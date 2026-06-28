Ҳабиб ЖЧ-2026да барчани ҳайратга солиши мумкин бўлган 4 жамоани айтди
Жаҳон чемпионати плей-офф босқичи олдидан Ҳабиб Нурмагомедов кутилмаган натижа кўрсатишга қодир бўлган жамоаларни санаб ўтди.
Собиқ UFC чемпиони танлаган тўртлик орасида турнир фаворитлари йўқ. Бироқ уларнинг ҳар бири 1/16 финалда кучли рақибга қарши майдонга тушади ва катта сенсация қайд этиши мумкин.
Ҳабиб қайси жамоаларни танлади?
37 ёшли собиқ жангчи ва UFC шон-шуҳрат зали аъзоси Нурмагомедовнинг фикрича, қуйидаги терма жамоалар плей-оффда кўпчиликни ҳайратга солишга қодир:
«Плей-оффда, албатта, янада қизиқроқ бўлади. Япония, Колумбия, Сенегал ва Марокаш кўпчиликни қаттиқ ҳайратга солиши мумкин», — деб ёзди Нурмагомедов.
Тўрт жамоани оғир синов кутмоқда
Ҳабиб тилга олган термаларнинг барчаси 1/16 финалда жиддий рақибларга қарши куч синашади.
Жамоа
Плей-оффдаги рақиби
Марокаш
Нидерландия
Япония
Бразилия
Колумбия
Гана
Сенегал
Белгия
Айниқса, Япониянинг Бразилияга, Марокашнинг эса Нидерландияга қарши учрашуви катта қизиқиш уйғотмоқда.
Сенсация учун имконият борми?
Жаҳон чемпионати плей-офф босқичида жамоанинг номи ёки тарихидан кўра, муайян кундаги тайёргарлиги ва майдондаги ҳаракати кўпроқ аҳамият касб этади.
Япония интизомли ва тезкор футболи, Марокаш мустаҳкам ҳимояси, Сенегал жисмоний устунлиги, Колумбия эса ҳужумкор услуби билан рақибларига жиддий муаммо туғдириши мумкин.
Плей-оффда битта хато турнирни тарк этиш учун етарли. Шу сабаб фаворитлар ҳам хотиржам бўла олмайди.
Ҳабибнинг башорати амалга ошадими?
Нурмагомедов танлаган жамоалардан камида бири фаворитни турнирдан чиқарса, бу 1/16 финалнинг энг катта сенсацияларидан бири бўлади.
Энди асосий савол: Япония Бразилияни, Сенегал Белгияни ёки Марокаш Нидерландияни тўхтата оладими?
Сизнингча, Ҳабиб айтган тўрт жамоадан қайси бири энг катта сенсацияни қайд этади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.
…