NASA Falcon 9 ракетаси қулаган ой кратери суратини эълон қилди

·2·Техно
NASA Falcon 9 ракетаси қулаган ой кратери суратини эълон қилди
Қисқача

NASA Ой юзасида Falcon 9 ракетасининг юқори босқичи урилиши натижасида ҳосил бўлган янги кратернинг илк аниқ суратларини эълон қилди. Тўқнашув 5-август куни оғирлиги тўрт тонна бўлган ракета босқичи соатига тахминан 8700 километр тезликда Ойга урилиши оқибатида юз берган. NASAнинг ЛРО аппарати кратерни 11-12-август кунлари суратга олган ва унинг кенглиги 18 метр, чуқурлиги эса 3 метрдан ошмаслиги аниқланган.

АҚШнинг ук-космик агентлиги NASA ой юзасида ҳосил бўлган янги кратернинг илк аниқ суратларини тақдим этди. Ушбу из қолдиқ SpaceX компаниясига тегишли бўлган Falcon 9 ракетасининг юқори босқич қисми Ойга бориб урилиши натижасида юзага келган бўлиб, мазкур ҳодиса коинотни тадқиқ этиш тарихидаги муҳим илмий кузатувлардан бирига айланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур тўқнашув жорий йилнинг 5-август санасида содир бўлган. Оғирлиги тўрт тоннани ташкил этувчи ракетанинг юқори босқичи Ой сиртига соатига тахминан 8700 километр тезликда келиб урилган. Аввалроқ Жанубий Кореянинг Данури ой зонди ушбу қулаш жараёнининг олдидан ва ундан кейин олинган суратларни юборган эди, бироқ сўнгги кадрлар космик тадқиқотлар кўламини янада кенгайтирди.

Ой ректификацияси ва янги суратлар

NASAнинг Лунний разведивателний орбиталний аппарати (ЛРО) ёрдамида олинган янги суратлар 11–12-август кунлари қайд этилган. Илмий таҳлиллар учун ҳар бир тасвир икки баробар катталаштирилиб, кенглиги тахминан 300 метр бўлган Ой сиртининг кичик участкаси мукаммал ўрганиб чиқилди.

Агентлик вакилларининг тушунтиришича, ЛРО космик аппарати керакли ҳудудни суратга олиши учун унинг объективига тушишини олти кун давомида кутишига тўғри келган. Турли бурчаклар ва ёритилганлик даражасида олинган тасвирлар олимларга кратернинг ўзига хос хусусиятларини аниқ баҳолаш имконини берди.

Кратернинг ўлчамлари ва тузилиши

Олинган маълумотларга кўра, ҳосил бўлган кратернинг кенглиги 18 метрни ташкил қилади. Тушаётган қуёш соясига қараб аниқланишича, унинг чуқурлиги эса 3 метрдан ошмайди. Бу эса объектнинг кутилганидан бироз яссироқ шаклда ҳосил бўлганини кўрсатади.

Мутахассислар суратлар устида ишлаётиб, кратер атрофида тарқалган турли хил нурли чизиқларни ҳам аниқлашди:

  • Тўқроқ рангли чизиқлар — узоқ вақт давомида қуёш шамоли, космик нурлар ва микрометеоритлар зарбасига учраган сиртқи чанг ҳамда тош қатламлари.
  • Ёруғ рангли чизиқлар — Ой сиртининг туб қатламларидан юқорига отилиб чиққан мутлақо янги ва тоза материал қолдиқлари.
Эслатиб ўтамиз, SpaceX компаниясининг Falcon 9 ракетаси жорий йилнинг январ ойида коинотга учирилган эди. У АҚШнинг Блуе Гҳост 1 қўниш модули ҳамда Япониянинг испасе компаниясига қарашли Ресилиенсе станциясини Ой парвози траекториясига муваффақиятли олиб чиққан эди.

Фойдали юк ажратиб олингандан сўнг, ракетанинг юқори босқичида Ерга қайтиш учун етарли ёқилғи қолмаган. Оқибатда у ўзича ҳаракатланиб, Ой томон йўналиш олган ва якунда август ойида унинг сиртига келиб урилиб, мана шундай улкан изни қолдирган.

NASAFalcon 9SpaceXОйЛРО
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk Goldman Sachsнинг космик иқтисодиёт прогнозига қўшилмадиElon Musk Goldman Sachsнинг космик иқтисодиёт прогнозига қўшилмадиБугун, 11:58HarmonyOS 6 операцион тизими 80 миллиондан ортиқ қурилмага ўрнатилдиHarmonyOS 6 операцион тизими 80 миллиондан ортиқ қурилмага ўрнатилдиБугун, 11:23Honor дунёдаги биринчи 2-нм чипли букланувчи телефонни тайёрламоқдаHonor дунёдаги биринчи 2-нм чипли букланувчи телефонни тайёрламоқдаБугун, 10:52OpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиOpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиБугун, 08:25OpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиOpenAI ўсмирлар учун махсус ChatGPT версиясини ишга туширадиБугун, 08:25Telegram .грам домен зонаси учун ариза топширдиTelegram .грам домен зонаси учун ариза топширдиБугун, 08:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди