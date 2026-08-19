Президент имзолаган қонун тадбиркорларга қандай енгилликлар бермоқда?
Президент Шоукат Мирзиёев имзолаган қонун тадбиркорлик субектлари фаолиятини тўхтатиб туришни, фавқулодда ҳолатлардан ташқари, фақат суд орқали амалга оширишни белгилади. Тадбиркорлар календар йилдаги жами даромадига кўра кичик, ўрта ва йирик тоифаларга ажратилади, ўрта бизнес учун бу кўрсаткич 10 млрд сўмдан 100 млрд сўмгача, йирик бизнес учун эса 100 млрд сўмдан юқори этиб белгиланди.
Ўзбекистонда тадбиркорлик фаолиятини ҳимоя қилиш ва хусусий секторни молиявий-ҳуқуқий қўллаб-қувватлаш бўйича муҳим тарихий қадам ташланди. Президент Шавкат Мирзиёев томонидан имзоланган янги қонун бизнес тоифаларини даромад асосида қайта таснифлаб, давлат органларининг фаолиятни тўхтатиб қўйиш ваколатларини кескин чеклади. Бизнес эгалари учун яратилган асосий имтиёзлар ва устуворликлар нималардан иборат?
Бизнесни таснифлашнинг янги даромад мезонлари
Янги ҳужжат билан тадбиркорлик субъектлари даромадига қараб аниқ уч тоифага ажратилди:
"Эндиликда тадбиркорлик субъектларининг қайси тоифага кириши уларнинг календарь йил давомидаги жами даромади асосида белгиланади: кичик (ЯТТ, микрофирмалар), ўрта (10 млрд сўмдан 100 млрд сўмгача) ҳамда йирик (100 млрд сўмдан юқори)."
Тадбиркорлик тоифалари ва асосий мезонлар
Тоифа
Тадбиркорлик турлари
Календарь йилдаги жами даромад мезони
Кичик бизнес
Якка тартибдаги тадбиркорлар (ЯТТ), микрофирмалар, кичик корхоналар
Тегишли тартибда белгиланган меъёрлар
Ўрта бизнес
Ривожланаётган ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш корхоналари
10 млрд сўмдан 100 млрд сўмгача
Йирик бизнес
Корпорациялар ва йирик ишлаб чиқарувчилар
100 млрд сўмдан юқори
Давлат кўмаги, солиқ имтиёзлари ва маҳаллий маҳсулот устуворлиги
Қонун билан давлат томонидан кўрсатиладиган ёрдам турлари ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланди:
Молиявий кўмак: Грантлар ажратиш, кредит фоизларининг бир қисмини компенсация қилиш, давлат кафолати остида имтиёзли кредитлар тақдим этиш.
Мулкий ва инфратузилмавий ёрдам: Давлат объектларини ижарага бериш, корхоналарни ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқларига улаш ва йўл инфратузилмасини яратиш.
Маҳаллий маҳсулот устуворлиги: Давлат харидларида импорт ўрнини босувчи маҳаллий ишлаб чиқарувчиларга устуворлик бериш.
«Масъулиятли бизнес» реестри ва фаолиятни тўхтатишдаги қатъий чеклов
Қонунга илк бор «Барқарорлик рейтинги» ҳамда «Масъулиятли бизнес юритиш» тушунчалари киритилди. Атроф-муҳитга зарар етказмайдиган, коррупцияга қарши чоралар кўрган ва солиқларни ўз вақтида тўлайдиган тадбиркорлар алоҳида реестрга киритилиб, уларга қўшимча солиқ, божхона ва грант имтиёзлари берилади.
Энг муҳими, назорат органларининг тадбиркор фаолиятини асоссиз тўхтатиб қўйишига чек қўйилди:
"Тадбиркорлик субъекти фаолиятини тўхтатиб туриш фақатгина суд томонидан қўлланилади. Назорат органлари фақат фавқулодда ҳолатлардагина қисқа муддатга тўхтатиб, зудлик билан судга мурожаат қилиши шарт."
Ушбу қонун расмий эълон қилинган кундан эътиборан 3 ой ўтгач тўлиқ кучга киради.
Сизнингча, бизнес фаолиятини тўхтатишнинг фақат суд орқали амалга оширилиши тадбиркорларни турли назоратчилар босимидан тўлиқ ҳимоя қила оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва бизнес эгаси бўлган ҳамкорларингиз ҳамда тадбиркор дўстларингизга ушбу муҳим қонуний янгиликни дарҳол улашинг!
…