Ювентус Артур Мелонинг шартномасини муддатидан олдин бекор қилмоқчи

·2·Спорт
Ювентус Артур Мелонинг шартномасини муддатидан олдин бекор қилмоқчи
Қисқача

Ювентус Артур Мело билан 2027-йилнинг июнигача мўлжалланган шартномани муддатидан олдин ўзаро бекор қилиш бўйича музокара олиб бормоқда. Бу қарор бош мураббий режаларига кирмайдиган ва юқори маош олувчи футболчилардан қутулиш сиёсатининг бир қисми ҳисобланади. Артур Мело 2020-йилда Барселонадан Ювентусга ўтган, бироқ асосий таркибда мустаҳкам ўрин эгаллай олмаган ва кейинчалик Ливерпул, Фиорентина, Жирона ҳамда Гремиода ижара асосида ўйнаган.

Туриннинг Ювентус клуби яримҳимоячи Артур Мело билан амалдаги келишувни муддатидан аввал якунлаш устида ишламоқда. 2020-йилда катта умидлар билан сафга қўшилган бразилиялик футболчининг Италиядаги фаолияти кутилганидек кечмади ва томонлар шартномани ўзаро бекор қилиш орқали тўлақонли хайрлашишни маъқул топмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sport Италиа хабар беришича, клуб раҳбарияти ва футболчи ўртасидаги амалдаги шартнома 2027-йилнинг июнигача мўлжалланган эди. Бироқ томонлар битимни эртароқ тугатиб, ҳар икки тарафга ҳам янги имкониятлар эшигини очиш устида музокаралар олиб бормоқда. Бу қадам Турин клубининг таркибдаги бош мураббий режаларига кирмайдиган ва юқори маош олувчи ўйинчилардан қутулиш сиёсатининг бир қисмидир.

Артурнинг Турин ва Европадаги саргузаштлари

Эслатиб ўтамиз, Артур Мелонинг 2020-йилда Барселона клубидан Ювентусга ўтиши А Серия тарихидаги энг шов-шувли трансферлардан бири бўлганди. Ўшанда ушбу келишув молиявий мувозанатни сақлаш мақсадида амалга оширилган бўлиб, Миралем Пянич бунинг эвазига Каталония клубига йўл олган эди. Бироқ майдондаги кўрсаткичлар молиявий шов-шувларга мос келмади.

Футболчи Италиядаги дастлабки мавсумларида жисмоний ва тактик жиҳатдан асосий таркибдан жой топишда қийналди. Дастлабки йили лигада атиги 22 та, иккинчи мавсумда эса 20 та учрашувда майдонга тушди. Оқибатда унинг фаолияти Европа ва Жанубий Америка бўйлаб ижара асосидаги кўчишларга бой бўлди.

Ижара вақтларидаги синовлар

Ювентустаги ўрни йўқолгач, яримҳимоячи турли жамоаларда тўп суришга мажбур бўлди. У Ливерпул, Фиорентина, Жирона ва ҳатто ўз ватани – Бразилиянинг Гремио клубларида ижарада ўйнади.

Гремиодаги сўнгги даври футболчининг ўйин амалиётини тиклаб олиши учун энг муваффақиятли босқич бўлди. Бироқ Бразилия клубининг молиявий имкониятлари Ювентус талаб қилган трансфер суммасини қоплашга етмагач, Артур яна Туринга қайтишга мажбур бўлди ва асосий жамоадан четда қолди.

Goal.com нашрининг маълум қилишича, олти йиллик шартнома якунига яқинлашар экан, Ювентус учун ҳам, Артур Мело учун ҳам энг мақбул йўл ҳамкорликни эрта тугатиш эканлиги ойдинлашди. Бу қарор футболчига ўз карьерасини бошқа жамоада нолдан бошлаш имконини беради.

ЮвентусАртур МелоА СерияТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид ва Родри трансфери: Жозе Моуриню нима дейдиРеал Мадрид ва Родри трансфери: Жозе Моуриню нима дейдиБугун, 12:38Хавьер Мендес Махачев ва Нурмагомедов ўртасидаги фарқларни очиқлади...Хавьер Мендес Махачев ва Нурмагомедов ўртасидаги фарқларни очиқлади...Бугун, 12:30Моуринью «Реал»нинг трансфер режасига аниқлик киритди...Моуринью «Реал»нинг трансфер режасига аниқлик киритди...Бугун, 12:21«Манчестер Сити» 22 ёшли яримҳимоячи учун музокара бошлади«Манчестер Сити» 22 ёшли яримҳимоячи учун музокара бошладиБугун, 12:17Жозе Моуринью Реал Мадрид жамоасида ўз қоидаларини ўрната бошладиЖозе Моуринью Реал Мадрид жамоасида ўз қоидаларини ўрната бошладиБугун, 12:16Стеве МкМанаман Реал Мадрид ва Жозе Моуринью ҳақида фикр билдирдиСтеве МкМанаман Реал Мадрид ва Жозе Моуринью ҳақида фикр билдирдиБугун, 11:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди