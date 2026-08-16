Ҳорсе компанияси электромобиллар учун метанолда ишлайдиган двигателни тақдим этди
Жаҳон автомобилсозлик саноатида тўлиқ электрлаштирилган транспорт воситалари (BEV) устунлик қилаётганига қарамр, муқобил ёқилғи турлари ҳамон ўз аҳамиятини йўқотгани йўқ. Айниқса, суюқ ёқилғи инфратузилмаси ривожланган ҳудудларда бу йўналишдаги изланишлар давом этмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Ҳорсе Повертраин компанияси электромобиллар учун мўлжалланган янги — D20 Метанол деб номланган метанолда ишлайдиган масофани узайтирувчи (ранге-эхтендер) гидрид қувват агрегатини намойиш этди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Маълумки, дунё бўйича метанол ишлаб чиқариш ва истеъм қилишда Хитой бозори етакчи ўринда туради ва глобал ҳажмнинг қарийб 60 фоизини таъминлайди. Гарчи илгари бу ёқилғи асосан кўмир асосида олинган бўлса-да, ҳозирда мамлакат э-метанол ишлаб чиқаришга катта сармоя киритмоқда. Шунингдек, Хитойда 2019 йилдан бошлаб M100 (соф метанол) ёқилғисидан фойдаланадиган автомобилларни қўллаб-қувватлаш сиёсати юритилмоқда. Айнан шу омиллар Ҳорсе Повертраин муҳандисларига ушбу янги технологияни яратиш учун асосий туртки бўлди.
D20 Метанол қурилмасининг техник хусусиятлариЯнги қувват агрегати M100 ёқилғисида ишловчи 2,0 литрли турبو двигател ҳамда ўта ихчам аксиал-флух (аксиал оқимли) мотор-генераторни ўз ичига олади. Одатдаги цилиндрсимон радиал-флух моторлардан фарқли ўлароқ, ушбу “печене қутиси” шаклидаги моторнинг узунлиги деярли икки баробар қисқароқ. Шунга қарамай, у ҳажм бирлигига нисбатан 63 фоизга кўпроқ энергия зичлигига эга бўлиб, каттароқ қувват ишлаб чиқариш имконини беради.
Мазкур мотор ёкелесс (ёниш дискисиз) тузилишга эга бўлиб, унинг статорида оғир темир дисклар ўрнига енгил материаллар ва замонавий конструктив ечимлар қўлланилган. Ички қисмига ўрнатилган кремний-карбид қувват модули электр йўқотишларини минимал даражага тушириб, қурилманинг электр самарадорлигини 96,4 фоизгача етказган. Двигател ёқилғи энергиясини механик ва электр қувватига айлантириш коэффициенти бўйича 47 фоизлик юқори натижани кўрсатади.
Экологик хавфсизлик ва самарадорликМетанол ёқилғисидан фойдаланишда учрайдиган асосий қийинчиликлардан бири бу совуқ ҳавода двигателни ишга тушириш муаммосидир. Бироқ янги юқори энергияли ўт олдириш тизими туфайли D20 агрегати -35 даражагача бўлган қаттиқ совуқда ҳам муаммосиз ўт олади ва M100 ни ўта қашшоқлаштирилган аралашмада ёндириш имконини беради.
Экологик кўрсаткичлар борасида ҳам мазкур қувват манбаи замонавий талабларга тўлиқ жавоб беради. Унинг чиқинди газларидаги азот оксидларининг (НОх) миқдори Хитойнинг қатъий CN6b стандарти (35 мг/кВт·соат) ҳамда Европа Иттифоқининг Эуро 7 чекловлари (60 мг/км) талабларига мос келиши таъминланган. Бу эса уни глобал бозорлар учун истиқболли технологияга айлантиради.
…