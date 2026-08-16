Майдондан учиб чиққан тўп аварияга сабаб бўлди: Уругвайда ғаройиб ҳодиса!
Уругвай иккинчи дивизионидаги «Уругвай Монтевидео» ва «Пайсанду» учрашувида майдондан учиб чиққан тўп автомобил йўлида кетаётган машинага тегиб, ЙТга сабаб бўлди. Ҳодиса оқибатида кўчадаги транспорт ҳаракати тахминан 20 дақиқага тўхтаб қолди. Автоҳалокатда ҳеч ким тан жароҳати олмади ва жиддий талафотлар қайд этилмади. Маҳаллий полиция ва тегишли хизматлар йўлдаги ҳаракатни тезда тиклади.
Жанубий Америка футболида камдан-кам учрайдиган қизиқарли ва бир вақтнинг ўзида хавфли ҳодиса қайд этилди. Уругвай иккинчи дивизиони доирасида кечган расмий учрашув вақтида майдондан чиқиб кетган тўп тўғридан-тўғри автомобиль йўлидаги ЙТҲга сабаб бўлди.
Мазкур фавқулодда вазият «Уругвай Монтевидео» ҳамда «Пайсанду» клублари ўртасидаги баҳс давом этаётган пайтда юз берган.
Стадион ташқарисидаги ЙТҲ ва 20 дақиқалик тирбандлик
Ўйиннинг қизғин палласида футболчиларнинг кучли зарбасидан сўнг тўп стадион трибуналаридан ошиб, яқиндаги автомобиль йўлига бориб тушган:
Кутилмаган зарба: Қатнов қисмига учиб тушган тўп ҳаракатланаётган машиналарнинг бирига тегиб, йўлда кутилмаган авария ҳолатини келтириб чиқарган;
Ҳаракатнинг фалажланиши: Йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида мазкур кўчада транспорт воситаларининг ҳаракати тахминан 20 дақиқага тўлиқ тўхтаб қолган;
Талафотлар йўқ: Қувонарлиси, кутилмаган автоҳалокат оқибатида ҳеч ким тан жароҳати олмаган ва жиддий талафотлар қайд этилмаган.
Маҳаллий полиция ва тегишли хизматлар вазиятни тезда бартараф этиб, қисқа фурсатда йўлдаги транспорт ҳаракатини қайта тиклашга муваффақ бўлган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…