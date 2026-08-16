Майдондан учиб чиққан тўп аварияга сабаб бўлди: Уругвайда ғаройиб ҳодиса!

·8·Спорт
Майдондан учиб чиққан тўп аварияга сабаб бўлди: Уругвайда ғаройиб ҳодиса!
Қисқача

Уругвай иккинчи дивизионидаги «Уругвай Монтевидео» ва «Пайсанду» учрашувида майдондан учиб чиққан тўп автомобил йўлида кетаётган машинага тегиб, ЙТга сабаб бўлди. Ҳодиса оқибатида кўчадаги транспорт ҳаракати тахминан 20 дақиқага тўхтаб қолди. Автоҳалокатда ҳеч ким тан жароҳати олмади ва жиддий талафотлар қайд этилмади. Маҳаллий полиция ва тегишли хизматлар йўлдаги ҳаракатни тезда тиклади.

Жанубий Америка футболида камдан-кам учрайдиган қизиқарли ва бир вақтнинг ўзида хавфли ҳодиса қайд этилди. Уругвай иккинчи дивизиони доирасида кечган расмий учрашув вақтида майдондан чиқиб кетган тўп тўғридан-тўғри автомобиль йўлидаги ЙТҲга сабаб бўлди.

Мазкур фавқулодда вазият «Уругвай Монтевидео» ҳамда «Пайсанду» клублари ўртасидаги баҳс давом этаётган пайтда юз берган.

Стадион ташқарисидаги ЙТҲ ва 20 дақиқалик тирбандлик

Ўйиннинг қизғин палласида футболчиларнинг кучли зарбасидан сўнг тўп стадион трибуналаридан ошиб, яқиндаги автомобиль йўлига бориб тушган:

  • Кутилмаган зарба: Қатнов қисмига учиб тушган тўп ҳаракатланаётган машиналарнинг бирига тегиб, йўлда кутилмаган авария ҳолатини келтириб чиқарган;

  • Ҳаракатнинг фалажланиши: Йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида мазкур кўчада транспорт воситаларининг ҳаракати тахминан 20 дақиқага тўлиқ тўхтаб қолган;

  • Талафотлар йўқ: Қувонарлиси, кутилмаган автоҳалокат оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмаган ва жиддий талафотлар қайд этилмаган.

Маҳаллий полиция ва тегишли хизматлар вазиятни тезда бартараф этиб, қисқа фурсатда йўлдаги транспорт ҳаракатини қайта тиклашга муваффақ бўлган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

УругвайУругвай МонтевидеоПайсандуТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энсо Фернандес "Стамфорд Бридге"да ҳуштакбозликка учрадиЭнсо Фернандес "Стамфорд Бридге"да ҳуштакбозликка учрадиБугун, 11:58Ҳакамлар қайдномаси ошкор бўлди: Махачев - Гэрри жанги қандай баҳоланди?Ҳакамлар қайдномаси ошкор бўлди: Махачев - Гэрри жанги қандай баҳоланди?Бугун, 11:47Ислам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)Ислам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)Бугун, 11:4229 та ғалаба: Махачев ва Нурмагомедов ММА тарихида янги саҳифа очди29 та ғалаба: Махачев ва Нурмагомедов ММА тарихида янги саҳифа очдиБугун, 11:29PSJ Ажакс вингери Мика Годтсни 55 миллион еврога сотиб олдиPSJ Ажакс вингери Мика Годтсни 55 миллион еврога сотиб олдиБугун, 11:19Туркияда «Олтин бутса»ни ким олади? СИ ким нечта гол уришини ҳисоблаб чиқдиТуркияда «Олтин бутса»ни ким олади? СИ ким нечта гол уришини ҳисоблаб чиқдиБугун, 10:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди