каби қатъий қарорлари Реал Мадрид футболчиларини мавсум давомида янада уюшқоқ ҳаракат қилишга ундаши шубҳасиз.

Реал МадридЖозе МоуриньюMarcaЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо «Реал»нинг трансфер режасига аниқлик киритди...Моуриньо «Реал»нинг трансфер режасига аниқлик киритди...Бугун, 12:21«Манчестер Сити» 22 ёшли яримҳимоячи учун музокара бошлади«Манчестер Сити» 22 ёшли яримҳимоячи учун музокара бошладиБугун, 12:17Стеве МкМанаман Реал Мадрид ва Жозе Моуринью ҳақида фикр билдирдиСтеве МкМанаман Реал Мадрид ва Жозе Моуринью ҳақида фикр билдирдиБугун, 11:31Ўзбекистон таэквондочилари Осиё Президент кубогининг илк кунидаёқ шоҳсупага кўтарилдиЎзбекистон таэквондочилари Осиё Президент кубогининг илк кунидаёқ шоҳсупага кўтарилдиБугун, 11:26«У дунёда тенгсиз!»: Флик «Барселона»га келган Родрининг асл кучини очиқлади«У дунёда тенгсиз!»: Флик «Барселона»га келган Родрининг асл кучини очиқладиБугун, 11:19Джамал Мусиала ўзида аниқланган неврологик муаммо ҳақида гапирдиДжамал Мусиала ўзида аниқланган неврологик муаммо ҳақида гапирдиБугун, 11:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди