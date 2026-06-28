Ҳабиб ЖЧ-2026да барчани ҳайратга солиши мумкин бўлган 4 жамоани айтди

·53·Спорт
Ҳабиб ЖЧ-2026да барчани ҳайратга солиши мумкин бўлган 4 жамоани айтди

Жаҳон чемпионати плей-офф босқичи олдидан Ҳабиб Нурмагомедов кутилмаган натижа кўрсатишга қодир бўлган жамоаларни санаб ўтди.

Собиқ UFC чемпиони танлаган тўртлик орасида турнир фаворитлари йўқ. Бироқ уларнинг ҳар бири 1/16 финалда кучли рақибга қарши майдонга тушади ва катта сенсация қайд этиши мумкин.

Ҳабиб қайси жамоаларни танлади?

37 ёшли собиқ жангчи ва UFC шон-шуҳрат зали аъзоси Нурмагомедовнинг фикрича, қуйидаги терма жамоалар плей-оффда кўпчиликни ҳайратга солишга қодир:

«Плей-оффда, албатта, янада қизиқроқ бўлади. Япония, Колумбия, Сенегал ва Марокаш кўпчиликни қаттиқ ҳайратга солиши мумкин», — деб ёзди Нурмагомедов.

Тўрт жамоани оғир синов кутмоқда

Ҳабиб тилга олган термаларнинг барчаси 1/16 финалда жиддий рақибларга қарши куч синашади.

Жамоа

Плей-оффдаги рақиби

Марокаш

Нидерландия

Япония

Бразилия

Колумбия

Гана

Сенегал

Белгия

Айниқса, Япониянинг Бразилияга, Марокашнинг эса Нидерландияга қарши учрашуви катта қизиқиш уйғотмоқда.

Сенсация учун имконият борми?

Жаҳон чемпионати плей-офф босқичида жамоанинг номи ёки тарихидан кўра, муайян кундаги тайёргарлиги ва майдондаги ҳаракати кўпроқ аҳамият касб этади.

Япония интизомли ва тезкор футболи, Марокаш мустаҳкам ҳимояси, Сенегал жисмоний устунлиги, Колумбия эса ҳужумкор услуби билан рақибларига жиддий муаммо туғдириши мумкин.

Плей-оффда битта хато турнирни тарк этиш учун етарли. Шу сабаб фаворитлар ҳам хотиржам бўла олмайди.

Ҳабибнинг башорати амалга ошадими?

Нурмагомедов танлаган жамоалардан камида бири фаворитни турнирдан чиқарса, бу 1/16 финалнинг энг катта сенсацияларидан бири бўлади.

Энди асосий савол: Япония Бразилияни, Сенегал Белгияни ёки Марокаш Нидерландияни тўхтата оладими?

Сизнингча, Ҳабиб айтган тўрт жамоадан қайси бири энг катта сенсацияни қайд этади? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани футбол мухлисларига юборинг.

Ҳабиб НурмагомедовЯпонияКолумбияСенегалМарокаш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Мессини Пеледан ҳам устун қўйди: «Унинг ўйинини кўриш ёқимли»Трамп Мессини Пеледан ҳам устун қўйди: «Унинг ўйинини кўриш ёқимли»Бугун, 22:03Джеймс Родригес: “41 ёшида бундай жисмоний ҳолат – бу ҳақиқий намуна”Джеймс Родригес: “41 ёшида бундай жисмоний ҳолат – бу ҳақиқий намуна”Бугун, 21:55Журген Клопп ва Муҳаммад Салах ўртасидаги муносабатлар: Германиялик мураббий бор ҳақиқатни айтдиЖурген Клопп ва Муҳаммад Салах ўртасидаги муносабатлар: Германиялик мураббий бор ҳақиқатни айтдиБугун, 21:35Юрген Клопп Ливерпулнинг муваффақиятсиз мавсуми ва янги мураббий ҳақида гапирдиЮрген Клопп Ливерпулнинг муваффақиятсиз мавсуми ва янги мураббий ҳақида гапирдиБугун, 21:17Месси, Мбаппе, Ҳоланд, Винисиус ЖЧ-2026 нинг рамзий жамоаси таркибидаМесси, Мбаппе, Ҳоланд, Винисиус ЖЧ-2026 нинг рамзий жамоаси таркибидаБугун, 21:12Мундиал натижалари Ўзбекистонга қимматга тушдиМундиал натижалари Ўзбекистонга қимматга тушдиБугун, 20:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди