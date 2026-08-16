Лионель Месси кетма-кет учинчи пеналтини ўтказиб юборди
Интер Маями сафарда Нашвилле СК га 1:8 ҳисобида ютқазди, Лионель Месси эса пеналтидан фойдалана олмай, кетма-кет учинчи бор хато қилди. Бу ҳолат Лионель Месси учун 2014-йилдан буён илк бор кетма-кет учта пеналтидан фойдалана олмаган вазият бўлди. Мезбонлар иккинчи бўлимда Хани Мухтарнинг дубли ва Сем Суррижнинг голи эвазига йирик ғалабани расмийлаштирди.
АҚШнинг Интер Маями жамоаси сафарда Нашвилле СК клубига қарши баҳсда йирик, 1:8 ҳисобида мағлубиятга учради. Ушбу учрашув аргентиналик ҳужумчи Лионель Месси учун омадсиз келди ва юлдуз футболчи фаолиятидаги ёқимсиз антирекордни такрорлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Геодис Парк стадионида бўлиб ўтган ўйин мезбонларнинг устунлиги остида ўтди. Учрашувнинг 23-дақиқасида Интер Маями 0:1 ҳисобида ортда қолаётган бир пайтда, жамоа пеналтидан гол уриб мувозанатни тиклаш учун қулай имкониятга эга бўлди. Бироқ Лионель Мессининг 12 метрлик масофадан йўллаган пастки зарбасини рақиб дарвозабони Браян Шваке бартараф этди.
Пеналтилардаги чуқур тушкунликESPN хабар беришича, ушбу муваффақиятсизлик Лионель Месси учун 2014-йилдан буён илк бор кетма-кет учта пеналтидан фойдалана олмаган ҳолат бўлди. Футболчининг бу борадаги салбий серияси ёзги жаҳон чемпионати саралаш ўйинлари доирасида Австрия ҳамда Миср терма жамоаларига қарши баҳслардаги хатолардан бошланган эди.
Биринчи бўлим охирида Теласко Сеговиа ҳисобни тенглаштирганига қарамай, иккинчи бўлимда майдон эгалари ўйин тақдирини ўз томонига оғдирди. Хани Мухтар дубл қайд этиб ўзининг юқори савиясини кўрсатди, Сем Сурриж эса тўпни тўпни тўрга чиройли тарзда киритди. Маямининг ҳимоя чизиғи рақиб босимига бардош беролмай қулади.
Ҳиссий оғирлик ва омадсизликУшбу учрашув Лионель Месси учун унинг отаси ва узоқ йиллик вакили Хорхе Мессининг вафотидан кейинги илк асосий таркибдаги ўйини бўлди. 39 ёшли футболчи отасининг маслаҳатлисиз спортда қандай давом этишни билмаётганини тан олиб, улкан ҳиссий босимни бошдан кечираётган эди.
Ўйин охирларида Мессининг омадидан ҳам юз ўгирди. Иккинчи бўлимдаги ҳужумлардан бирида унинг зарбаси гол чизиғини кесиб ўтмасдан иккала устунга ҳам тегиб қайтди, яна бир вазиятда эса киритилган гол ўйиндан ташқари ҳолат сабаб бекор қилинди. Ўйин якунида мезбонлар яна бир гол уриб, учрашувдаги йирик ғалабани расмийлаштирдилар.
…