Honor 2027 йилда янги сирли қурилмани тақдим этиши кутилмоқда

·0·Техно
Honor 2027 йилда янги сирли қурилмани тақдим этиши кутилмоқда

Таниқли технология бренди Honor 2027-йилда мобил саноатни ларзага сола оладиган ўта ноодатий қурилмани бозорга чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу янгилик компания келгусида фойдаланувчиларга қандай инновацион ечимларни тақдим этишини кўрсатиши жиҳатидан муҳим аҳамият касб этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, истиқболли лойиҳа ҳозирча Алпҳа 2 номи остида махфий равишда ишлаб чиқилмоқда. Инсайдерлар ушбу гаджет энг юқори даражадаги энг илғор аппарат таъминоти билан жиҳатланишини таъкидламоқда, бироқ унинг аниқ ташқи кўриниши сир сақланмоқда.

Тажрибалар ва янги изланишлар даври

Сўнгги пайтларда Honor муҳандислари одатий қолиплардан чиқиб, энг кутилмаган дизайн ва конструкцияларни синовдан ўтказишга алоҳида эътибор қаратмоқда. Компания бу борада ўзининг дадил қарорлари билан технология оламида танилиб улгурган.

Хусусан, бренднинг экспериментал ечимларга бўлган қизиқиши ўзига хос Робот Пҳоне тақдим этилганидан сўнг янада кучайди. Ушбу ноёб смартфон камера учун мўлжалланган бурилувчи тўрт ўқли стабилизатор билан жиҳозлангани фойдаланувчилар ва экспертлар эътиборини тортган эди.

Кутилаётган янги қурилма қандай бўлиши мумкин?

Мутахассисларнинг фикрича, Алпҳа 2 номи остидаги янги лойиҳа смартфонлар шакл-факторини тубдан ўзгартириб юборадиган навбатдаги дадил тажриба ёки бутунлай бошқа тоифадаги янги турдаги қурилма бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Ҳозирча Honor раҳбарияти ва расмий вакиллари ушбу сирли қурилманинг техник хусусиятлари ҳамда имкониятлари ҳақида батафсил маълумот беришдан тиқилмоқда. Бироқ инсайдерларнинг хабарлари технология ихлосмандларининг қизиқишини янада ошириб юборди.

2027-йилга бориб тақдим этилиши кутилаётган ушбу гаджет мобил қурилмалар бозорида янги тенденцияларни бошлаб бериши ва рақобатни янада кучайтириши кутилмоқда. Honor мухлислари ва таҳлилчилар компаниядан яна қандай кутилмаган совғалар тайёрланаётганини катта қизиқиш билан кузатмоқда.

HonorАлпҳа 2СмартфонларТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung яримўтказгичлар ишлаб чиқаришга сунъий интеллектни жорий этмоқдаSamsung яримўтказгичлар ишлаб чиқаришга сунъий интеллектни жорий этмоқдаБугун, 09:51Болгарияда йирик космик ва мудофаа инновация маркази қуриладиБолгарияда йирик космик ва мудофаа инновация маркази қуриладиБугун, 08:54АстроРад радиациядан ҳимоя қилувчи махсус жилет синовдан ўтказилдиАстроРад радиациядан ҳимоя қилувчи махсус жилет синовдан ўтказилдиБугун, 03:28TCL C10M Труе Валлпапер телевизорининг тақдимоти ўтказилдиTCL C10M Труе Валлпапер телевизорининг тақдимоти ўтказилдиБугун, 01:20Asus Nvidia RTX Spark ноутбукларига бўлган дастлабки талабдан мамнунAsus Nvidia RTX Spark ноутбукларига бўлган дастлабки талабдан мамнунКеча, 20:55Google Pixel 11 смартфонларидаги Тенсор G6 процессори кутилганидек 2 нм бўлиб чиқмадиGoogle Pixel 11 смартфонларидаги Тенсор G6 процессори кутилганидек 2 нм бўлиб чиқмадиКеча, 18:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари