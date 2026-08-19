Президент имзолаган қонун тадбиркорларга қандай енгилликлар бермоқда?

·20·Иқтисодиёт
Президент имзолаган қонун тадбиркорларга қандай енгилликлар бермоқда?
Қисқача

Президент Шоукат Мирзиёев имзолаган қонун тадбиркорлик субектлари фаолиятини тўхтатиб туришни, фавқулодда ҳолатлардан ташқари, фақат суд орқали амалга оширишни белгилади. Тадбиркорлар календар йилдаги жами даромадига кўра кичик, ўрта ва йирик тоифаларга ажратилади, ўрта бизнес учун бу кўрсаткич 10 млрд сўмдан 100 млрд сўмгача, йирик бизнес учун эса 100 млрд сўмдан юқори этиб белгиланди.

Ўзбекистонда тадбиркорлик фаолиятини ҳимоя қилиш ва хусусий секторни молиявий-ҳуқуқий қўллаб-қувватлаш бўйича муҳим тарихий қадам ташланди. Президент Шавкат Мирзиёев томонидан имзоланган янги қонун бизнес тоифаларини даромад асосида қайта таснифлаб, давлат органларининг фаолиятни тўхтатиб қўйиш ваколатларини кескин чеклади. Бизнес эгалари учун яратилган асосий имтиёзлар ва устуворликлар нималардан иборат?

Бизнесни таснифлашнинг янги даромад мезонлари

Янги ҳужжат билан тадбиркорлик субъектлари даромадига қараб аниқ уч тоифага ажратилди:

"Эндиликда тадбиркорлик субъектларининг қайси тоифага кириши уларнинг календарь йил давомидаги жами даромади асосида белгиланади: кичик (ЯТТ, микрофирмалар), ўрта (10 млрд сўмдан 100 млрд сўмгача) ҳамда йирик (100 млрд сўмдан юқори)."

Тадбиркорлик тоифалари ва асосий мезонлар

Тоифа

Тадбиркорлик турлари

Календарь йилдаги жами даромад мезони

Кичик бизнес

Якка тартибдаги тадбиркорлар (ЯТТ), микрофирмалар, кичик корхоналар

Тегишли тартибда белгиланган меъёрлар

Ўрта бизнес

Ривожланаётган ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш корхоналари

10 млрд сўмдан 100 млрд сўмгача

Йирик бизнес

Корпорациялар ва йирик ишлаб чиқарувчилар

100 млрд сўмдан юқори

Давлат кўмаги, солиқ имтиёзлари ва маҳаллий маҳсулот устуворлиги

Қонун билан давлат томонидан кўрсатиладиган ёрдам турлари ҳуқуқий жиҳатдан мустаҳкамланди:

  • Молиявий кўмак: Грантлар ажратиш, кредит фоизларининг бир қисмини компенсация қилиш, давлат кафолати остида имтиёзли кредитлар тақдим этиш.

  • Мулкий ва инфратузилмавий ёрдам: Давлат объектларини ижарага бериш, корхоналарни ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқларига улаш ва йўл инфратузилмасини яратиш.

  • Маҳаллий маҳсулот устуворлиги: Давлат харидларида импорт ўрнини босувчи маҳаллий ишлаб чиқарувчиларга устуворлик бериш.

«Масъулиятли бизнес» реестри ва фаолиятни тўхтатишдаги қатъий чеклов

Қонунга илк бор «Барқарорлик рейтинги» ҳамда «Масъулиятли бизнес юритиш» тушунчалари киритилди. Атроф-муҳитга зарар етказмайдиган, коррупцияга қарши чоралар кўрган ва солиқларни ўз вақтида тўлайдиган тадбиркорлар алоҳида реестрга киритилиб, уларга қўшимча солиқ, божхона ва грант имтиёзлари берилади.

Энг муҳими, назорат органларининг тадбиркор фаолиятини асоссиз тўхтатиб қўйишига чек қўйилди:

"Тадбиркорлик субъекти фаолиятини тўхтатиб туриш фақатгина суд томонидан қўлланилади. Назорат органлари фақат фавқулодда ҳолатлардагина қисқа муддатга тўхтатиб, зудлик билан судга мурожаат қилиши шарт."

Ушбу қонун расмий эълон қилинган кундан эътиборан 3 ой ўтгач тўлиқ кучга киради.

Сизнингча, бизнес фаолиятини тўхтатишнинг фақат суд орқали амалга оширилиши тадбиркорларни турли назоратчилар босимидан тўлиқ ҳимоя қила оладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва бизнес эгаси бўлган ҳамкорларингиз ҳамда тадбиркор дўстларингизга ушбу муҳим қонуний янгиликни дарҳол улашинг!

ЎзбекистонШавкат Мирзиёев
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

20 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда20 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 11:2519 август учун валюта курслари эълон қилинди19 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 18:33Корея технологияси Ўзбекистонда қорамоллар наслдорлигини оширмоқдаКорея технологияси Ўзбекистонда қорамоллар наслдорлигини оширмоқдаКеча, 15:3719 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда19 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 13:30Янги қарор: 2027 йилдан бўлиб тўлаш (рассрочка) қандай тартибга солинади?Янги қарор: 2027 йилдан бўлиб тўлаш (рассрочка) қандай тартибга солинади?17.08, 22:1218 август учун валюта курслари эълон қилинди18 август учун валюта курслари эълон қилинди17.08, 17:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда