Honor 2027 йилда янги сирли қурилмани тақдим этиши кутилмоқда
Таниқли технология бренди Honor 2027-йилда мобил саноатни ларзага сола оладиган ўта ноодатий қурилмани бозорга чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу янгилик компания келгусида фойдаланувчиларга қандай инновацион ечимларни тақдим этишини кўрсатиши жиҳатидан муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, истиқболли лойиҳа ҳозирча Алпҳа 2 номи остида махфий равишда ишлаб чиқилмоқда. Инсайдерлар ушбу гаджет энг юқори даражадаги энг илғор аппарат таъминоти билан жиҳатланишини таъкидламоқда, бироқ унинг аниқ ташқи кўриниши сир сақланмоқда.
Тажрибалар ва янги изланишлар давриСўнгги пайтларда Honor муҳандислари одатий қолиплардан чиқиб, энг кутилмаган дизайн ва конструкцияларни синовдан ўтказишга алоҳида эътибор қаратмоқда. Компания бу борада ўзининг дадил қарорлари билан технология оламида танилиб улгурган.
Хусусан, бренднинг экспериментал ечимларга бўлган қизиқиши ўзига хос Робот Пҳоне тақдим этилганидан сўнг янада кучайди. Ушбу ноёб смартфон камера учун мўлжалланган бурилувчи тўрт ўқли стабилизатор билан жиҳозлангани фойдаланувчилар ва экспертлар эътиборини тортган эди.
Кутилаётган янги қурилма қандай бўлиши мумкин?Мутахассисларнинг фикрича, Алпҳа 2 номи остидаги янги лойиҳа смартфонлар шакл-факторини тубдан ўзгартириб юборадиган навбатдаги дадил тажриба ёки бутунлай бошқа тоифадаги янги турдаги қурилма бўлиши эҳтимолдан холи эмас.
Ҳозирча Honor раҳбарияти ва расмий вакиллари ушбу сирли қурилманинг техник хусусиятлари ҳамда имкониятлари ҳақида батафсил маълумот беришдан тиқилмоқда. Бироқ инсайдерларнинг хабарлари технология ихлосмандларининг қизиқишини янада ошириб юборди.
2027-йилга бориб тақдим этилиши кутилаётган ушбу гаджет мобил қурилмалар бозорида янги тенденцияларни бошлаб бериши ва рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Honor мухлислари ва таҳлилчилар компаниядан яна қандай кутилмаган совғалар тайёрланаётганини катта қизиқиш билан кузатмоқда.
…