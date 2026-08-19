Ювентус Артур Мелонинг шартномасини муддатидан олдин бекор қилмоқчи
Ювентус Артур Мело билан 2027-йилнинг июнигача мўлжалланган шартномани муддатидан олдин ўзаро бекор қилиш бўйича музокара олиб бормоқда. Бу қарор бош мураббий режаларига кирмайдиган ва юқори маош олувчи футболчилардан қутулиш сиёсатининг бир қисми ҳисобланади. Артур Мело 2020-йилда Барселонадан Ювентусга ўтган, бироқ асосий таркибда мустаҳкам ўрин эгаллай олмаган ва кейинчалик Ливерпул, Фиорентина, Жирона ҳамда Гремиода ижара асосида ўйнаган.
Туриннинг Ювентус клуби яримҳимоячи Артур Мело билан амалдаги келишувни муддатидан аввал якунлаш устида ишламоқда. 2020-йилда катта умидлар билан сафга қўшилган бразилиялик футболчининг Италиядаги фаолияти кутилганидек кечмади ва томонлар шартномани ўзаро бекор қилиш орқали тўлақонли хайрлашишни маъқул топмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sport Италиа хабар беришича, клуб раҳбарияти ва футболчи ўртасидаги амалдаги шартнома 2027-йилнинг июнигача мўлжалланган эди. Бироқ томонлар битимни эртароқ тугатиб, ҳар икки тарафга ҳам янги имкониятлар эшигини очиш устида музокаралар олиб бормоқда. Бу қадам Турин клубининг таркибдаги бош мураббий режаларига кирмайдиган ва юқори маош олувчи ўйинчилардан қутулиш сиёсатининг бир қисмидир.
Артурнинг Турин ва Европадаги саргузаштлариЭслатиб ўтамиз, Артур Мелонинг 2020-йилда Барселона клубидан Ювентусга ўтиши А Серия тарихидаги энг шов-шувли трансферлардан бири бўлганди. Ўшанда ушбу келишув молиявий мувозанатни сақлаш мақсадида амалга оширилган бўлиб, Миралем Пянич бунинг эвазига Каталония клубига йўл олган эди. Бироқ майдондаги кўрсаткичлар молиявий шов-шувларга мос келмади.
Футболчи Италиядаги дастлабки мавсумларида жисмоний ва тактик жиҳатдан асосий таркибдан жой топишда қийналди. Дастлабки йили лигада атиги 22 та, иккинчи мавсумда эса 20 та учрашувда майдонга тушди. Оқибатда унинг фаолияти Европа ва Жанубий Америка бўйлаб ижара асосидаги кўчишларга бой бўлди.
Ижара вақтларидаги синовларЮвентустаги ўрни йўқолгач, яримҳимоячи турли жамоаларда тўп суришга мажбур бўлди. У Ливерпул, Фиорентина, Жирона ва ҳатто ўз ватани – Бразилиянинг Гремио клубларида ижарада ўйнади.
Гремиодаги сўнгги даври футболчининг ўйин амалиётини тиклаб олиши учун энг муваффақиятли босқич бўлди. Бироқ Бразилия клубининг молиявий имкониятлари Ювентус талаб қилган трансфер суммасини қоплашга етмагач, Артур яна Туринга қайтишга мажбур бўлди ва асосий жамоадан четда қолди.
Goal.com нашрининг маълум қилишича, олти йиллик шартнома якунига яқинлашар экан, Ювентус учун ҳам, Артур Мело учун ҳам энг мақбул йўл ҳамкорликни эрта тугатиш эканлиги ойдинлашди. Бу қарор футболчига ўз карьерасини бошқа жамоада нолдан бошлаш имконини беради.
…