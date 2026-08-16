Ҳакамлар қайдномаси ошкор бўлди: Махачев - Гэрри жанги қандай баҳоланди?

·7·Спорт
Ҳакамлар қайдномаси ошкор бўлди: Махачев - Гэрри жанги қандай баҳоланди?
Қисқача

UFC 330 бош жангида учала ҳакам ҳам Ислам Махачевга ғалаба берди: Сал ДъАмато ва Майк Белл 49-46, Эрик Колон эса 48-47 ҳисобини қайд этди. Филаделфияда ўтган беш раундлик жангда Махачев ҳакамлар талқинига кўра тўрт ёки уч раундда устун келган, Ен Мачадо Герри эса кўпи билан икки раундни олган. Бу ғалаба 34 ёшли Ислам Махачевга UFC тарихидаги кетма-кет 17-ғалабасини тақдим этди.

АҚШнинг Филадельфия шаҳрида якунланган UFC 330 рақамли турнирининг бош жанги — ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев ҳамда мағлубиятсиз даъвогар Йен Мачадо Гэрри ўртасидаги тўқнашувнинг расмий ҳакамлик картаси (scorecard) эълон қилинди.

Беш раунд давом этган шиддатли ва тактик курашда ён ҳакамларнинг барчаси бир овоздан амалдаги чемпионнинг мутлақ устунлигини қайд этган.

Ҳакамларнинг раундлар бўйича берган баҳолари

Эълон қилинган расмий қайдномага кўра, уч ҳакам ҳам ғалабани Махачевга берган:

  • Сал Д’Амато: 49-46 ҳисобида Ислам Махачев фойдасига (5 раунднинг 4 тасида чемпион устун келган);

  • Майк Белл: 49-46 ҳисобида Ислам Махачев фойдасига (5 раунднинг 4 тасида чемпион устун келган);

  • Эрик Колон: 48-47 ҳисобида Ислам Махачев фойдасига (россиялик жангчининг 3 та раунддаги устунлиги қайд этилган).

Шу тариқа, ён ҳакамлар ирландиялик даъвогарга беллашув давомида фақат 1 ёки максимум 2 та раундни беришган, қолган барча раундларда эса Махачев октагондаги тўлиқ назоратни ўз қўлида ушлаб турган.

Ҳакамлар қайдномаси ошкор бўлди: Махачев - Гэрри жанги қандай баҳоланди?

UFC тарихида янги чўққи: 17 та кетма-кет ғалаба

Ушбу муваффақиятли ҳимоя Ислам Махачев учун тарихий ютуқни тақдим этди:

  • Мутлақ рекорд: Мазкур ғалабадан сўнг Ислам Махачев UFC тарихида кетма-кет қозонилган ғалабали серия давомийлиги бўйича мутлақ рекордчига айланди — 17 та ғалаба;

  • Етакчилик мақоми: 34 ёшли чемпион энг кучли лигада мағлубиятсиз сериясини давом эттирган ҳолда дунёнинг энг яхши жангчиси мақомини яна бир бор исботлади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майдондан учиб чиққан тўп аварияга сабаб бўлди: Уругвайда ғаройиб ҳодиса!Майдондан учиб чиққан тўп аварияга сабаб бўлди: Уругвайда ғаройиб ҳодиса!Бугун, 11:54Ислам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)Ислам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)Бугун, 11:4229 та ғалаба: Махачев ва Нурмагомедов ММА тарихида янги саҳифа очди29 та ғалаба: Махачев ва Нурмагомедов ММА тарихида янги саҳифа очдиБугун, 11:29PSJ Ажакс вингери Мика Годтсни 55 миллион еврога сотиб олдиPSJ Ажакс вингери Мика Годтсни 55 миллион еврога сотиб олдиБугун, 11:19Туркияда «Олтин бутса»ни ким олади? СИ ким нечта гол уришини ҳисоблаб чиқдиТуркияда «Олтин бутса»ни ким олади? СИ ким нечта гол уришини ҳисоблаб чиқдиБугун, 10:38Джамал Мусиала майдонда ҳушини йўқотди: Бавария клубида хавотирли ҳолатДжамал Мусиала майдонда ҳушини йўқотди: Бавария клубида хавотирли ҳолатБугун, 10:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди