Ҳакамлар қайдномаси ошкор бўлди: Махачев - Гэрри жанги қандай баҳоланди?
UFC 330 бош жангида учала ҳакам ҳам Ислам Махачевга ғалаба берди: Сал ДъАмато ва Майк Белл 49-46, Эрик Колон эса 48-47 ҳисобини қайд этди. Филаделфияда ўтган беш раундлик жангда Махачев ҳакамлар талқинига кўра тўрт ёки уч раундда устун келган, Ен Мачадо Герри эса кўпи билан икки раундни олган. Бу ғалаба 34 ёшли Ислам Махачевга UFC тарихидаги кетма-кет 17-ғалабасини тақдим этди.
АҚШнинг Филадельфия шаҳрида якунланган UFC 330 рақамли турнирининг бош жанги — ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислам Махачев ҳамда мағлубиятсиз даъвогар Йен Мачадо Гэрри ўртасидаги тўқнашувнинг расмий ҳакамлик картаси (scorecard) эълон қилинди.
Беш раунд давом этган шиддатли ва тактик курашда ён ҳакамларнинг барчаси бир овоздан амалдаги чемпионнинг мутлақ устунлигини қайд этган.
Ҳакамларнинг раундлар бўйича берган баҳолари
Эълон қилинган расмий қайдномага кўра, уч ҳакам ҳам ғалабани Махачевга берган:
Сал Д’Амато: 49-46 ҳисобида Ислам Махачев фойдасига (5 раунднинг 4 тасида чемпион устун келган);
Майк Белл: 49-46 ҳисобида Ислам Махачев фойдасига (5 раунднинг 4 тасида чемпион устун келган);
Эрик Колон: 48-47 ҳисобида Ислам Махачев фойдасига (россиялик жангчининг 3 та раунддаги устунлиги қайд этилган).
Шу тариқа, ён ҳакамлар ирландиялик даъвогарга беллашув давомида фақат 1 ёки максимум 2 та раундни беришган, қолган барча раундларда эса Махачев октагондаги тўлиқ назоратни ўз қўлида ушлаб турган.
UFC тарихида янги чўққи: 17 та кетма-кет ғалаба
Ушбу муваффақиятли ҳимоя Ислам Махачев учун тарихий ютуқни тақдим этди:
Мутлақ рекорд: Мазкур ғалабадан сўнг Ислам Махачев UFC тарихида кетма-кет қозонилган ғалабали серия давомийлиги бўйича мутлақ рекордчига айланди — 17 та ғалаба;
Етакчилик мақоми: 34 ёшли чемпион энг кучли лигада мағлубиятсиз сериясини давом эттирган ҳолда дунёнинг энг яхши жангчиси мақомини яна бир бор исботлади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…