29 та ғалаба: Махачев ва Нурмагомедов ММА тарихида янги саҳифа очди

·2·Спорт
29 та ғалаба: Махачев ва Нурмагомедов ММА тарихида янги саҳифа очди
Қисқача

АҚШнинг Филаделфия шаҳрида ўтказилган UFC 330 турнирида ярим ўрта вазн чемпиони Ислом Махачев 1-рақамли даъвогар Ен Мачадо Герри ни ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этиб, камарини ҳимоя қилди. Бу ғалаба билан 34 ёшли Махачев профессионал фаолиятидаги ғалабалар сонини 29 тага етказиб, Ҳабиб Нурмагомедовнинг 29-0 натижасига тенглашди. Ҳар икки жангчи болаликдан бирга улғайган ҳамда марҳум мураббий Абдулманап Нурмагомедов тарбиясида камол топган.

АҚШнинг Филадельфия шаҳрида бўлиб ўтган UFC 330 рақамли турнирида ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислом Махачев дивизионнинг 1-рақамли даъвогари бўлган ирландиялик Йен Мачадо Гэррини ҳакамларнинг якдил қарори билан таслим этди.

Ушбу муваффақият нафақат чемпионлик камарининг навбатдаги ҳимояси бўлди, балки Ислом Махачевнинг профессионал яккакураш тарихидаги муҳим статистик чўққини забт этишига олиб келди.

29 та ғалаба: Нурмагомедов билан тенглашган натижа

Мазкур муваффақият орқали Махачев ўзининг яқин дўсти ва собиқ UFC чемпиони Ҳабиб Нурмагомедовнинг фаолияти давомида қайд этган умумий ғалабалар сонига етиб олди:

  • Махачевнинг рекорди: Эндиликда 34 ёшли чемпионнинг ҳисобида 29 та ғалаба ва атиги 1 та мағлубият мавжуд;

  • Ҳабибнинг кўрсаткичи: Ҳабиб Нурмагомедов эса ўз вақтида октагонни 29-0 кўрсаткичи билан, мутлақ енгилмас жангчи сифатида тарк этган эди;

  • Абдулманап Нурмагомедов мероси: Ҳар икки чемпион болаликдан бирга улғайган ва марҳум афсонавий мураббий Абдулманап Нурмагомедовнинг тарбияси ҳамда мактабида камол топган жангчилар ҳисобланади.

Янги дивизиондаги иккинчи катта синов

Гэррига қарши кечган тўқнашув Махачев учун янги вазн тоифасидаги иккинчи расмий баҳс бўлди:

  • Камар ҳимояси: Россиялик жангчи ярим ўрта вазнга ўтганидан сўнг дивизионнинг энг хавфли ва мағлубиятсиз даъвогарига қарши 5 раунд давомида ишончли назорат ўрнатиб, чемпионлик унвонини муваффақиятли сақлаб қолди;

  • Тарихий устунлик: Ислом Махачев замонавий UFC тарихида икки хил вазн тоифасида ўз ҳукмронлигини исботлаб, мутлақ рейтинг етакчиларидан бири бўлиб қолмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Ислом МахачевҲабиб НурмагомедовUFCЙен Мачадо ГэрриФиладельфия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

PSJ Ажакс вингери Мика Годтсни 55 миллион еврога сотиб олдиPSJ Ажакс вингери Мика Годтсни 55 миллион еврога сотиб олдиБугун, 11:19Туркияда «Олтин бутса»ни ким олади? СИ ким нечта гол уришини ҳисоблаб чиқдиТуркияда «Олтин бутса»ни ким олади? СИ ким нечта гол уришини ҳисоблаб чиқдиБугун, 10:38Джамал Мусиала майдонда ҳушини йўқотди: Бавария клубида хавотирли ҳолатДжамал Мусиала майдонда ҳушини йўқотди: Бавария клубида хавотирли ҳолатБугун, 10:32Роналдусиз «Ан-Наср» илк турда «Ал-Фатеҳ»ни 3:0 ҳисобида таслим этдиРоналдусиз «Ан-Наср» илк турда «Ал-Фатеҳ»ни 3:0 ҳисобида таслим этдиБугун, 10:30Месси пенальтини уролмади: «Интер Майами» 1:4 ҳисобида тор-мор этилди!Месси пенальтини уролмади: «Интер Майами» 1:4 ҳисобида тор-мор этилди!Бугун, 10:20Маккензи Дёрн Робертсонни мағлуб этиб, UFC чемпионлик камарини ҳимоя қилди!Маккензи Дёрн Робертсонни мағлуб этиб, UFC чемпионлик камарини ҳимоя қилди!Бугун, 10:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди