Энсо Фернандес "Стамфорд Бридге"да ҳуштакбозликка учради
Лондоннинг Челси клуби янги мавсум олдидан ўтказилган сўнгги ўртоқлик учрашувида Реал Сосиедад устидан 3:1 ҳисобида ғалаба қозониб, ёзги тайёргарлик жараёнини якунлади. Бироқ Goal.com хабар беришича, мазкур баҳс натижасидан кўра жамоа яримҳимоячиси Энсо Фернандеснинг трибуналар томонидан совуқ кутиб олингани асосий муҳокама мавзусига айланди. Аргентина терма жамоаси аъзоси майдонга тушганида мухлислар томонидан қаттиқ норозилик ва ҳуштакбозликлар янгради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ғарбий Лондондаги стадионда юзага келган бундай кескин муҳитга бир нечта омиллар сабаб бўлган. Хусусан, футболчининг сўнгги пайтлардаги ҳаракатлари ҳамда унинг жамоани тарк этишни исташи ҳақидаги узоқ йиллик миш-мишлар мухлисларнинг ғазабини қўзғатган. Шунингдек, матбуотда яримҳимоячи собиқ устози Энсо Мареска билан қайта бирлашиш учун Манчестер Сити клубига ўтиши мумкинлиги ҳақида хабарлар фаол тарқатилмоқда.
Майдондаги вазият ва капитанлик боғичиУчрашувнинг 62-дақиқасида захирадан майдонга тушган Энсо Фернандес ўзига нисбатан бўлган норозиликларни янада кучайтирган яна бир ҳаракатни амалга оширди. У ўйин давомида Риз Джеймсдан капитанлик боғичини қабул қилиб олди, бу қарор эса трибунадаги мухлислар ўртасида янада кўпроқ баҳс-мунозараларга сабаб бўлди. Шунга қарамай, футболчи ўйин охиригача ҳаракат қилди.
Майдонда эса Хаби Алонсо жамоага сингдиришга ҳаракат қилаётган тактик ўзгаришлар ўз самарасини бера бошлади. Астон Вилладан келиб қўшилган рекорд даражадаги харид Морган Рожерс дебют учрашувидаёқ ўйин бошланганидан 11 дақиқа ўтиб ҳисобни очди. Меҳмонлар сафидан Хон Арамбуру танаффусга қадар мувозанатни тиклаган бўлса-да, Челси иккинчи бўлимдаги юқори ҳужумкорлик эвазига устунликка эришди.
Жоау Педрунинг ёрқин ўйиниУчрашув тақдирини ҳал қилган асосий футболчи бразилиялик ҳужумчи Жоау Педру бўлди. У мазкур ўйинда дубл қайд этиб, жамоасининг ғалабасини таъминлади. Ушбу ҳужумчи ёзги мавсумолди йиғинларида энг яхши натижа кўрсатган ўйинчи бўлиб қолди ва унинг ёзги йиғинлардаги голлари сони еттитага етди. Унинг биринчи голи Риз Джеймснинг мукаммал узатмасидан сўнг бош билан киритилди, иккинчи гол эса 77-дақиқада ўйин тақдирини узил-кесил ҳал қилди.
Ўйиндан сўнг бош мураббий Хаби Алонсо Энсо Фернандесга қаратилган салбий муносабатга алоҳида тўхталиб ўтиришни истамади ва асосий эътиборни уй стадионидаги илк ғалабанинг ижобий жиҳатларига қаратди. Испаниялик мутахассис клуб расмий сайтига берган интервюсида ўз уйидаги илк учрашувда ўзгача ҳиссиётларни бошдан кечирганини таъкидлади.
Мутахассис мухлисларнинг жамоага ва мураббийлар штабига кўрсатган ажойиб илтифотидан мамнун эканини билдирди. Хаби Алонсо майдон ва трибуналар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик муҳимлигини таъкидлаб, терма жамоалар сафидан қайтаётган ўйинчилар билан биргаликда таркибни шакллантириш жараёни тўғри йўналишда кетаётганини қайд этди.
…