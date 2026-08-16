29 та ғалаба: Махачев ва Нурмагомедов ММА тарихида янги саҳифа очди
АҚШнинг Филаделфия шаҳрида ўтказилган UFC 330 турнирида ярим ўрта вазн чемпиони Ислом Махачев 1-рақамли даъвогар Ен Мачадо Герри ни ҳакамларнинг якдил қарори билан мағлуб этиб, камарини ҳимоя қилди. Бу ғалаба билан 34 ёшли Махачев профессионал фаолиятидаги ғалабалар сонини 29 тага етказиб, Ҳабиб Нурмагомедовнинг 29-0 натижасига тенглашди. Ҳар икки жангчи болаликдан бирга улғайган ҳамда марҳум мураббий Абдулманап Нурмагомедов тарбиясида камол топган.
АҚШнинг Филадельфия шаҳрида бўлиб ўтган UFC 330 рақамли турнирида ярим ўрта вазн тоифаси чемпиони Ислом Махачев дивизионнинг 1-рақамли даъвогари бўлган ирландиялик Йен Мачадо Гэррини ҳакамларнинг якдил қарори билан таслим этди.
Ушбу муваффақият нафақат чемпионлик камарининг навбатдаги ҳимояси бўлди, балки Ислом Махачевнинг профессионал яккакураш тарихидаги муҳим статистик чўққини забт этишига олиб келди.
29 та ғалаба: Нурмагомедов билан тенглашган натижа
Мазкур муваффақият орқали Махачев ўзининг яқин дўсти ва собиқ UFC чемпиони Ҳабиб Нурмагомедовнинг фаолияти давомида қайд этган умумий ғалабалар сонига етиб олди:
Махачевнинг рекорди: Эндиликда 34 ёшли чемпионнинг ҳисобида 29 та ғалаба ва атиги 1 та мағлубият мавжуд;
Ҳабибнинг кўрсаткичи: Ҳабиб Нурмагомедов эса ўз вақтида октагонни 29-0 кўрсаткичи билан, мутлақ енгилмас жангчи сифатида тарк этган эди;
Абдулманап Нурмагомедов мероси: Ҳар икки чемпион болаликдан бирга улғайган ва марҳум афсонавий мураббий Абдулманап Нурмагомедовнинг тарбияси ҳамда мактабида камол топган жангчилар ҳисобланади.
Янги дивизиондаги иккинчи катта синов
Гэррига қарши кечган тўқнашув Махачев учун янги вазн тоифасидаги иккинчи расмий баҳс бўлди:
Камар ҳимояси: Россиялик жангчи ярим ўрта вазнга ўтганидан сўнг дивизионнинг энг хавфли ва мағлубиятсиз даъвогарига қарши 5 раунд давомида ишончли назорат ўрнатиб, чемпионлик унвонини муваффақиятли сақлаб қолди;
Тарихий устунлик: Ислом Махачев замонавий UFC тарихида икки хил вазн тоифасида ўз ҳукмронлигини исботлаб, мутлақ рейтинг етакчиларидан бири бўлиб қолмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…