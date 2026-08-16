Муниса Ризаева Тошкент манзарасини кўриб: «Дубайдамизми?» (видео)
Хонанда Муниса Ризаева Тошкент манзараси акс этган видеони ижтимоий тармоққа жойлаб, пойтахтни ҳазиломуз тарзда Дубайга қиёслади. У «Ўртоқлар, биз Дубайдамизами ёки Тошкентда?» дея мурожаат қилиб, шаҳар марказидаги баланд бинолар, яшил ҳудудлар ва замонавий меъморий манзарани кўрсатди. Муниса Ризаева видеога «Ватанимиз тобора гўзаллашиб бормоқда» деган изоҳни қолдирди.
Тошкентнинг замонавий қиёфаси яна бир машҳур санъаткорни ҳайратга солди. Хонанда Муниса Ризаева ижтимоий тармоқда пойтахт манзараси акс этган видеони эълон қилиб, ҳазиломуз тарзда: «Ўртоқлар, биз Дубайдамизами ёки Тошкентда?» дея мурожаат қилди.
Лавҳаларда хонанда шаҳар марказидаги баланд бинолар, яшил ҳудудлар ва замонавий меъморий манзара фонида олинган видеолавҳада кўриниш бериб, Тошкентнинг тобора ўзгариб бораётган қиёфасига эътибор қаратган.
«Ватанимиз тобора гўзаллашиб бормоқда»
Муниса Ризаева видеога:
«Ватанимиз тобора гўзаллашиб бормоқда»
деган изоҳни ҳам қолдирган.
Кадрларда хонанда очиқ айвонли, замонавий услубда безатилган масканда турибди. Унинг ортида эса пойтахтнинг янги қиёфасини белгилаб бераётган баланд бинолар, кенг йўллар ва кўкаламзор ҳудудлар кўринади.
Қуёш нурлари шаҳар манзарасига янада ёрқинлик бериб, видеони томошабоп қилган.
«Дубайдамизами ёки Тошкентда?»
Хонанданинг айнан шу саволи лавҳанинг энг қизиқ нуқтасига айланган.
У атрофдаги манзарани кўрсатар экан, Тошкентнинг замонавий кўринишини Дубай билан ҳазиломуз тарзда қиёслайди.
Албатта, бу икки шаҳарни тўғридан-тўғри солиштиришдан кўра, хонанданинг пойтахтдаги ўзгаришлардан олган таассуротини ифодаловчи эмоционал фикр сифатида қабул қилиш тўғрироқ.
Тошкентнинг янги қиёфаси кадрларда
Видеода пойтахтнинг бир нечта жиҳати бир вақтнинг ўзида кўзга ташланади: замонавий осмонўпар бинолар, дарахтзорлар, ҳаракатланаётган автомобиллар ва юқоридан очиладиган кенг шаҳар манзараси.
Муниса Ризаева эса оқшомга яқин илиқ қуёш нурлари остида манзарадан завқланаётганини кўрсатади.
Кадрлардаги муҳит шаҳар шовқинидан бироз баландда жойлашган сокин айвон ва унинг ортидаги мегаполис контрасти билан янада таъсирли чиққан.
Тошкент фотосурат ва видеоларда тобора таниб бўлмай бормоқда
Сўнгги йилларда пойтахтнинг турли нуқталари ижтимоий тармоқларда тез-тез муҳокама қилинмоқда. Янги бинолар, замонавий бизнес марказлари, жамоат ҳудудлари ва шаҳар панорамаси Тошкентнинг аввалги қиёфасига янги элементлар қўшмоқда.
Шу сабаб баъзан ҳатто маҳаллий аҳоли ҳам айрим янги манзараларни кўриб, шаҳарнинг қайси қисми эканини дарҳол англамай қолиши мумкин.
Муниса Ризаеванинг видеоси ҳам айнан шундай кайфиятни етказади.
Бир оғиз гап — катта таассурот
Видеода мураккаб сценарий ёки махсус саҳна йўқ.
Хонанда шунчаки атрофга назар ташлайди, табассум қилади ва:
«Биз Дубайдамизами ёки Тошкентда?»
деб сўрайди.
Аммо шу қисқа жумланинг ўзи пойтахтнинг ўзгариб бораётган қиёфаси ҳақидаги асосий фикрни етказиб беради.
Тошкентнинг қайси янги жойи сизни энг кўп ҳайратга солган? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…