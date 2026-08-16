Энсо Фернандес "Стамфорд Бридге"да ҳуштакбозликка учради

·0·Спорт
Энсо Фернандес "Стамфорд Бридге"да ҳуштакбозликка учради

Лондоннинг Челси клуби янги мавсум олдидан ўтказилган сўнгги ўртоқлик учрашувида Реал Сосиедад устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, ёзги тайёргарлик жараёнини якунлади. Бироқ Goal.com хабар беришича, мазкур баҳс натижасидан кўра жамоа яримҳимоячиси Энсо Фернандеснинг трибуналар томонидан совуқ кутиб олингани асосий муҳокама мавзусига айланди. Аргентина терма жамоаси аъзоси майдонга тушганида мухлислар томонидан қаттиқ норозилик ва ҳуштакбозликлар янгради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ғарбий Лондондаги стадионда юзага келган бундай кескин муҳитга бир нечта омиллар сабаб бўлган. Хусусан, футболчининг сўнгги пайтлардаги ҳаракатлари ҳамда унинг жамоани тарк этишни исташи ҳақидаги узоқ йиллик миш-мишлар мухлисларнинг ғазабини қўзғатган. Шунингдек, матбуотда яримҳимоячи собиқ устози Энсо Мареска билан қайта бирлашиш учун Манчестер Сити клубига ўтиши мумкинлиги ҳақида хабарлар фаол тарқатилмоқда.

Майдондаги вазият ва капитанлик боғичи

Учрашувнинг 62-дақиқасида захирадан майдонга тушган Энсо Фернандес ўзига нисбатан бўлган норозиликларни янада кучайтирган яна бир ҳаракатни амалга оширди. У ўйин давомида Риз Джеймсдан капитанлик боғичини қабул қилиб олди, бу қарор эса трибунадаги мухлислар ўртасида янада кўпроқ баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Шунга қарамай, футболчи ўйин охиригача ҳаракат қилди.

Майдонда эса Хаби Алонсо жамоага сингдиришга ҳаракат қилаётган тактик ўзгаришлар ўз самарасини бера бошлади. Астон Вилладан келиб қўшилган рекорд даражадаги харид Морган Рожерс дебют учрашувидаёқ ўйин бошланганидан 11 дақиқа ўтиб ҳисобни очди. Меҳмонлар сафидан Хон Арамбуру танаффусга қадар мувозанатни тиклаган бўлса-да, Челси иккинчи бўлимдаги юқори ҳужумкорлик эвазига устунликка эришди.

Жоау Педрунинг ёрқин ўйини

Учрашув тақдирини ҳал қилган асосий футболчи бразилиялик ҳужумчи Жоау Педру бўлди. У мазкур ўйинда дубл қайд этиб, жамоасининг ғалабасини таъминлади. Ушбу ҳужумчи ёзги мавсумолди йиғинларида энг яхши натижа кўрсатган ўйинчи бўлиб қолди ва унинг ёзги йиғинлардаги голлари сони еттитага етди. Унинг биринчи голи Риз Джеймснинг мукаммал узатмасидан сўнг бош билан киритилди, иккинчи гол эса 77-дақиқада ўйин тақдирини узил-кесил ҳал қилди.

Ўйиндан сўнг бош мураббий Хаби Алонсо Энсо Фернандесга қаратилган салбий муносабатга алоҳида тўхталиб ўтиришни истамади ва асосий эътиборни уй стадионидаги илк ғалабанинг ижобий жиҳатларига қаратди. Испаниялик мутахассис клуб расмий сайтига берган интервюсида ўз уйидаги илк учрашувда ўзгача ҳиссиётларни бошдан кечирганини таъкидлади.

Мутахассис мухлисларнинг жамоага ва мураббийлар штабига кўрсатган ажойиб илтифотидан мамнун эканини билдирди. Хаби Алонсо майдон ва трибуналар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик муҳимлигини таъкидлаб, терма жамоалар сафидан қайтаётган ўйинчилар билан биргаликда таркибни шакллантириш жараёни тўғри йўналишда кетаётганини қайд этди.

ЧелсиЭнсо ФернандесХаби АлонсоЖоау ПедруАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майдондан учиб чиққан тўп аварияга сабаб бўлди: Уругвайда ғаройиб ҳодиса!Майдондан учиб чиққан тўп аварияга сабаб бўлди: Уругвайда ғаройиб ҳодиса!Бугун, 11:54Ҳакамлар қайдномаси ошкор бўлди: Махачев - Гэрри жанги қандай баҳоланди?Ҳакамлар қайдномаси ошкор бўлди: Махачев - Гэрри жанги қандай баҳоланди?Бугун, 11:47Ислам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)Ислам Махачев Йен Гэррини мағлуб этиб, чемпионлик камарини ҳимоя қилди (видео)Бугун, 11:4229 та ғалаба: Махачев ва Нурмагомедов ММА тарихида янги саҳифа очди29 та ғалаба: Махачев ва Нурмагомедов ММА тарихида янги саҳифа очдиБугун, 11:29PSJ Ажакс вингери Мика Годтсни 55 миллион еврога сотиб олдиPSJ Ажакс вингери Мика Годтсни 55 миллион еврога сотиб олдиБугун, 11:19Туркияда «Олтин бутса»ни ким олади? СИ ким нечта гол уришини ҳисоблаб чиқдиТуркияда «Олтин бутса»ни ким олади? СИ ким нечта гол уришини ҳисоблаб чиқдиБугун, 10:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди