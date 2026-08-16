Ҳорсе компанияси электромобиллар учун метанолда ишлайдиган двигателни тақдим этди

·0·Авто
Ҳорсе компанияси электромобиллар учун метанолда ишлайдиган двигателни тақдим этди

Жаҳон автомобилсозлик саноатида тўлиқ электрлаштирилган транспорт воситалари (BEV) устунлик қилаётганига қарамр, муқобил ёқилғи турлари ҳамон ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. Айниқса, суюқ ёқилғи инфратузилмаси ривожланган ҳудудларда бу йўналишдаги изланишлар давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Ҳорсе Повертраин компанияси электромобиллар учун мўлжалланган янги — D20 Метанол деб номланган метанолда ишлайдиган масофани узайтирувчи (ранге-эхтендер) гидрид қувват агрегатини намойиш этди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Маълумки, дунё бўйича метанол ишлаб чиқариш ва истеъм қилишда Хитой бозори етакчи ўринда туради ва глобал ҳажмнинг қарийб 60 фоизини таъминлайди. Гарчи илгари бу ёқилғи асосан кўмир асосида олинган бўлса-да, ҳозирда мамлакат э-метанол ишлаб чиқаришга катта сармоя киритмоқда. Шунингдек, Хитойда 2019 йилдан бошлаб M100 (соф метанол) ёқилғисидан фойдаланадиган автомобилларни қўллаб-қувватлаш сиёсати юритилмоқда. Айнан шу омиллар Ҳорсе Повертраин муҳандисларига ушбу янги технологияни яратиш учун асосий туртки бўлди.

D20 Метанол қурилмасининг техник хусусиятлари

Янги қувват агрегати M100 ёқилғисида ишловчи 2,0 литрли турبو двигател ҳамда ўта ихчам аксиал-флух (аксиал оқимли) мотор-генераторни ўз ичига олади. Одатдаги цилиндрсимон радиал-флух моторлардан фарқли ўлароқ, ушбу “печене қутиси” шаклидаги моторнинг узунлиги деярли икки баробар қисқароқ. Шунга қарамай, у ҳажм бирлигига нисбатан 63 фоизга кўпроқ энергия зичлигига эга бўлиб, каттароқ қувват ишлаб чиқариш имконини беради.

Мазкур мотор ёкелесс (ёниш дискисиз) тузилишга эга бўлиб, унинг статорида оғир темир дисклар ўрнига енгил материаллар ва замонавий конструктив ечимлар қўлланилган. Ички қисмига ўрнатилган кремний-карбид қувват модули электр йўқотишларини минимал даражага тушириб, қурилманинг электр самарадорлигини 96,4 фоизгача етказган. Двигател ёқилғи энергиясини механик ва электр қувватига айлантириш коэффициенти бўйича 47 фоизлик юқори натижани кўрсатади.

Экологик хавфсизлик ва самарадорлик

Метанол ёқилғисидан фойдаланишда учрайдиган асосий қийинчиликлардан бири бу совуқ ҳавода двигателни ишга тушириш муаммосидир. Бироқ янги юқори энергияли ўт олдириш тизими туфайли D20 агрегати -35 даражагача бўлган қаттиқ совуқда ҳам муаммосиз ўт олади ва M100 ни ўта қашшоқлаштирилган аралашмада ёндириш имконини беради.

Экологик кўрсаткичлар борасида ҳам мазкур қувват манбаи замонавий талабларга тўлиқ жавоб беради. Унинг чиқинди газларидаги азот оксидларининг (НОх) миқдори Хитойнинг қатъий CN6b стандарти (35 мг/кВт·соат) ҳамда Европа Иттифоқининг Эуро 7 чекловлари (60 мг/км) талабларига мос келиши таъминланган. Бу эса уни глобал бозорлар учун истиқболли технологияга айлантиради.

МетанолДвигателЭлектромобилАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алпина ўрнига нима келди? Боуэнсиепен BMW модификацияларини давом эттирадиАлпина ўрнига нима келди? Боуэнсиепен BMW модификацияларини давом эттирадиБугун, 10:53Leapmotor C10 электромобили ҳайдовчисининг магистралдаги кузатувлариLeapmotor C10 электромобили ҳайдовчисининг магистралдаги кузатувлариКеча, 17:51Классик автомобилларни таъмирлаш ва гараж маданияти сирлариКлассик автомобилларни таъмирлаш ва гараж маданияти сирлариКеча, 12:57Натионал Мотор Мусеум ва Беаулиеу мулки муносабатларидаги чалкашликлар фош бўлдиНатионал Мотор Мусеум ва Беаулиеу мулки муносабатларидаги чалкашликлар фош бўлдиКеча, 11:52Дефендер Дакар: 626 от кучига эга йўлтанламас тақдим этилдиДефендер Дакар: 626 от кучига эга йўлтанламас тақдим этилдиКеча, 00:29Гордон Муррай афсонавий McLaren F1нинг давомчиси бўлган янги S1 суперкарини намойиш этдиГордон Муррай афсонавий McLaren F1нинг давомчиси бўлган янги S1 суперкарини намойиш этдиКеча, 00:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди