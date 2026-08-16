Муниса Ризаева Тошкент манзарасини кўриб: «Дубайдамизми?» (видео)

·43·Жамият
Муниса Ризаева Тошкент манзарасини кўриб: «Дубайдамизми?» (видео)
Қисқача

Хонанда Муниса Ризаева Тошкент манзараси акс этган видеони ижтимоий тармоққа жойлаб, пойтахтни ҳазиломуз тарзда Дубайга қиёслади. У «Ўртоқлар, биз Дубайдамизами ёки Тошкентда?» дея мурожаат қилиб, шаҳар марказидаги баланд бинолар, яшил ҳудудлар ва замонавий меъморий манзарани кўрсатди. Муниса Ризаева видеога «Ватанимиз тобора гўзаллашиб бормоқда» деган изоҳни қолдирди.

Тошкентнинг замонавий қиёфаси яна бир машҳур санъаткорни ҳайратга солди. Хонанда Муниса Ризаева ижтимоий тармоқда пойтахт манзараси акс этган видеони эълон қилиб, ҳазиломуз тарзда: «Ўртоқлар, биз Дубайдамизами ёки Тошкентда?» дея мурожаат қилди.

Лавҳаларда хонанда шаҳар марказидаги баланд бинолар, яшил ҳудудлар ва замонавий меъморий манзара фонида олинган видеолавҳада кўриниш бериб, Тошкентнинг тобора ўзгариб бораётган қиёфасига эътибор қаратган.

«Ватанимиз тобора гўзаллашиб бормоқда»

Муниса Ризаева видеога:

«Ватанимиз тобора гўзаллашиб бормоқда»

деган изоҳни ҳам қолдирган.

Кадрларда хонанда очиқ айвонли, замонавий услубда безатилган масканда турибди. Унинг ортида эса пойтахтнинг янги қиёфасини белгилаб бераётган баланд бинолар, кенг йўллар ва кўкаламзор ҳудудлар кўринади.

Қуёш нурлари шаҳар манзарасига янада ёрқинлик бериб, видеони томошабоп қилган.

«Дубайдамизами ёки Тошкентда?»

Хонанданинг айнан шу саволи лавҳанинг энг қизиқ нуқтасига айланган.

У атрофдаги манзарани кўрсатар экан, Тошкентнинг замонавий кўринишини Дубай билан ҳазиломуз тарзда қиёслайди.

Албатта, бу икки шаҳарни тўғридан-тўғри солиштиришдан кўра, хонанданинг пойтахтдаги ўзгаришлардан олган таассуротини ифодаловчи эмоционал фикр сифатида қабул қилиш тўғрироқ.

Тошкентнинг янги қиёфаси кадрларда

Видеода пойтахтнинг бир нечта жиҳати бир вақтнинг ўзида кўзга ташланади: замонавий осмонўпар бинолар, дарахтзорлар, ҳаракатланаётган автомобиллар ва юқоридан очиладиган кенг шаҳар манзараси.

Муниса Ризаева эса оқшомга яқин илиқ қуёш нурлари остида манзарадан завқланаётганини кўрсатади.

Кадрлардаги муҳит шаҳар шовқинидан бироз баландда жойлашган сокин айвон ва унинг ортидаги мегаполис контрасти билан янада таъсирли чиққан.

Тошкент фотосурат ва видеоларда тобора таниб бўлмай бормоқда

Сўнгги йилларда пойтахтнинг турли нуқталари ижтимоий тармоқларда тез-тез муҳокама қилинмоқда. Янги бинолар, замонавий бизнес марказлари, жамоат ҳудудлари ва шаҳар панорамаси Тошкентнинг аввалги қиёфасига янги элементлар қўшмоқда.

Шу сабаб баъзан ҳатто маҳаллий аҳоли ҳам айрим янги манзараларни кўриб, шаҳарнинг қайси қисми эканини дарҳол англамай қолиши мумкин.

Муниса Ризаеванинг видеоси ҳам айнан шундай кайфиятни етказади.

Бир оғиз гап — катта таассурот

Видеода мураккаб сценарий ёки махсус саҳна йўқ.

Хонанда шунчаки атрофга назар ташлайди, табассум қилади ва:

«Биз Дубайдамизами ёки Тошкентда?»

деб сўрайди.

Аммо шу қисқа жумланинг ўзи пойтахтнинг ўзгариб бораётган қиёфаси ҳақидаги асосий фикрни етказиб беради.

Тошкентнинг қайси янги жойи сизни энг кўп ҳайратга солган? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Муниса РизаеваТошкентДубай
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабариТошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабариБугун, 12:21Андижонда боғча очиш учун 10 минг доллар сўраган шахс ушландиАндижонда боғча очиш учун 10 минг доллар сўраган шахс ушландиБугун, 00:18Дунёда биринчи: Тошкентда сояли кўчаларни топиб берувчи «Яшил» йўналиш пайдо бўлдиДунёда биринчи: Тошкентда сояли кўчаларни топиб берувчи «Яшил» йўналиш пайдо бўлдиКеча, 20:44Жиззахда қонли сутка: Бир кундаги 2 та аянчли ЙТҲда 5 киши ҳалок бўлдиЖиззахда қонли сутка: Бир кундаги 2 та аянчли ЙТҲда 5 киши ҳалок бўлдиКеча, 20:11Навоийда оғир йўқотиш: Томди туман суди раиси ЙТҲда ҳалок бўлдиНавоийда оғир йўқотиш: Томди туман суди раиси ЙТҲда ҳалок бўлдиКеча, 20:03Абитуриентлар диққатига: ОТМларга якуний кириш натижалари эълон қилинди!Абитуриентлар диққатига: ОТМларга якуний кириш натижалари эълон қилинди!Кеча, 10:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди