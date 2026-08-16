Лионель Месси кетма-кет учинчи пеналтини ўтказиб юборди

·19·Спорт
Лионель Месси кетма-кет учинчи пеналтини ўтказиб юборди
Қисқача

Интер Маями сафарда Нашвилле СК га 1:8 ҳисобида ютқазди, Лионель Месси эса пеналтидан фойдалана олмай, кетма-кет учинчи бор хато қилди. Бу ҳолат Лионель Месси учун 2014-йилдан буён илк бор кетма-кет учта пеналтидан фойдалана олмаган вазият бўлди. Мезбонлар иккинчи бўлимда Хани Мухтарнинг дубли ва Сем Суррижнинг голи эвазига йирик ғалабани расмийлаштирди.

АҚШнинг Интер Маями жамоаси сафарда Нашвилле СК клубига қарши баҳсда йирик, 1:8 ҳисобида мағлубиятга учради. Ушбу учрашув аргентиналик ҳужумчи Лионель Месси учун омадсиз келди ва юлдуз футболчи фаолиятидаги ёқимсиз антирекордни такрорлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Геодис Парк стадионида бўлиб ўтган ўйин мезбонларнинг устунлиги остида ўтди. Учрашувнинг 23-дақиқасида Интер Маями 0:1 ҳисобида ортда қолаётган бир пайтда, жамоа пеналтидан гол уриб мувозанатни тиклаш учун қулай имкониятга эга бўлди. Бироқ Лионель Мессининг 12 метрлик масофадан йўллаган пастки зарбасини рақиб дарвозабони Браян Шваке бартараф этди.

Пеналтилардаги чуқур тушкунлик

ESPN хабар беришича, ушбу муваффақиятсизлик Лионель Месси учун 2014-йилдан буён илк бор кетма-кет учта пеналтидан фойдалана олмаган ҳолат бўлди. Футболчининг бу борадаги салбий серияси ёзги жаҳон чемпионати саралаш ўйинлари доирасида Австрия ҳамда Миср терма жамоаларига қарши баҳслардаги хатолардан бошланган эди.

Биринчи бўлим охирида Теласко Сеговиа ҳисобни тенглаштирганига қарамай, иккинчи бўлимда майдон эгалари ўйин тақдирини ўз томонига оғдирди. Хани Мухтар дубл қайд этиб ўзининг юқори савиясини кўрсатди, Сем Сурриж эса тўпни тўпни тўрга чиройли тарзда киритди. Маямининг ҳимоя чизиғи рақиб босимига бардош беролмай қулади.

Ҳиссий оғирлик ва омадсизлик

Ушбу учрашув Лионель Месси учун унинг отаси ва узоқ йиллик вакили Хорхе Мессининг вафотидан кейинги илк асосий таркибдаги ўйини бўлди. 39 ёшли футболчи отасининг маслаҳатлисиз спортда қандай давом этишни билмаётганини тан олиб, улкан ҳиссий босимни бошдан кечираётган эди.

Ўйин охирларида Мессининг омадидан ҳам юз ўгирди. Иккинчи бўлимдаги ҳужумлардан бирида унинг зарбаси гол чизиғини кесиб ўтмасдан иккала устунга ҳам тегиб қайтди, яна бир вазиятда эса киритилган гол ўйиндан ташқари ҳолат сабаб бекор қилинди. Ўйин якунида мезбонлар яна бир гол уриб, учрашувдаги йирик ғалабани расмийлаштирдилар.

Лионель МессиИнтер МаямиMLSФутболНашвилле СК
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Педро Нету фаолиятини Саудияда давом эттириши мумкинПедро Нету фаолиятини Саудияда давом эттириши мумкинБугун, 12:53Абдулманап мактабининг икки афсонаси: Хабиб ва Ислом эришган рекордларАбдулманап мактабининг икки афсонаси: Хабиб ва Ислом эришган рекордларБугун, 12:44Рубен Аморим собиқ жамоаси Манчестер Юнайтедга нисбатан илиқ муносабатда эканини айтдиРубен Аморим собиқ жамоаси Манчестер Юнайтедга нисбатан илиқ муносабатда эканини айтдиБугун, 12:39Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)Миранчукдан кетма-кет 3-ассист: «Атланта» суперкамбэк кўрсатди (видео)Бугун, 12:27Энсо Фернандес "Стамфорд Бридге"да ҳуштакбозликка учрадиЭнсо Фернандес "Стамфорд Бридге"да ҳуштакбозликка учрадиБугун, 11:58Майдондан учиб чиққан тўп аварияга сабаб бўлди: Уругвайда ғаройиб ҳодиса!Майдондан учиб чиққан тўп аварияга сабаб бўлди: Уругвайда ғаройиб ҳодиса!Бугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди